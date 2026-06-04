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Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko) kết nạp 7 học sinh vào Đảng

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HÀ ĐỨC THÀNH
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(GLO)- Chiều 3-6, Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) tổ chức kết nạp 7 quần chúng là đoàn viên ưu tú vào Đảng, gồm: Nguyễn Thị Phương Thanh, Đậu Thị Thanh Nhàn, Hồ Anh Thư, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Băng Tâm, Lương Đức Hiếu.

Đây là những học sinh tiêu biểu của Trường THPT số 2 Trần Cao Vân. Liên tục trong 3 năm học THPT, các em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là những nhân tố tích cực trong các hoạt động Đoàn, Hội và các phong trào thi đua của trường.

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Lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: H.Đ.T

Trong 3 năm qua, Chi bộ Trường THPT số 2 Trần Cao Vân đã có 26 đoàn viên ưu tú là học sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Việc tổ chức kết nạp đảng viên trong khối trường học vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng là học sinh ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ.

Qua theo dõi, tất cả các đảng viên do Chi bộ kết nạp đều đang theo học tại các trường đại học trong cả nước; đều đạt thành tích cao trong các mặt học tập và hoạt động phong trào.

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