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Xã Chư Sê trao 100 suất quà tri ân người có công

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 21-7, UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Mỹ Thạch và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

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Lãnh đạo xã Chư Sê và nhà tài trợ tặng quà cho người có công. Ảnh: Hoàng Viên

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng) cho các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Các suất quà do bà Cao Hoàng Hải Yến (quê ở xã Chư Sê, hiện sống ở Hà Nội) và các nhà hảo tâm tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê cảm ơn chùa Mỹ Thạch và các nhà hảo tâm đã đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

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