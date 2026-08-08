Thanh niên Gia Lai phải xây dựng khát vọng lớn, bản lĩnh lớn và năng lực hội nhập

(GLO)- Tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức ngày 8-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Thanh niên Gia Lai phải xây dựng khát vọng lớn, bản lĩnh lớn và và năng lực hội nhập.

Tham dự hội nghị đối thoại có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 250 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 790.000 thanh niên tỉnh Gia Lai.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: D.L

Với chủ đề “Thanh niên Gia Lai - Tư duy mới - Khát vọng mới - Hành động mới”, hội nghị đã nhận được 20 lượt ý kiến, kiến nghị và hiến kế của đoàn viên thanh niên gửi tới lãnh đạo tỉnh. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy văn hóa và phát triển du lịch địa phương; khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế…

Mở đường cho thanh niên làm chủ công nghệ, phát triển kinh tế

Bạn Nguyễn Quốc Thịnh. Ảnh: D.L

Bạn Nguyễn Quốc Thịnh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) đặt câu hỏi: “Thời gian tới, tỉnh sẽ có những định hướng, cơ chế và giải pháp gì để hỗ trợ thanh niên phát triển các startup công nghệ số, xây dựng những sản phẩm, nền tảng số do thanh niên làm chủ, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số tại Gia Lai?”

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trả lời các câu hỏi của thanh niên tại hội nghị. Ảnh: D.L

Trả lời vấn đề này, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết hành lang pháp lý cho lĩnh vực công nghệ số đã thuận lợi hơn với các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tài sản số và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với những sản phẩm, mô hình mới.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thanh niên từ không gian làm việc, hạ tầng, dữ liệu thử nghiệm đến nguồn vốn và kết nối thị trường…

Chị Ngô Thảo Vương. Ảnh: D.L

Ở góc độ phát triển sản phẩm địa phương, chị Ngô Thảo Vương (Nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo Công ty CP Nếp Việt Heritage, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh) đặt vấn đề: “Tỉnh sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương; qua đó tạo điều kiện để thanh niên phát triển kinh tế bền vững từ lợi thế của địa phương?”

Đại diện Sở Công Thương trả lời các câu hỏi của thanh niên tại hội nghị. Ảnh: D.L

Sở Công Thương cho biết, tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm và đào tạo kỹ năng kinh doanh.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên hỗ trợ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và những sản phẩm có tiềm năng mở rộng thị trường; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên môi trường số, hỗ trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo sản phẩm du lịch mới

Anh Châu Quang Thịnh. Ảnh: D.L

Từ thực tế Gia Lai có nhiều lợi thế về văn hóa, anh Châu Quang Thịnh (Phó Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh) đặt câu hỏi: “Tỉnh sẽ có những giải pháp gì để vừa bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, vừa khai thác hiệu quả phục vụ phát triển du lịch; đồng thời ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tạo ra những sản phẩm, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế?”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời các câu hỏi của thanh niên tại hội nghị. Ảnh: D.L

Về vấn đề này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, lễ hội, nghề thủ công và văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, làng nghề, ẩm thực, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và sinh thái; đồng thời đẩy mạnh số hóa di sản, điểm đến, quảng bá du lịch trên các nền tảng số.

Chị Trần Thị Bé. Ảnh: D.L

Cùng quan tâm đến việc tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, chị Trần Thị Bé (Giám đốc Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát) đề xuất nên xây dựng dấu ấn đặc trưng cho từng điểm đến, đẩy mạnh truyền thông số, tận dụng sức ảnh hưởng của KOLs/KOCs, xây dựng các “tọa độ check-in” xu hướng...

Chị cũng kiến nghị xây dựng mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Gia Lai”, tận dụng những trụ sở hành chính công dôi dư để tạo không gian cho thanh niên kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Anh Ngô Thế Long (Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn quản lý Tập đoàn HAKUEN) hiến kế xây dựng các trang mạng xã hội chính thống về du lịch và Ứng dụng Chuyển đổi số Du lịch tỉnh Gia Lai.

Anh Ngô Thế Long. Ảnh: D.L

Theo đề xuất, ứng dụng sẽ đóng vai trò như một “trợ lý du lịch ảo”, tích hợp bản đồ du lịch số, dẫn đường thông minh, kết nối doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cổng thông tin du lịch chính thống của tỉnh. Việc số hóa thông tin như trên sẽ giúp du khách dễ tiếp cận, lựa chọn và trải nghiệm các sản phẩm du lịch của tỉnh.

“Cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong việc tư vấn chuyên môn, kết nối doanh nghiệp và xây dựng phương án vận hành để ứng dụng sớm được triển khai, phục vụ du khách” - anh Long nói.

Thanh niên chủ động, chính quyền đồng hành

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị cũng như những sáng kiến của thanh niên. Đồng thời khẳng định: Thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tương lai và sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, thanh niên phải xây dựng khát vọng lớn, bản lĩnh lớn, năng lực hội nhập; chủ động học hỏi, trang bị ít nhất một ngoại ngữ để tiếp cận tri thức mới; nghiên cứu, nắm bắt nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh để có thêm cơ sở đề xuất những ý tưởng, sáng kiến phù hợp với thực tiễn địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: D.L

“Gia Lai có nền tảng, tiềm năng và nhiều lợi thế để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Do đó, mỗi bạn trẻ cần tự đặt cho mình câu hỏi: Mình sẽ đóng góp gì để Gia Lai phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn, đáng sống hơn và phải có tinh thần cống hiến, trách nhiệm với quê hương” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: D.L

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kỳ vọng thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương. Điều quan trọng trước tiên không phải là người trẻ có bao nhiêu nguồn lực mà là có ý tưởng và chủ động thực hiện trong khả năng của mình.

“Các bạn cứ mạnh dạn đưa ra những ý tưởng, những sáng kiến và chúng tôi sẽ tạo môi trường để các bạn được trình bày, được thực thi. Chính quyền sẽ là “bà đỡ” cho thanh niên trong việc này, từ tháo gỡ những vấn đề về hành chính, cố gắng hỗ trợ nguồn lực đến tạo môi trường để các bạn thỏa sức nghiên cứu, sáng tạo. Những ý tưởng tốt, xuất phát từ thực tế và có khả năng triển khai, tỉnh sẽ cùng các bạn tìm cách thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết tỉnh sẽ xây dựng chương trình cụ thể để tiếp nhận, kết nối và hỗ trợ các ý tưởng của thanh niên. Qua đó, thanh niên không chỉ là lực lượng thụ hưởng chính sách mà còn trở thành nhân tố lan tỏa, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng thanh niên tham gia hội nghị. Ảnh: D.L

Trả lời các ý kiến về phát triển du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng Gia Lai có nhiều tiềm năng về văn hóa, di sản, danh lam thắng cảnh và nông nghiệp. Do đó, đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để những lợi thế ấy thực sự tạo ra giá trị, các sản phẩm du lịch cần được gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa địa phương. “Nếu chúng ta trồng cà phê để bán cà phê thì cà phê chỉ là cà phê. Nhưng nếu chúng ta kể câu chuyện về vùng đất, câu chuyện làm cà phê, đưa cái hồn của câu chuyện vào sản phẩm thì sẽ làm nên những giá trị lớn hơn nhiều so với cà phê” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L Từ cách tiếp cận này, tỉnh cũng chú trọng khai thác các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị đặc trưng và từng bước số hóa tài sản văn hóa. Cùng với sản phẩm, hạ tầng và giao thông cũng được xác định là những điều kiện cần thiết để các điểm đến phát huy hiệu quả. “Phát triển du lịch cần được thực hiện thận trọng. Các giá trị văn hóa phải được xem là tài sản của địa phương, không thể chạy theo cách làm của nơi khác dẫn đến biến tướng hoặc làm sai lệch bản sắc. Đồng thời, việc đưa văn hóa vào du lịch phải bảo đảm tính chân thực, tránh tác động làm thay đổi bản chất của di sản” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.