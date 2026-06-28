"Mái nhà chung" của thanh niên Gia Lai trong không gian phát triển mới

(GLO)- Sau sáp nhập, không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai trải dài từ cao nguyên đến miền biển. Điều ấy cũng đồng thời giúp tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng cũng như triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên.

Mở rộng mặt trận đoàn kết

Sau hợp nhất, cùng với không gian phát triển được mở rộng, lực lượng thanh niên Gia Lai cũng gia tăng về số lượng và đa dạng hơn về nghề nghiệp, môi trường sống và nhu cầu hoạt động. Đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu để tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp.

Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam tỉnh có 263.516 hội viên, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 68%. Hệ thống tổ chức được kiện toàn với 135 tổ chức cơ sở Hội cấp xã và 7 tổ chức thành viên tập thể, câu lạc bộ, đội, nhóm cấp tỉnh.

Việc 135/135 đơn vị cấp xã hoàn thành đại hội, hội nghị đại biểu Hội đã tạo nền tảng quan trọng để tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Quy Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Ảnh: ĐVCC

Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được thể hiện qua sự gia tăng số lượng của các tổ chức thành viên như Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đến các câu lạc bộ: Thầy thuốc trẻ, Văn nghệ sĩ trẻ, Thanh niên khuyết tật, Tóc Hồng Gia Lai… cùng nhiều đội nhóm thiện nguyện, nghề nghiệp. Địa bàn mở rộng cũng tạo điều kiện để các hội nhóm đa dạng hơn nữa cách thức tổ chức các hoạt động, chương trình phù hợp với từng khu vực, đối tượng.

Bác sĩ Đỗ Thị Ca (Khoa Nội Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn) thường xuyên tham gia Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ Ca cho biết: “Mỗi chuyến tình nguyện không chỉ mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân mà còn là cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ trẻ chúng tôi có thêm những kinh nghiệm thực tiễn, từ đó được phát huy kiến thức chuyên môn, trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho cộng đồng”.

Bác sĩ Đỗ Thị Ca khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Bình Khê. Ảnh: D.L

Tổ chức Hội còn là nơi nhiều bạn trẻ phát huy năng lực, sở trường và đóng góp cho cộng đồng. Năm 2025, chàng trai trẻ người Jrai Lu-Y Djoan (xã Biển Hồ) là 1 trong số 10 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu của tỉnh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương.

Lu-Y Djoan say mê văn hóa truyền thống. Ảnh: NVCC

Say mê cồng chiêng và đàn t’rưng từ nhỏ, Lu-Y Djoan không chỉ “thổi hồn” vào từng làn điệu mà còn mở lớp truyền dạy cho thanh thiếu niên trong xã. Anh cũng thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội, hoạt động văn hóa và các buổi sinh hoạt cộng đồng địa phương; góp phần lan tỏa phong trào thanh niên gìn giữ văn hóa truyền thống.

“Tôi mong ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình. Khi người trẻ còn giữ được tiếng cồng chiêng, tiếng đàn t’rưng thì những giá trị truyền thống ấy sẽ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ sau” - Djoan chia sẻ.

Từ đồng hành đến tạo cơ hội

Đoàn kết, tập hợp thanh niên chỉ thực sự bền vững khi tổ chức Hội tạo được môi trường để người trẻ phát triển năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là một trong những nội dung được các cấp bộ Hội chú trọng trong nhiệm kỳ qua.

Cụ thể, công tác đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được triển khai ngày càng hiệu quả. Các cấp bộ Hội đã tổ chức 5 lớp tập huấn về khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm; hỗ trợ, giải ngân các dự án từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp và Quỹ quốc gia về việc làm qua kênh Trung ương Đoàn với tổng kinh phí hơn 1,27 tỷ đồng.

Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Ảnh: Tỉnh đoàn

Cùng với đó, 68 mô hình sinh kế trị giá 136 triệu đồng được trao tặng; hơn 25 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được duy trì và phát triển. Nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý đạt hơn 2.620 tỷ đồng cho 41.521 hộ vay đã trở thành điểm tựa để nhiều thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tháng 4-2026, anh Nguyễn Đắc Đợi (phường Hoài Nhơn) được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp để triển khai dự án “Xưởng sản xuất quà lưu niệm từ dừa và tre”.

“Khoản hỗ trợ từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp không chỉ để đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất mà còn sự động viên giúp tôi tiếp tục theo đuổi hướng đi đã lựa chọn, tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương” - anh Đợi chia sẻ.

Theo anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Thanh niên ngày nay không chỉ tham gia hoạt động ở khu vực, lĩnh vực của mình mà còn kết nối với nhau thông qua môi trường học tập, lao động, nghề nghiệp, sở thích và cả trên không gian mạng.

"Vì vậy, tổ chức Hội phải đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm để tạo thêm nhiều điểm kết nối cho người trẻ. Điều quan trọng nhất là để thanh niên thấy tổ chức Hội thực sự gần gũi, có ích và đồng hành với mình trong cuộc sống” - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh.