10 sự kiện nổi bật của tỉnh Gia Lai năm 2025

(GLO)- Năm 2025 đi qua, để lại dấu ấn đặc biệt trong tiến trình phát triển của tỉnh Gia Lai - một năm của những quyết sách lớn, những chuyển động sâu sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Từ cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình chính quyền mới, đến những bứt phá về kinh tế, hạ tầng, khoa học, công nghệ, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, Gia Lai đang từng bước định hình vị thế mới trong giai đoạn phát triển mới.

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bước ngoặt lịch sử mở ra không gian phát triển mới

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước với dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi cả nước đồng thời triển khai cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc.

Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã, phường. Ảnh: Hồng Phúc

Ngày 1-7-2025, hai tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) chính thức hợp nhất thành tỉnh Gia Lai. Với diện tích tự nhiên trên 21.576 km², lớn thứ hai cả nước, cùng quy mô dân số hơn 3,5 triệu người, Gia Lai không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là sự kết tinh của hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có nguồn lực phong phú và lợi thế chiến lược quan trọng.

Việc hợp nhất mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết nội tỉnh, liên kết vùng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Cũng từ ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 135 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã, 25 phường).

2. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Diễn ra từ ngày 2 đến 4-10-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển KHCN; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” đã thành công tốt đẹp. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ -

Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược.

Đại hội công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (60 đồng chí), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (18 đồng chí), Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

3. Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu KT-XH, xây dựng Đảng

Năm 2025, Gia Lai bước vào giai đoạn mới với khối lượng công việc rất lớn. Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh tổ chức hội nghị phân giao chỉ tiêu phát triển KT-XH cho 135 xã, phường và các sở, ngành; ký kết giao ước thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả, năm 2025 tỉnh hoàn thành 100% nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu KT-XH. Nổi bật, tốc độ tăng GRDP đạt 7,2%, xếp thứ 3/6 địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Quy mô kinh tế đạt trên 270.600 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 85,05 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên 28.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,4 tỷ USD, vượt gần 20% kế hoạch. Giải ngân đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch, dù chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,19%, vượt mục tiêu. Ngành y tế có bước tiến mới với 100% cơ sở y tế công lập triển khai bệnh án điện tử, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ngành GD&ĐT tập trung triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW; đồng thời, triển khai xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới đất liền theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

4. Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh - Đồng hành, kiến tạo phát triển

Năm 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tích cực tham gia quyết định nhiều vấn đề lớn, có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của đất nước như sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; sắp xếp đơn vị hành chính; các chủ trương đầu tư chiến lược quốc gia. Các ý kiến góp ý bám sát thực tiễn địa phương, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, bảo đảm tiến độ, quy trình trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng hành cùng chính quyền thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

5. Đột phá trong thu hút đầu tư

Năm 2025, Gia Lai thu hút 192 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 160 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch; trong đó, có 16 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hai hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức thành công, đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho 131 dự án, vốn đăng ký hơn 350.700 tỷ đồng.

Tỉnh tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; ban hành quy chế phối hợp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, ngày 19-8-2025. Ảnh: Đức Thụy

6. Văn hóa - thể thao - du lịch bứt phá, khẳng định vị thế điểm đến

Năm 2025, tỉnh tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm lớn, đậm giá trị lịch sử và văn hóa; công tác bảo tồn di sản được chú trọng. Thể thao thành tích cao đạt 368 huy chương tại 121 giải thể thao quốc gia, khu vực, quốc tế.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh với 12,4 triệu lượt khách, doanh thu 29.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu của Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet. Gia Lai cũng vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026.

7. Khởi công, khánh thành nhiều công trình hạ tầng chiến lược

Năm 2025, Gia Lai đầu tư cho hạ tầng mạnh mẽ với hàng loạt công trình lớn mang tính chiến lược.

Ngày 19-8-2025, cùng cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Gia Lai khởi công 6 dự án; khánh thành 2 dự án. Ngày 19-12-2025, tỉnh khởi công đồng loạt 8 dự án hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ trọng điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tổng vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng.

Việc khởi công, khánh thành nhiều công trình hạ tầng chiến lược mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo nền tảng phát triển dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và liên kết vùng.

8. Đột phá phát triển KHCN, tăng tốc chuyển đổi số, kiến tạo nền hành chính hiện đại

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính - những trụ cột then chốt tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Dấu ấn nổi bật là triển khai 4 đề án trọng điểm về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn an ninh mạng và STEM; hoàn thành chuyển đổi số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp; tiên phong ứng dụng trợ lý ảo AI. Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đạt 55,15%; Chỉ số phục vụ người dân, DN xếp thứ 2/34 tỉnh, thành trong cả nước.

9. Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai

Trước bão số 13 và mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, Gia Lai chủ động ứng phó, sơ tán hàng trăm nghìn người dân, huy động tối đa lực lượng để cứu hộ, cứu nạn nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

“Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành xây mới 674 căn nhà cho người dân vùng bão lũ.

﻿- Trong ảnh: Bà Lê Thị Cúc, 68 tuổi, ở thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc (thứ 3 từ trái sang) tiếp khách đến chúc mừng niềm vui có nhà mới. Ảnh: Hồng Phúc

Sau thiên tai, Gia Lai triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” đã thần tốc hoàn thành sửa chữa 27.522 căn nhà, xây mới 674 căn nhà, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trước Tết Nguyên đán 2026.

Trong năm, thực hiện chương trình Chính phủ phát động về xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ nhà ở cho người có công, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 12.520 căn nhà, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn một tháng so với kế hoạch chung của cả nước.

10. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại

Tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia gắn với làm tốt công tác đối ngoại đã góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển…