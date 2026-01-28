Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Balo kiến thức

Sách hay

Sách hay Kỹ năng sống

Xuất bản sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân)

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

sach-22don-vi-hanh-chinh-viet-nam-sau-sap-xep-va-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap22.jpg
sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp". Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã được trình bày trong tổng thể đơn vị hành chính cấp tỉnh với đầy đủ các nội dung thông tin về sắp xếp mới trên cơ sở địa giới hành chính và quy mô dân số của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin về vị trí địa lý và địa giới của từng đơn vị hành chính mới.

Bên cạnh nội dung thông tin tra cứu về các đơn vị hành chính, cuốn sách còn công bố 34 bản đồ hành chính của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập do Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cung cấp.

Đây là tư liệu bản đồ hành chính chính thức theo quy hoạch mới nhất của quốc gia, được biên tập theo chuẩn kỹ thuật bản đồ hiện đại và phù hợp với dữ liệu chính thức sau Nghị quyết của Quốc hội.

Cuốn sách được xem như một cuốn cẩm nang cung cấp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập một cách chính xác, chi tiết.

Dòng sự kiện: Tinh gọn bộ máy

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

“Mọi câu trả lời đều có trong ta”: Cuốn sách giúp gen Z thấu hiểu bản thân

“Mọi câu trả lời đều có trong ta”: Cuốn sách giúp gen Z thấu hiểu bản thân

Sách hay

(GLO)- Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn phẩm sách “Mọi câu trả lời đều có trong ta” của nhóm tác giả Limdim. Cuốn sách với những câu chuyện tuổi trẻ và cách người trẻ đối diện với gian nan, thách thức trong cuộc sống đang trở thành “kim chỉ nam” giúp gen Z thấu hiểu chính mình.

“Mùa xuân của mẹ”

“Mùa xuân của mẹ”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Đầu năm nay, tác giả Lê Thị Kim Sơn-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai ra mắt tập truyện dành cho thiếu nhi “Cổ tích trưa” (Nhà xuất bản Kim Đồng) và mới đây là tập truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” (Nhà xuất bản Hồng Đức). 

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Ấn hành cách đây trên dưới nửa thế kỷ và là bản lưu duy nhất, nhiều đầu sách hiếm tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tài liệu của độc giả hay đôi khi chỉ là mong ước tìm về ký ức thời gian khi được cầm trên tay một cuốn sách xưa cũ.

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

Văn học - Nghệ thuật
Họa sĩ Bùi Quang Lâm (1960) trình làng 70 tác phẩm bằng chất liệu Acrylic với chủ đề "Miền sông nước" tại số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM (trụ sở Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM). Triển lãm khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 28-9-2024.
Tác phẩm 'Harry Potter' có thêm phiên bản bỏ túi

Tác phẩm 'Harry Potter' có thêm phiên bản bỏ túi

Sách hay
Gần 30 năm trôi qua kể từ khi tập đầu tiên của bộ sách bán chạy toàn cầu Harry Potter được xuất bản vào tháng 6-1997, tuy nhiên, sức hút từ tác phẩm này chưa bao giờ giảm nhiệt. Mới đây, NXB Trẻ vừa ra mắt phiên bản bỏ túi, như một cách khuyến khích đọc sách chữ trong thời đại AI.
Đưa tác phẩm kinh điển đến với bạn đọc trẻ

Đưa tác phẩm kinh điển đến với bạn đọc trẻ

Sách hay
Ra đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhưng những tác phẩm văn học kinh điển vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lĩnh vực xuất bản. Các đơn vị xuất bản trong nước vẫn luôn tìm những cách thức mới mẻ để tác phẩm kinh điển tiếp tục đến với độc giả trẻ hiện nay.
Hiểu sử một cách đơn giản với cuốn sách "Lược sử nước Việt bằng tranh"

Hiểu sử một cách đơn giản với cuốn sách "Lược sử nước Việt bằng tranh"

Sách hay
(GLO)- “Lược sử nước Việt bằng tranh” không phải cuốn sách đầu tiên tóm tắt lịch sử nhưng lại đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ các độc giả trẻ trong thời gian gần đây. Việc thay đổi cách thể hiện ấn phẩm và cách tiếp cận độc giả đã giúp lịch sử không còn là những cột mốc khô khan.