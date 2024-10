Năm 2024, tác giả Lê Thị Kim Sơn gặt hái nhiều thành công khi đạt giải A cuộc thi sáng tác văn học về lực lượng trinh sát ngoại tuyến, giải B cuộc thi sáng tác văn học về lực lượng Công an cơ sở do Bộ Công an tổ chức. Đầu năm nay, chị ra mắt tập truyện dành cho thiếu nhi “Cổ tích trưa” (Nhà xuất bản Kim Đồng) và mới đây là tập truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” (Nhà xuất bản Hồng Đức). Với 15 truyện ngắn, “Mùa xuân của mẹ” là những suy nghĩ, trăn trở về tình cảm gia đình.

Tập truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” của tác giả Lê Thị Kim Sơn. Ảnh: N.K

Mỗi câu chuyện là một phác họa về gia đình mà ở đó, chúng ta thấy được tình yêu thương, sự hy sinh dành cho người thân yêu, là hạnh phúc, là khổ đau, bi kịch. Mở đầu là truyện ngắn “Mùa xuân của mẹ” cũng là tựa đề của tập sách. Tác giả đã đưa bạn đọc đến với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau với thông điệp “con cái chính là Tết của bố mẹ”.

Tiếp đến, truyện ngắn “À ơi”, “Mẹ và con gái”, “Nghĩa tình”, “Vọng ngày” là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình mà chúng ta hay gặp hàng ngày. Nếu “À ơi” là câu chuyện của người mẹ bị mất trí nhớ, tình cảm dằn vặt giữa 2 người đàn ông thì “Mẹ và con gái” là những mâu thuẫn muôn thuở trong gia đình, giữa 2 thế hệ, khi chưa thật sự hiểu về nhau, chưa một lần nói chuyện thẳng thắn, cùng tâm sự để giải tỏa khúc mắc. Còn “Vọng ngày” lại là câu chuyện về tình cảm của 2 mẹ con đơn thân, sống nương tựa vào nhau.

Những câu chuyện đan xen, mỗi trang sách lại mở ra một câu chuyện về cuộc sống gia đình, khiến cho chúng ta vừa đọc vừa suy ngẫm, vừa thêm trân quý tình cảm gia đình.

Trong tập truyện này, Kim Sơn cũng thử sức với đề tài lịch sử với những tích truyện có sẵn được chị khai thác thêm nhiều khía cạnh và góc nhìn mới. Truyện ngắn “Vận nước” là câu chuyện nêu cao tinh thần yêu nước của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Mặc dù biết phạm quy tắc sẽ bị tội nặng nhưng vẫn nhất quyết “xin đánh”. Tình yêu nước còn được thể hiện qua truyện ngắn “Giấc mơ bầu trời” tái hiện lại những thời khắc chiến đấu khốc liệt của năm 1972.

Ở tập truyện này, Kim Sơn vẫn giữ lối viết theo cảm xúc, nhẹ nhàng, tươi sáng nhưng cũng đủ khiến độc giả cùng đồng cảm, ngậm ngùi và cùng xót xa hơn cho từng nhân vật trong cuộc sống. Có thể nói, tình cảm gia đình, tình yêu nước, tình yêu lứa đôi đã xâu chuỗi 15 câu chuyện trong “Mùa xuân của mẹ” lại một cách tự nhiên.

Giọng văn của Kim Sơn cứ tiến triển tự nhiên cuốn hút người đọc từ đầu đến cuối, với những kết thúc có hậu, hoặc kết thúc theo hướng mở, giúp cho người đọc có thêm nhiều suy nghĩ về gia đình, về cuộc đời và giúp người đọc biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống.