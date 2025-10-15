Các đại biểu nhấn nút ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai điện tử. Ảnh: M.N

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai và cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai.

Nhà văn, nhà báo Trần Quang Khanh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Ảnh: M.N

Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã lập thủ tục xin đổi tên Tạp chí Văn nghệ Bình Định thành Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, đây là cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tạp chí phát hành một số/tháng. Nhà văn, nhà báo Trần Quang Khanh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai.

Ngoài ra, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai điện tử; địa chỉ truy cập: vannghegialai.vn.

Quang cảnh lễ ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Ảnh: M.N

Tạp chí Văn nghệ Gia Lai đi vào hoạt động góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai (mới); phổ biến tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của văn nghệ sĩ, hội viên, góp phần phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, bạn đọc trong và ngoài tỉnh.