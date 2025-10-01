Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành những trường đoạn nghệ thuật đan xen lời bình và âm nhạc nhiều màu sắc. Trong phần mở đầu, khán giả được thưởng thức bản hòa tấu mang âm hưởng hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Tiếp đó, hàng loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc lần lượt được trình diễn từ các ca khúc đi cùng năm tháng, đến những tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, khán giả còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của Gia Lai qua võ thuật cổ truyền, dân ca Bahnar, trích đoạn tuồng và âm vang cồng chiêng đại ngàn-di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Hoàng Thu Hà, cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trung tâm Văn hóa tỉnh… hứa hẹn là bữa tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, văn nghệ quy mô lớn, mà còn là hoạt động chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là thông điệp cổ vũ tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.