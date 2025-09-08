Võ sư trẻ giữ lửa võ cổ truyền

Bằng sự tiếp nối đầy trách nhiệm từ thế hệ trước đến lớp trẻ hôm nay, những cái tên như võ đường Năm Phương hay Phan Thọ tiếp tục khẳng định vị thế trong lòng người yêu võ và trên các đấu trường danh giá.

1.

Qua 7 lần tổ chức Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung, võ đường Năm Phương (phường An Nhơn Nam) đều nằm trong tốp 3 võ đường dẫn đầu ở nội dung đối kháng. Đặc biệt, ở 2 giải đấu liên tiếp 2024 - 2025, võ đường Năm Phương đều đoạt cúp vô địch.

Võ sinh võ đường Năm Phương - Năm Tân cùng chung địa điểm tập luyện được đầu tư bài bản. Ảnh: NVCC

Võ đường Năm Phương do võ sư Nguyễn Duy Phương thành lập, thuộc hệ phái võ cổ truyền Bình Định Năm Tạo - Năm Chấn nổi tiếng. Góp phần quan trọng đồng hành cùng võ sư Phương thời gian qua là người con trai trưởng Nguyễn Văn Tân (SN 1991), người được cha truyền dạy võ cổ truyền từ nhỏ, thời học sinh đã đoạt được một số huy chương nội dung đối kháng tại các giải võ cổ truyền cấp tỉnh.

Trong thời gian theo học trung cấp ngành Y học cổ truyền tại Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, anh Tân tranh thủ buổi tối theo học lớp boxing do CLB Quân khu 7 tổ chức. Tại đây, tố chất và sự nghiêm túc tập luyện của anh đã được các HLV đội tuyển boxing Quân khu 7 đánh giá cao. Từ đó, anh được tạo điều kiện tham gia thi đấu trong màu áo đội tuyển Quân khu 7, đạt thành tích ở các giải boxing cấp thành phố.

Võ sư Nguyễn Văn Tân (phải) cùng học trò tập luyện tham gia Giải vô địch trẻ Kickboxing Gia Lai lần thứ I - năm 2025. Ảnh: H.Thu

Sau khi học xong trung cấp Y học cổ truyền, anh Tân quyết định trở về quê hương tiếp tục theo đuổi nghiệp võ. Tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2013 - 2014, anh đoạt 2 HCV môn boxing và môn võ cổ truyền nội dung đối kháng. Không ngừng học hỏi, rèn luyện, anh tiếp tục đoạt HCV boxing và HCB võ cổ truyền nội dung đối kháng trong Đại hội TDTT tỉnh năm 2017 - 2018.

Chịu khó đi học để có bằng HLV, trọng tài các môn boxing, võ cổ truyền, kick boxing, cùng kinh nghiệm thi đấu nên anh Tân đã làm tốt công tác truyền dạy các bộ môn. Tại Giải võ thuật cổ truyền trẻ các CLB TX An Nhơn mở rộng lần đầu tiên năm 2015, CLB Năm Tân của HLV Nguyễn Văn Tân gây ấn tượng mạnh khi đoạt giải nhất toàn đoàn.

Từ đó đến nay, trong nhiều giải đấu võ cổ truyền, boxing, kich boxing cấp tỉnh, hai cha con võ sư Nguyễn Duy Phương - Nguyễn Văn Tân đều có học trò song hành thi đấu dưới màu áo võ đường Năm Phương, võ đường Năm Tân tuy “hai mà một”.

Từ nhiều nỗ lực cống hiến, tháng 7.2017, Nguyễn Văn Tân đã được công nhận đạt chuẩn võ sư khi mới 26 tuổi - chuẩn võ sư trẻ tuổi nhất tỉnh. Năm 2023, anh được công nhận võ sư khi mới 32 tuổi, cũng trở thành một trong những võ sư trẻ tuổi nhất tỉnh.

“Cha con tôi may mắn được truyền dạy võ ở đất An Nhơn, một trong những cái nôi của võ cổ truyền Bình Định, nên võ sinh đến học khá đông. Tôi vẫn thường xuyên bảo con mình, phải truyền dạy tận tâm, bài bản để làm sao không chỉ võ sinh mà cả phụ huynh ủng hộ cho con gắn bó tập luyện lâu dài và cho con thi đấu đối kháng - lĩnh vực vốn dễ gặp chấn thương...”, võ sư Phương chia sẻ.

2.

Cách đây hơn chục năm, khi đại võ sư Phan Thọ qua đời, rồi sau đó vài năm đến con trai ông là võ sư Phan Ðức cũng mất vì bạo bệnh, nhiều người lo lắng sự nghiệp mà võ sư Phan Thọ gầy dựng gần 70 năm có nguy cơ biến mất. Nhưng với sự chung tay gìn giữ của các thế hệ kế cận, võ đường Phan Thọ vẫn vững vàng phát triển.

Võ sư Phan Hải hướng dẫn các động tác biểu diễn binh khí cho du khách nước ngoài đến tham quan võ đường Phan Thọ, tháng 8.2025. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2018, cháu ngoại ông là Phan Minh Hải (khi đó mới 27 tuổi, đạt trình độ HLV cao cấp võ cổ truyền) được giao trọng trách làm chưởng môn đời thứ ba của võ đường Phan Thọ. Với sự tâm huyết kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, võ đường Phan Thọ vẫn luôn thu hút nhiều võ sinh ở trong và ngoài tỉnh theo học, trong đó có nhiều võ sinh đến từ những miền xa khắp trong Nam, ngoài Bắc đến ở nội trú để học võ dài hạn.

Võ đường cũng là điểm đến thu hút nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, trong đó có những đoàn khách quốc tế. Minh Hải từ nhỏ đã ở với ông ngoại, được truyền dạy không chỉ thập bát ban binh khí, kỹ thuật đối kháng, mà còn về võ y chuyên chữa trị chấn thương, nứt, gãy xương khi thi đấu, tập luyện võ thuật, thể thao, té ngã...

Sau khi ông ngoại mất, Minh Hải nỗ lực gìn giữ, phát huy không chỉ các bài quyền, binh khí mà còn cả về võ y theo tâm nguyện của ông. Võ đường Phan Thọ cũng giới thiệu thêm về thuốc võ gia truyền qua kênh Facebook của võ đường, thu hút sự quan tâm của nhiều người ở các tỉnh, thành trong nước.

Võ sư Phan Minh Hải cho biết: Võ đường được sự kết nối, hỗ trợ từ Bảo tàng Quang Trung, các DN lữ hành để đưa khách đến tham quan, xem biểu diễn võ cổ truyền Tây Sơn - Bình Định và mua thuốc võ về sử dụng hay làm quà tặng. Vào cao điểm mùa du lịch thì mỗi tháng võ đường bán được hơn 1.000 chai thuốc võ cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong nước.

“Hiện không chỉ có các CLB, võ đường trực thuộc ở trong tỉnh, võ đường Phan Thọ đã mở rộng thêm chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành trong nước… Trước đây thường mỗi năm võ đường chỉ họp mặt các võ sư, HLV ở trong và ngoài tỉnh một lần. Từ năm 2018, võ đường Phan Thọ đã bắt đầu tăng kỳ - mỗi năm họp 2 lần để có sự đánh giá, định hướng thống nhất trong các hoạt động vì sự phát triển chung của võ đường Phan Thọ.

Chúng tôi cũng họp thống nhất liên kết tuyển chọn, tập hợp VĐV xuất sắc của các võ đường, CLB trực thuộc ở nhiều nơi cùng hội tụ để thi đấu trong màu áo chung tại các giải đấu”, Chưởng môn Phan Minh Hải cho biết thêm.

Đoàn kết đã tạo nên sức mạnh, nếu như những năm trước đây, võ đường Phan Thọ dưới sự dẫn dắt của Chưởng môn Minh Hải thường chỉ đoạt được một số huy chương nội dung quyền thuật tại các giải võ cổ truyền tỉnh, thì những năm qua được giới chuyên môn đánh giá có những bước tiến rõ rệt ở nội dung đối kháng không chỉ ở giải võ cổ truyền mà còn ở giải kickboxing tỉnh.

Gần đây nhất, võ đường Phan Thọ có 6/8 VĐV tham gia đạt thành tích cao tại Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2025, với 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Tiếp sau đó, võ đường Phan Thọ chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Giải vô địch trẻ Kickboxing Gia Lai lần thứ I - năm 2025, có 5/6 VĐV tham gia đoạt thành tích cao, với tổng cộng 4 HCV, 1 HCB, xếp thứ nhì toàn đoàn.