Mở cổng đăng ký trực tuyến Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”

HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
(GLO)- Tối 10-10, Giải leo núi truyền thống “Chinh phục đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” lần thứ 3-2025 đã chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến. Giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-11).

Sau 2 mùa giải thành công, năm nay, đường chạy được mở rộng với cự ly 8 km, gấp đôi so với những mùa trước.

Các vận động viên (VĐV) sẽ xuất phát tại khu vực đập dâng nước Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, chinh phục Đỉnh Đá Trắng, sau đó quay trở lại điểm xuất phát để hoàn thành đường đua.

dinh-da-trang-co-do-cao-1330-m-so-voi-muc-nuoc-bien-se-la-dich-den-cua-giai-leo-nui-anh-van-ngoc.jpg
Từ đỉnh Đá Trắng, các VĐV có thể phóng tầm mắt bao quát khung cảnh rộng lớn dưới những tán rừng già xanh mướt. Ảnh: V.N

Giải mở rộng cho mọi công dân có đủ sức khỏe trong và ngoài tỉnh. Mỗi VĐV đăng ký tham gia (phí 300 nghìn đồng/bib) sẽ nhận số đeo, áo thi đấu, thực phẩm và nước uống trên đường chạy, cùng huy chương hoàn thành khi về đích.

Các VĐV đăng ký theo hình thức trực tuyến tại link: https://enjoysport.vn/event/giai-leo-nui-truyen-thong-chinh-phuc-dinh-da-trang đến hết ngày 23-11 hoặc khi đạt đủ 300 VĐV.

Theo kế hoạch, ngày 29-11, Ban Tổ chức sẽ phát bib cho các VĐV, khai mạc giải và tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc như: biểu diễn cồng chiêng, văn nghệ và đốt lửa trại tại phân khu dịch vụ hành chính và phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ngày 30-11, các VĐV sẽ chính thức tranh tài và việc trao giải sẽ diễn ra vào trưa cùng ngày.

giai-leo-nui-la-co-hoi-de-cac-vdv-hoa-minh-voi-thien-nhien-anh-van-ngoc.jpg
Đây là cơ hội để các VĐV hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: V.N

Được biết, đỉnh Đá Trắng có độ cao 1.330 m so với mực nước biển. Trên chặng đường đến đỉnh, các VĐV được tận hưởng bầu không khí cùng cảnh quan của rừng già nguyên sinh. Từ đỉnh Đá Trắng, các VĐV còn có thể quan sát sự hùng vĩ của núi rừng.

