Đội nữ Gia Lai giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng ném quốc gia 2025

(GLO)-Tối 14-10, Giải vô địch bóng ném quốc gia năm 2025 đã khép lại sau nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Kết thúc giải đấu, đội nữ Gia Lai đã giành được huy chương đồng (HCĐ).

Ở vòng bảng, đội nữ Gia Lai để thua các đội TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với tỷ số lần lượt là 20-36 và 17-39; thắng đội Tuyên Quang với tỷ số 25-19. Tại vòng bán kết, các vận động viên Gia Lai không thể tạo bất ngờ trước TP Hồ Chí Minh và đành chấp nhận kết thúc giải đấu với tấm HCĐ.



Một pha bóng trong trận đấu bán kết giữa đội Gia Lai (áo hồng) với đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VHF

Trong khi đó, Hà Nội xuất sắc giành “cú đúp” huy chương vàng ở cả hai nội dung nam và nữ; TP Hồ Chí Minh đoạt 2 huy chương bạc. Các đội Đà Nẵng và Lào Cai cùng nhận HCĐ ở nội dung nam; đội Tuyên Quang cùng nhận HCĐ ở nội dung nữ với Gia Lai.

Đội Gia Lai giành HCĐ tại Giải vô địch bóng ném quốc gia năm 2025. Ảnh: VHF

Giải đấu do Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức từ ngày 9 đến 14-10 tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Giải đấu quy tụ 128 vận động viên nam, nữ đến từ 6 địa phương có phong trào bóng ném phát triển mạnh trên cả nước gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Gia Lai, Tuyên Quang và Đà Nẵng.

Giải đấu là dịp để Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném Việt Nam rà soát, tuyển chọn lực lượng tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay.