Đội nữ Gia Lai tranh tài ở Giải vô địch bóng ném quốc gia 2025

(GLO)-Từ ngày 8 đến 15-10, Giải vô địch bóng ném quốc gia năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng). Tại giải đấu này, đội nữ Gia Lai tranh tài cùng các đội mạnh đến từ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tuyên Quang.

Giải vô địch bóng ném quốc gia năm 2025 quy tụ hơn 100 vận động viên, tranh tài ở hai nội dung nam và nữ. Ở nội dung nam có các đội Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Lào Cai; nội dung nữ có sự góp mặt của các đội Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai và Tuyên Quang.

bong-nem-gia-lai.jpg
Đội nữ bóng ném Gia Lai (Bình Định cũ) giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng ném quốc gia năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Đây là giải đấu cấp quốc gia cuối cùng của bộ môn bóng ném trong năm 2025. Căn cứ vào kết quả thi đấu tại giải, Ban huấn luyện đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tham dự đấu trường khu vực, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay.

