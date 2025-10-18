Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ông Nguyễn Viết Ý giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai

BẢO LONG
(GLO)- Sáng 18-10, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với gần 70 đại biểu tham dự. Liên đoàn được hợp nhất từ 2 Liên đoàn Cầu lông của tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định trước đây.

Hiện toàn tỉnh có 40 nhà thi đấu, 160 sân cầu lông có mái che và hàng trăm sân ngoài trời, thu hút khoảng 5.000 người thường xuyên tập luyện.

ban-chap-hanh-lien-doan-cau-long-tinh-gia-lai.jpg
Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Bảo Long

Phong trào cầu lông phát triển mạnh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và phát hiện nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải quốc gia.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là mở rộng phong trào trong quần chúng và trường học; xây dựng đội tuyển trẻ; nâng cao chất lượng các giải đấu và phấn đấu đăng cai các giải quốc gia tại tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 30 thành viên. Ông Nguyễn Viết Ý được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai.

z7128877081992-2d76f602a6feea7fe951668f878fa535.jpg
Liên đoàn Cầu lông tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bảo Long
z7128927473744-d5f9e530c9f54ef9b07cbb1ad68fef2f.jpg
Trao giấy khen của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho các VĐV cầu lông xuất sắc. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 7 cá nhân; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 24 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải cầu lông quốc gia giai đoạn 2020-2025.

