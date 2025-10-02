Đội chủ nhà giành giải nhất nội dung đôi nam

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.