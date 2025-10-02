Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải pickleball chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Phòng PC06 Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I:

Đội chủ nhà giành giải nhất nội dung đôi nam

HUỲNH VỸ
(GLO)-Ngày 1-10, tại phường Quy Nhơn Nam đã diễn Giải pickleball chào mừng Đại hội Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC06) Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

pickleball-pc06-2.jpg
Tặng hoa và cúp lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: H.V

Giải đấu do Đoàn cơ sở Phòng PC06 phối hợp cùng Đoàn Mobifone Bình Định tổ chức; quy tụ 32 vận động viên là cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên.

Các đội được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ.

pickleball-pc06.jpg
Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam. Ảnh: H.V
pickleball-pc06-4.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đội giành thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, đội chủ nhà PC06 giành giải nhất nội dung đôi nam; đội khách mời Ban Thanh niên Công an tỉnh đoạt giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên PC06 với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

