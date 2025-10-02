Đội chủ nhà giành giải nhất nội dung đôi nam

Giải đấu do Đoàn cơ sở Phòng PC06 phối hợp cùng Đoàn Mobifone Bình Định tổ chức; quy tụ 32 vận động viên là cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên.
Các đội được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ.
Kết quả, đội chủ nhà PC06 giành giải nhất nội dung đôi nam; đội khách mời Ban Thanh niên Công an tỉnh đoạt giải nhất nội dung đôi nam nữ.
Hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên, thanh niên PC06 với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.