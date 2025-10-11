Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

HLV Tiêu Viết Trường An (bìa trái) đang hướng dẫn học viên Nguyễn Thị Kiều Trang tập luyện cách bắn cung. Ảnh: M.N

Buổi tối, không khí tập luyện các môn thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (trực thuộc Tỉnh đoàn) luôn nhộn nhịp. Ở khu vực dành cho môn bắn cung, dưới sự hướng dẫn tận tình của HLV Tiêu Viết Trường An, Phó Chủ nhiệm CLB bắn cung, các học viên tập luyện từng động tác kéo cung, kỹ năng ngắm bắn chính xác. Anh An từng tham gia tập luyện bộ môn bắn cung tại TP Hồ Chí Minh trong 4 năm, khi trở về quê hương anh mong muốn đóng góp phát triển môn thể thao này tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, nhân viên văn phòng Công ty GigaCloud (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi biết đến CLB bắn cung qua sự giới thiệu của một người bạn và tham gia tập luyện từ tháng 5.2025 đến nay. Việc tập luyện môn thể thao này phù hợp với sức khỏe, giúp tôi rèn luyện sự tập trung để chinh phục mục tiêu”.

CLB bắn cung được thành lập từ tháng 5.2025, thu hút hơn 40 thành viên tham gia tập luyện tất cả các ngày trong tuần. “Thông qua quá trình tập luyện, các học viên rèn được sự tập trung, tính kiên trì và tinh thần chinh phục mục tiêu. Hiện CLB đang tuyển chọn thành viên, tập luyện tích cực để tham gia Giải bắn cung mở rộng dự kiến tổ chức tại TP Hà Nội vào tháng 11.2025”, HLV An cho biết.

Sân tập bóng rổ ở Trung tâm cũng náo nhiệt, tràn đầy sự hào hứng của các bạn trẻ. Từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ mỗi ngày, tiếng bóng nảy, tiếng hò reo cổ vũ vang khắp sân. Các nhóm học viên chia thành từng đội, chăm chỉ luyện tập các động tác chuyền bóng, cướp bóng hay phối hợp tấn công để ném bóng vào rổ.

Theo lớp học bóng rổ đã được 4 tháng nên em Nguyễn Đức Nhân (lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn Nam) có những pha dẫn bóng, ném bóng khá chính xác. Đức Nhân phấn khởi bày tỏ: “Chơi bóng rổ giúp em vận động nhanh nhẹn, tự tin và có thể phát triển chiều cao. Em rất thích”.

Câu lạc bộ bóng rổ (trực thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh) duy trì hoạt động giúp các em thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn. Ảnh: M.N

Bên ngoài sân, anh Đỗ Thanh Hải (phường Quy Nhơn Nam) đợi 2 con trai là học sinh tiểu học hoàn thành buổi tập. Anh Hải cho biết: “Từ khi tập luyện đến nay, các con hoạt bát, vui vẻ hơn và có thêm nhiều bạn mới”.

Bóng rổ là môn thể thao mang tính đồng đội cao, giúp rèn kỹ thuật, thể lực và tinh thần phối hợp tốt.

CLB bóng rổ hiện đang mở lớp giảng dạy vào tất cả các ngày trong tuần. Anh Phạm Vũ Duy Khang, phụ trách hướng dẫn bộ môn bóng rổ của CLB, cho biết: “Việc tập luyện môn bóng rổ còn hỗ trợ các em phát triển chiều cao, hình thể cân đối và khả năng phản xạ nhanh nhẹn. Để thu hút học viên và tạo sân chơi bổ ích, CLB thường xuyên tổ chức các giải giao lưu bóng rổ trong học đường”.

Trung tâm hiện duy trì đều đặn nhiều CLB thể thao khác như bóng đá, võ thuật, bơi… với các lớp tập luyện hằng ngày thu hút hàng trăm học viên. Thời gian tập luyện được CLB linh hoạt sắp xếp để phù hợp với nhu cầu của học viên. Các CLB còn thường xuyên tổ chức những giải đấu giao lưu nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và gắn kết thành viên.

Anh Trần Ngọc Quỳnh-Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh-cho biết: “Việc thành lập và duy trì các CLB theo sở thích, tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu đã tạo nên những sân chơi thể thao không chỉ góp phần bồi dưỡng thể chất, mà còn định hướng lối sống lành mạnh và tinh thần đoàn kết trong giới trẻ. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động thể thao, tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi, giúp các em rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.