Sinh hoạt hè: Sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi

(GLO)- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi dịp hè, ngay sau khi sáp nhập, Đoàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các đợt sinh hoạt hè với nhiều chương trình, hoạt động giúp trẻ em có kỳ nghỉ ý nghĩa, vui, khỏe, an toàn.

Tiếp nối thành công của buổi sinh hoạt hè đợt 1 ngày 19-7, sáng 2-8, Đoàn phường Ayun Pa tiếp tục tổ chức sinh hoạt hè đợt 2 cho các em thiếu nhi trên địa bàn với chủ đề “Áo xanh đồng hành-Vững bước đến tương lai”, trong đó, trọng tâm là các hoạt động tiếp sức em đến trường.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tại buổi sinh hoạt hè. Ảnh: Vũ Chi

Để chương trình diễn ra sôi nổi, ý nghĩa, Ban Chấp hành Đoàn phường đã xây dựng kế hoạch, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của toàn xã hội để trao tặng các em nhiều phần quà tiếp sức trước thềm năm học mới.

Đồng hành cùng chương trình, quán chay Vị An tặng 20 phần quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Chi đoàn Agribank Chi nhánh Ayun Pa trao tặng 200 hộp bút lông màu; Công ty cho thuê xe máy Sài Gòn My My hỗ trợ 200 bộp bút chì màu; tạp hóa-văn phòng phẩm Hoàng Kiều 50 hộp bút sáp màu. Ngoài ra, còn có nhiều phần quà gồm bánh, kẹo cho tất cả các em tham gia sinh hoạt.

Cán bô, chiến sĩ Công an phường tuyên truyền cho các em thiếu nhi về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: V.C

Tại các điểm sinh hoạt, ngay từ sáng sớm, đông đảo thiếu nhi đã có mặt để tham ra chương trình. Dưới sự dẫn dắt của các anh chị đoàn viên, thanh niên, các em nhiệt tình tham gia vào các trò chơi tập thể, đố vui có thưởng và dạy kỹ năng sống. Đặc biệt, các em được cán bô, chiến sĩ Công an phường tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Hào hứng tham gia các trò chơi, em Đỗ Gia Vỹ (lớp 2E, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) bày tỏ: “Em rất thích tham gia sinh hoạt hè. Tại đây, em được tham gia rất nhiều trò chơi vui nhộn, được nhận nhiều phần quà. Các anh chị cũng dạy em nhiều kiến thức, kỹ năng sống bổ ích”.

Tương tự, em Phạm Tú Anh (lớp 8.4, Trường THCS Nguyễn Huệ) cũng vui mừng chia sẻ: “Thường ngày bố mẹ đều đi làm nên em và em trai tự chơi với nhau. Hôm nay được tham gia sinh hoạt hè, chúng em rất vui. Em được gặp lại bạn cũ và làm quen với nhiều bạn mới. Em hy vọng các buổi sinh hoạt hè sẽ được tổ chức thường xuyên hơn giúp chúng em có điều kiện được vui chơi và học những kỹ năng sống cần thiết cho bản thân”.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia các trò chơi tập thể tại buổi sinh hoạt hè. Ảnh: V.C

Để tạo nên thành công cho chương trình có sự đóng góp không nhỏ của các anh chị đoàn viên, thanh niên. Mồ hôi ướt áo nhưng nụ cười luôn nở trên môi, các anh chị nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn các em tham gia từng trò chơi.

Chị Rah Lan H’Thùy (Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 6) cho biết: Nếu như trước đây các buổi sinh hoạt hè thường được tổ chức tại chi đoàn thì sau khi sáp nhập, các buổi sinh hoạt hè được tổ chức quy mô hơn, bài bản hơn. Bên cạnh các trò chơi vận động giúp các em rèn luyện sức khỏe, Ban tổ chức còn chú trọng giáo dục cho các em kỹ năng sống cơ bản cũng như bồi đắp tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc.

“Nụ cười trên môi các em nhỏ là động lực giúp các anh chị đoàn viên, thanh niên quên đi mọi mệt nhọc. Được hòa mình vào trò chơi cùng các em, bản thân mình cũng cảm thấy vui và trẻ ra”-chị H’Thùy cảm nhận.

Chị Rah Lan H’Thùy (Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 6) tặng quà cho các em nhỏ tham gia sinh hoạt hè. Ảnh: V.C

Với các bậc cha mẹ, mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh lo lắng khi con cái lạm dụng các thiết bị điện tử như ti vi, điện thoại. Vì vậy, các buổi sinh hoạt hè càng có ý nghĩa hơn giúp các em có môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh.

Chị Huỳnh Thị Kim Hân (tổ dân phố 14) phấn khởi cho biết: Mùa hè, các con được nghỉ học nhưng cha mẹ vẫn phải đi làm nên nhiều hôm đành khóa cửa cho các con ở nhà tự chơi với nhau. Cũng vì thế, các con thường coi ti vi, chơi game trên điện thoại quá nhiều khiến cha mẹ lo lắng. Khi phường tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu, cha mẹ rất yên tâm. Nhìn con chơi vui, phối hợp ăn ý với các bạn và khoe chiến tích sau các trò chơi, cha mẹ cũng vui theo. Hy vọng, các buổi sinh hoạt hè được tổ chức thường xuyên hơn giúp các con có mùa hè an toàn, bổ ích.

Clip: Vũ Chi

Theo chị Nguyễn Thị Như, Bí thư Đoàn phường Ayun Pa, sinh hoạt hè là một hoạt động thường niên của các tổ chức cơ sở Đoàn mỗi dịp hè về. Với địa bàn rộng, số lượng các em thiếu nhi đông đảo, Đoàn phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt hè đồng loạt tại 3 điểm gồm: Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, Nhà thi đấu đa năng phường Ayun Pa và Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 6 (phường Sông Bờ cũ), đảm bảo tất cả các em thiếu nhi đều có thể tham gia.

Với nhiều hoạt động bổ ích, chương trình không chỉ giúp các em thiếu niên, nhi đồng có sân chơi an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội mà còn giúp gia đình và địa phương quản lý tốt các em trong thời gian nghỉ hè. Hoạt động cũng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em-những mầm non tương lai của đất nước.