Emagazine

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

Dù mỗi mô hình có cách làm riêng, nhưng điểm chung là chú trọng vào việc tạo không gian cởi mở, gần gũi, nơi người tổ chức không chỉ “điều phối” mà còn trò chuyện, lắng nghe và tương tác trực tiếp với người tham gia...

Mỗi Chủ nhật cuối tháng, Phiên chợ cộng đồng do Cộng đồng Glocality Gia Lai tổ chức tại địa chỉ 49 Hàm Nghi (phường Quy Nhơn Nam) lại trở nên rộn ràng.

Tại đây, những bạn trẻ sẽ bày bán và hướng dẫn khách làm những món phụ kiện, sản phẩm thân thiện với môi trường; Tổ chức các hoạt động tập thể như thảo luận nhóm xoay quanh những vấn đề mà người trẻ quan tâm, như: Cách học ngoại ngữ, tìm hiểu nghề nghiệp, văn hóa truyền thống; Nhập vai, kể những câu chuyện mang tính giáo dục bằng con rối làm từ vật liệu tái chế…

“Từ phiên đầu chỉ vài gian hàng vào tháng 6-2024, đến nay mỗi phiên có khoảng 10 - 15 gian. Chúng tôi muốn tạo sân chơi mà ở đó người trẻ vừa là người làm, vừa là người lan tỏa. Mỗi món đồ, mỗi hoạt động là một câu chuyện có thể truyền cảm hứng”, anh Lê Minh Bộ (SN 1992, phường Quy Nhơn), người sáng lập, chia sẻ.

img-3782.jpg
Phiên chợ cộng đồng dần trở thành sân chơi quen thuộc cho các bạn trẻ. Ảnh: D.L

Gian hàng của Lý Yến Vy (SN 2003) và Lưu Trúc Phương (SN 1999) tất bật hướng dẫn các bạn thiết kế phụ kiện như vòng tay, dây chuyền, móc khóa từ vỏ sò, vỏ ốc, mảnh chai được mài kỹ… kết hợp với charm khò nhiệt.

Vy kể: “Điều thú vị là mỗi bạn sẽ được tự tay làm nên món đồ “có 1 không 2” do chính mình lên mẫu. Thế nên, các bạn rất hào hứng, tỉ mẩn chọn từng mẫu, chúng tôi vì thế mà cũng vui lây”.

Tình cờ ghé phiên chợ qua một bài đăng trên mạng xã hội, Đỗ Ngọc Thùy Trang (SN 2004, phường Quy Nhơn) bị cuốn hút bởi những sản phẩm làm từ vỏ ốc, thiết kế mộc mạc mà ấn tượng. “Đến rồi mới thấy đây không chỉ là chỗ bán đồ, bởi mỗi người bán đều kể được một câu chuyện về sản phẩm mình làm ra. Thế nên, tôi rất thích không khí ở đây - rất cởi mở, thân thiện, sáng tạo”, Trang nói.

img-6879.jpg
Trang (bìa phải) thích thú với những sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế. Ảnh: D.L

Nếu Phiên chợ cộng đồng mang hơi hướng “sống xanh” thì Phố Yakumi lại hướng đến tính đa dạng, tiện ích. Ngoài việc thường diễn ra các tiết mục âm nhạc dân tộc vào buổi tối, Phố Yakumi còn là mô hình tích hợp: Tầng trệt là không gian bán trà, cà phê, kem, sữa ở ngoài trời; cùng nhà hàng với đa dạng các món ăn Việt - Nhật - Ý. Tầng 2 là không gian cà phê phòng lạnh. Tầng 3 là khu vực dành cho việc tổ chức các hoạt động tập thể; nổi bật là hội chợ - nơi các gian hàng được sắp đặt như một khu phố thu nhỏ, gọi là Hội chợ Yakumi.

Ý tưởng tổ chức đến từ anh Nguyễn Phú Gia (SN 1992, phường Quy Nhơn), sau thời gian du học Úc. “Ở nước ngoài có nhiều mô hình tổ hợp - nơi mọi người vừa ăn uống, mua sắm, vừa học điều mới. Nên khi về nước, tôi cũng muốn tạo một không gian cả trẻ em lẫn người lớn đều tìm thấy niềm vui. Phố Yakumi, Hội chợ Yakumi cứ thế hình thành”.

Hội chợ Yakumi diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần, với đa dạng các gian hàng: Từ trang trí bánh kem, làm đồ gốm nhỏ, hoa kẽm nhung đến túi vải… Điểm cộng là nhiều gian hàng thiết kế workshop đi kèm, giúp người mua có thể mua sắm, cũng có thể trải nghiệm làm món đồ mình thích.

Chị Kiều Thị Thùy Dung (SN 1985), chủ gian hàng Gốm Concept chia sẻ: “Hội chợ hay ở chỗ là chúng tôi vừa có thể giới thiệu mô hình; vừa biết thêm nhiều gian khác. Phụ huynh có thể đến đây uống cà phê, mua sắm, sẵn dịp cho con cái “lấm bẩn” với đất sét, có thêm niềm vui mới”.

So với hai mô hình tổ chức theo phiên, “Bà Ngoại Crochet” là mô hình mở cửa hằng ngày. Từ một tiệm nhỏ ở số 88A Lê Lợi (phường Quy Nhơn), chị Đào Thu Trang (SN 1993) đã mở thêm cơ sở thứ hai tại Chung cư Ecolife Riverside (phường Quy Nhơn Đông) với 25 loại hình workshop có sẵn, hoạt động từ 8:30 - 21:00 (suất cuối vào lúc 19:00).

Không khí ở đây nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Không ít bạn chọn đến “Bà Ngoại” vào những ngày muốn tự thưởng cho bản thân một chút tỉ mẩn, hoặc đơn giản là cần một buổi chiều không căng thẳng…

“Ban đầu tôi bắt đầu với đan, móc len, làm nến thơm. Sau thấy các bạn muốn thử nhiều thứ nên mở rộng thêm. Giờ thì có cắm hoa, làm gấu thơm, làm khung tranh 3D… để các bạn dù tới thường xuyên cũng không chán”, chị Trang nói.

img-6873.jpg
Chị Trang hướng dẫn khách làm workshop. Ảnh: D.L

Mỗi mô hình không chỉ là nơi trải nghiệm mà còn là chất xúc tác để hình thành một cộng đồng mà ở đó các bạn trẻ được gặp nhau, học từ nhau và cùng lan tỏa năng lượng tích cực...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Anh May cùng làm đèn lồng với trẻ tại Niệm Phật đường Mỹ Hóa

Khi những kỹ sư công nghệ TMA tiếp sức cho ước mơ nhỏ

(GLO)- Không chỉ viết nên những dòng lệnh, các kỹ sư công nghệ tại Công ty giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định (TMA Bình Định) còn viết nên những câu chuyện yêu thương ngoài đời thực. Từ năm 2023, nhóm thiện nguyện “Cánh diều” do họ sáng lập đã lặng lẽ tiếp sức cho những ước mơ nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

Emagazine

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

Emagazine

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

Emagazine

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

Báo xuân 2025

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

Emagazine

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

Báo xuân 2025

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

Emagazine

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

Multimedia

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN -Bài 2: Phát huy vai trò đại biểu dân cử

E-magazine ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN - Bài 2: Phát huy vai trò đại biểu dân cử

Emagazine

(GLO)- Không những kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi góp phần gỡ “nút thắt” cho sự phát triển của tỉnh, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai còn tăng cường vai trò giám sát nhằm đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN-Bài 1: Đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

E-magazine ĐẠI BIỂU DÂN CỬ - “CẦU NỐI” CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN - Bài 1: Đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

Emagazine

(GLO)- Những năm qua, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để kịp thời tiếp nhận, giải quyết cũng như chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp thẩm quyền.