Dù mỗi mô hình có cách làm riêng, nhưng điểm chung là chú trọng vào việc tạo không gian cởi mở, gần gũi, nơi người tổ chức không chỉ “điều phối” mà còn trò chuyện, lắng nghe và tương tác trực tiếp với người tham gia...

Mỗi Chủ nhật cuối tháng, Phiên chợ cộng đồng do Cộng đồng Glocality Gia Lai tổ chức tại địa chỉ 49 Hàm Nghi (phường Quy Nhơn Nam) lại trở nên rộn ràng.

Tại đây, những bạn trẻ sẽ bày bán và hướng dẫn khách làm những món phụ kiện, sản phẩm thân thiện với môi trường; Tổ chức các hoạt động tập thể như thảo luận nhóm xoay quanh những vấn đề mà người trẻ quan tâm, như: Cách học ngoại ngữ, tìm hiểu nghề nghiệp, văn hóa truyền thống; Nhập vai, kể những câu chuyện mang tính giáo dục bằng con rối làm từ vật liệu tái chế…

“Từ phiên đầu chỉ vài gian hàng vào tháng 6-2024, đến nay mỗi phiên có khoảng 10 - 15 gian. Chúng tôi muốn tạo sân chơi mà ở đó người trẻ vừa là người làm, vừa là người lan tỏa. Mỗi món đồ, mỗi hoạt động là một câu chuyện có thể truyền cảm hứng”, anh Lê Minh Bộ (SN 1992, phường Quy Nhơn), người sáng lập, chia sẻ.

Phiên chợ cộng đồng dần trở thành sân chơi quen thuộc cho các bạn trẻ. Ảnh: D.L

Gian hàng của Lý Yến Vy (SN 2003) và Lưu Trúc Phương (SN 1999) tất bật hướng dẫn các bạn thiết kế phụ kiện như vòng tay, dây chuyền, móc khóa từ vỏ sò, vỏ ốc, mảnh chai được mài kỹ… kết hợp với charm khò nhiệt.

Vy kể: “Điều thú vị là mỗi bạn sẽ được tự tay làm nên món đồ “có 1 không 2” do chính mình lên mẫu. Thế nên, các bạn rất hào hứng, tỉ mẩn chọn từng mẫu, chúng tôi vì thế mà cũng vui lây”.

Tình cờ ghé phiên chợ qua một bài đăng trên mạng xã hội, Đỗ Ngọc Thùy Trang (SN 2004, phường Quy Nhơn) bị cuốn hút bởi những sản phẩm làm từ vỏ ốc, thiết kế mộc mạc mà ấn tượng. “Đến rồi mới thấy đây không chỉ là chỗ bán đồ, bởi mỗi người bán đều kể được một câu chuyện về sản phẩm mình làm ra. Thế nên, tôi rất thích không khí ở đây - rất cởi mở, thân thiện, sáng tạo”, Trang nói.

Trang (bìa phải) thích thú với những sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế. Ảnh: D.L

Nếu Phiên chợ cộng đồng mang hơi hướng “sống xanh” thì Phố Yakumi lại hướng đến tính đa dạng, tiện ích. Ngoài việc thường diễn ra các tiết mục âm nhạc dân tộc vào buổi tối, Phố Yakumi còn là mô hình tích hợp: Tầng trệt là không gian bán trà, cà phê, kem, sữa ở ngoài trời; cùng nhà hàng với đa dạng các món ăn Việt - Nhật - Ý. Tầng 2 là không gian cà phê phòng lạnh. Tầng 3 là khu vực dành cho việc tổ chức các hoạt động tập thể; nổi bật là hội chợ - nơi các gian hàng được sắp đặt như một khu phố thu nhỏ, gọi là Hội chợ Yakumi.

Ý tưởng tổ chức đến từ anh Nguyễn Phú Gia (SN 1992, phường Quy Nhơn), sau thời gian du học Úc. “Ở nước ngoài có nhiều mô hình tổ hợp - nơi mọi người vừa ăn uống, mua sắm, vừa học điều mới. Nên khi về nước, tôi cũng muốn tạo một không gian cả trẻ em lẫn người lớn đều tìm thấy niềm vui. Phố Yakumi, Hội chợ Yakumi cứ thế hình thành”.

Hội chợ Yakumi diễn ra định kỳ mỗi tháng một lần, với đa dạng các gian hàng: Từ trang trí bánh kem, làm đồ gốm nhỏ, hoa kẽm nhung đến túi vải… Điểm cộng là nhiều gian hàng thiết kế workshop đi kèm, giúp người mua có thể mua sắm, cũng có thể trải nghiệm làm món đồ mình thích.

Chị Kiều Thị Thùy Dung (SN 1985), chủ gian hàng Gốm Concept chia sẻ: “Hội chợ hay ở chỗ là chúng tôi vừa có thể giới thiệu mô hình; vừa biết thêm nhiều gian khác. Phụ huynh có thể đến đây uống cà phê, mua sắm, sẵn dịp cho con cái “lấm bẩn” với đất sét, có thêm niềm vui mới”.

So với hai mô hình tổ chức theo phiên, “Bà Ngoại Crochet” là mô hình mở cửa hằng ngày. Từ một tiệm nhỏ ở số 88A Lê Lợi (phường Quy Nhơn), chị Đào Thu Trang (SN 1993) đã mở thêm cơ sở thứ hai tại Chung cư Ecolife Riverside (phường Quy Nhơn Đông) với 25 loại hình workshop có sẵn, hoạt động từ 8:30 - 21:00 (suất cuối vào lúc 19:00).

Không khí ở đây nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Không ít bạn chọn đến “Bà Ngoại” vào những ngày muốn tự thưởng cho bản thân một chút tỉ mẩn, hoặc đơn giản là cần một buổi chiều không căng thẳng…

“Ban đầu tôi bắt đầu với đan, móc len, làm nến thơm. Sau thấy các bạn muốn thử nhiều thứ nên mở rộng thêm. Giờ thì có cắm hoa, làm gấu thơm, làm khung tranh 3D… để các bạn dù tới thường xuyên cũng không chán”, chị Trang nói.

Chị Trang hướng dẫn khách làm workshop. Ảnh: D.L

Mỗi mô hình không chỉ là nơi trải nghiệm mà còn là chất xúc tác để hình thành một cộng đồng mà ở đó các bạn trẻ được gặp nhau, học từ nhau và cùng lan tỏa năng lượng tích cực...