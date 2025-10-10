Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Sự phát triển chung của tỉnh luôn cần tiếng nói của các đại biểu HĐND tỉnh trong tham gia hoạch định chính sách, góp phần kiến tạo tầm nhìn dài hạn. Chính vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục cùng chính quyền hoạch định những định hướng lớn về phát triển hạ tầng kết nối liên vùng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, khai thác hợp lý tiềm năng biển-rừng. Từ đó, xây dựng các nghị quyết vừa sát thực tiễn, vừa có giá trị dẫn dắt, tạo nền tảng cho 10-20 năm tới, nhất là trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau hợp nhất.

Đồng thời, HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh sẽ đổi mới phương thức làm việc, tăng cường nghiên cứu, tham vấn chuyên gia, lắng nghe ý kiến cử tri, để mỗi nghị quyết ban hành vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng trước mắt, vừa là nền móng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cũng đã xây dựng giải pháp, chiến lược dài hạn để bứt phá trong giai đoạn mới. Ông Vũ Hồng Duy-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện-cho biết: Kế thừa hạ tầng của thị trấn Phú Thiện (cũ) và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, địa phương tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trở thành trung tâm động lực, gắn với việc liên kết vùng, liên kết sản xuất để thu hút doanh nghiệp phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Với diện tích tự nhiên lớn, xã định hướng thu hút các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP, chăn nuôi hiện đại gắn với đảm bảo môi trường. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Còn ở xã Canh Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thu Thủy thông tin: Sau sáp nhập, không gian phát triển rộng lớn hơn đã tạo thuận lợi để phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương. Đáng chú ý, công tác quy hoạch đã được triển khai trên nền tảng quy hoạch chung của 3 xã cũ (Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp) gắn với định hướng phát triển của Khu Công nghiệp Becamex Bình Định, bảo đảm phù hợp với tình hình mới. “Chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp gắn với xây dựng hạ tầng logistics tại khu vực phía Tây của xã; đồng thời, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng tại làng Canh Tiến, tạo sự hài hòa giữa công nghiệp và dịch vụ du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội bền vững”-bà Thủy chia sẻ.

Trong khi đó, ông Rah Lan Lân-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú-cho hay: Xã đang tập rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, xác định vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mía… Cùng với đó, phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, thúc đẩy hợp tác giữa nông dân-hợp tác xã-doanh nghiệp; xây dựng mã số vùng trồng, mã vùng chăn nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, Gia Lai nổi lên như một địa phương hội tụ nhiều lợi thế để bứt phá, trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Tiến sĩ Trần Du Lịch-Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia-nhận định: Gia Lai đang sở hữu những lợi thế độc đáo, đủ sức vươn lên mạnh mẽ. Dù GRDP năm 2025 mới đạt khoảng 10 tỷ USD (xếp thứ 19 cả nước) nhưng tỉnh đã xác định rõ mục tiêu đột phá, biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng bằng quyết tâm chính trị và chiến lược phát triển bền vững.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, tinh thần cầu thị và quyết liệt đổi mới của lãnh đạo tỉnh cùng với nguồn nhân lực trẻ dồi dào, hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện và chính sách đầu tư thông thoáng là những yếu tố then chốt giúp Gia Lai vươn mình trở thành một “thị trường mới nổi”, giàu sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không chỉ có tiềm năng kinh tế, Gia Lai còn được đánh giá là vùng đất giàu tài nguyên du lịch, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển bền vững. PGS. TS. Phạm Trung Lương-nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch, thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn quy hoạch quốc gia-cho rằng: Gia Lai có tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa phong phú, đủ điều kiện để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Đặc biệt, tỉnh sở hữu những giá trị văn hóa độc đáo là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh đó, Gia Lai còn có Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá là Di tích quốc gia đặc biệt. Các danh thắng núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ, núi Hàm Rồng… cùng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (được công nhận là Vườn Di sản ASEAN) đã góp phần làm nên thương hiệu “miền đất xanh” đầy sức gọi mời.

Với những lợi thế về tự nhiên, văn hóa, con người và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Gia Lai đang hội tụ đầy đủ điều kiện để vươn lên trở thành “cực tăng trưởng mới” của Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Đây không chỉ là khát vọng, mà đã được cụ thể hóa bằng chiến lược, quy hoạch và sự đồng hành mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Gia Lai nằm ở vị trí chiến lược, trung tâm các trục Đông-Tây, Bắc-Nam, là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Với hệ sinh thái đa dạng, 130 km bờ biển, hơn 80 km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics…, Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững”.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, trí tuệ nhân tạo (AI) và chip bán dẫn. Mục tiêu là đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển.

Đặc biệt, sáng 30-6, tại “Lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng về thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương”, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm thông điệp đến nhân dân cả nước: Việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền mới là yêu cầu khách quan và tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cơ hội quý báu để đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân.

“Chúng ta đang đứng trước vận hội lớn. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều là một mắt xích trong guồng quay cải cách mạnh mẽ này. Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới, để tinh thần cách mạng tấn công mạnh mẽ, quyết liệt và sáng tạo, thấm đẫm hồn dân tộc trong từng hành động, từng quyết sách và từng bước phát triển đi lên”-Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.