Emagazine

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 1: Chủ trương lớn, quyết sách đúng đắn

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện và xã không chỉ nhằm xây dựng hệ thống chính quyền tinh gọn, hiện đại mà còn là bước đi chiến lược để cơ cấu lại không gian, tạo động lực phát triển mới cho từng địa phương. Những kết quả bước đầu sau sáp nhập đã khẳng định quyết sách này là đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực đối với đời sống người dân.

Đất nước ta đã nhiều lần thực hiện việc sáp nhập, chia tách các tỉnh, thành phố. Sau ngày thống nhất năm 1975, số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 72 xuống còn 38, rồi tăng dần đến năm 2008 là 63. Và từ ngày 1-7-2025, việc sắp xếp lại được triển khai, chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

hinh9.jpg

Trước bước ngoặt lịch sử và trọng đại này, ngày 12-4-2025, tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 60 NQ/TW về việc thống nhất chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời, chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1-7-2025. Tiếp đó, ngày 14-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào ngày 5-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh: “Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược cả về chính trị và pháp lý, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”.

Số liệu thống kê cho thấy đã có hơn 280 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ tán thành rất cao, đạt 99,75%. Từ kết quả này, sáng 12-6, với 461/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,44% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Chia sẻ về thời khắc lịch sử đặc biệt này, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Rơ Châm H’Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl-cho biết: Đây là thời khắc trọng đại đối với quá trình phát triển của đất nước. Lịch sử đã trao cho đại biểu Quốc hội khóa XV vinh dự được “bấm nút”, thể hiện sự tán thành rất cao đối với nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Từ bước đi chiến lược này, đại biểu H’Phik cũng tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ sau khi nghị quyết này đi vào thực hiện.

Theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15, ngày 16-6-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định được sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới với 135 phường, xã; trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh đặt tại Quy Nhơn. Sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai mới có diện tích hơn 21.576 km² (lớn thứ 2 cả nước sau tỉnh Lâm Đồng), dân số trên 3,58 triệu người, với 46 dân tộc anh em.

Sự kết hợp giữa một tỉnh miền núi giàu tài nguyên như Gia Lai với một tỉnh duyên hải miền Trung có thế mạnh về kinh tế biển, công nghiệp và du lịch như Bình Định là sự bổ sung hoàn hảo để cùng phát triển. Việc tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tên gọi địa lý hay bản đồ hành chính, mà còn là bước chuyển mình lịch sử, cú hích thể chế hướng đến một nền quản trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì người dân và doanh nghiệp.

Khẳng định lợi thế này, tại buổi làm việc với 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định ngày 2-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Gia Lai có lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn, cây công nghiệp chủ lực, tiềm năng điện gió, điện mặt trời dồi dào. Bình Định có thế mạnh về công nghiệp chế biến, khu kinh tế ven biển, du lịch biển đảo và dịch vụ logistics. Sự hợp nhất sẽ hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, phân phối đến xuất khẩu, phục vụ chiến lược phát triển xanh, bền vững và hội nhập.

Mặt khác, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái rừng, văn hóa đại ngàn, di sản cồng chiêng, trong khi Bình Định có di tích Tây Sơn, bờ biển đẹp, hệ thống làng nghề và nghệ thuật truyền thống phong phú.

Cùng với các địa phương khác cả nước, ngày 30-6-2025 đánh dấu thời khắc lịch sử quan trọng của tỉnh Gia Lai mới. Từ đây, một vận hội mới cùng sự kết tinh những thế mạnh giữa rừng-biển đã được mở ra. Tại buổi lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương-định hướng: “Tỉnh Gia Lai mới cần tận dụng tối đa các yếu tố tương đồng giữa 2 địa phương để xác định rõ trụ cột tăng trưởng, đặc biệt là nông nghiệp, công nghiệp, logistics và đô thị. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá về chất lượng quản trị, phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực để vươn lên, sớm trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung-Trung bộ”.

Cũng tại lễ công bố này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nêu quyết tâm:

Đáng chú ý, ngay sau lễ công bố, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 1-7. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nhiệm vụ sau hợp nhất, lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền được giao nhằm góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai mới.

ten.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển (*)

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển (*)

Sáng 30.6, tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, xã, phường, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

Emagazine

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

Emagazine

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Multimedia

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

Emagazine

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

Emagazine

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

Emagazine

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

Báo xuân 2025

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

Emagazine

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.