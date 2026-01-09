Những ngày đầu năm 2026, không khí thi công tuyến đường tránh quốc lộ 19 diễn ra khẩn trương. Trên công trường kéo dài hơn 15 km, các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhiều ca; trong đó thi công ban đêm được xác định là giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ.

Khi màn đêm buông xuống, dọc tuyến đường, ánh đèn công trường vẫn sáng rực. Các mũi thi công tập trung thảm những lớp bê tông nhựa cuối cùng, hoàn thiện nền mặt đường, dải phân cách, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng.

Nhiều đoạn tuyến đã liền mạch, mặt đường rộng thênh thang, hình thành rõ nét diện mạo của một trục giao thông hiện đại.

Đến cuối tháng 12-2025, khối lượng thi công toàn tuyến đạt khoảng 90%. Các hạng mục còn lại chủ yếu là hoàn thiện cảnh quan, an toàn giao thông và kiểm tra kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác.

Tuyến đường được thiết kế đồng bộ, vận tốc khai thác 60 km/giờ, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng của đô thị Pleiku và khu vực lân cận.

Đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai có chiều dài hơn 15 km, đi qua các địa bàn xã Đak Đoa, phường An Phú và xã Biển Hồ, kết nối trực tiếp quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh.

Dự án có quy mô nền đường rộng 30 m, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, được xác định là trục giao thông chiến lược của tỉnh.

Tuyến đường nghìn tỷ dần lộ diện giữa cao nguyên Pleiku. Clip: Minh Phương-Ngọc Sang

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực Pleiku mà còn tăng cường kết nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung.

Đặc biệt, tuyến đường đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Biển Hồ chè, Biển Hồ nước và khu vực núi lửa Chư Đang Ya, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, văn hóa của địa phương.