Sau ngày sáp nhập, đèo An Khê-ranh giới hành chính giữa 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ được khơi thông, mở ra vận hội mới, trở thành dòng chảy huyết mạch kết nối vùng duyên hải và Tây Nguyên, mở lối thông thương hàng hóa, du lịch và văn hoá phát triển. Việc hợp nhất không chỉ nhằm tinh giản tổ chức bộ máy hành chính mà quan trọng hơn là tạo nền tảng cho sự phát triển đột phá, hình thành một “cực tăng trưởng mới” liên hoàn từ cao nguyên đến vùng biển.

Theo ông Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (cũ), chủ trương sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện tại của đất nước cũng như xu thế của khu vực và quốc tế trong thời đại mới.

Nhận định về chủ trương lớn này, ông Trần Văn Nhẫn-nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) nhấn mạnh: Việc sáp nhập sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho tỉnh mới, mang đến nhiều cơ hội để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Tương lai, khi tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku hoàn thành cũng sẽ tạo cú hích cho giao thương, du lịch, logistics và phát triển kinh tế vùng. Hơn nữa, với tiềm lực sẵn có đã rất khá, tin rằng, tỉnh Gia Lai mới có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

Cùng thời điểm ban hành Nghị quyết sáp nhập tỉnh, Quốc hội cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029. Khi đó, hạ tầng giao thông đồng bộ, Cảng biển Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku và điểm nhấn đặc biệt là đường bộ cao tốc Bắc-Nam, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, sẽ giúp kết nối thông thương thuận lợi giữa các vùng.

“Tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku chắc chắn đem lại hiệu quả lớn cho phát triển kinh tế vùng. Đặc biệt, dịch vụ logistics phát triển sẽ giúp hàng hóa khu vực Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, tiết giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương trên thị trường quốc tế”-ông Hồ Liên Nam-Phó Tổng Giám đốc Cảng Quy Nhơn khẳng định.

Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng-Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty VinaNutrifood Bình Định-phấn khởi nói:

Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, chỉ trong thời gian ngắn, cả hệ thống chính trị ở Gia Lai đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, pháp luật để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân hơn, giải quyết kịp thời các vấn đề, yêu cầu mà nhân dân đặt ra.

Từ cán bộ, đảng viên đến già làng, người uy tín và bà con vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đều nhận thức rõ đây là chủ trương mang tầm chiến lược, hướng đến tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Trước chủ trương mở rộng không gian phát triển xã Biển Hồ qua việc sáp nhập các xã: Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya (huyện Chư Păh cũ) và xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa cũ), bỏ cấp trung gian là TP. Pleiku, ông Ksor Kroyh (xã Biển Hồ) bày tỏ đồng thuận:

Tương tự, ông Nguyễn Minh Long (khối 3, xã Tây Sơn) bày tỏ quan điểm: Trước chủ trương sáp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tôi và người dân ở đây rất đồng tình ủng hộ. Chúng tôi kỳ vọng về một Gia Lai mới phát triển bền vững, mong muốn nhà nước đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao thương để phát triển hơn nữa. Tôi tin rằng, đời sống của người dân sẽ ngày càng được nâng cao, thế hệ con cháu chúng tôi sẽ được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương lớn này mang lại”.

Trong khi đó, ông Vũ Hồng Duy-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện-cho biết: Kết quả hôm nay nhờ sự vào cuộc, nỗ lực tích cực từ Trung ương đến địa phương. Dù có sự thay đổi vị trí công tác nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đều xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên chấp hành nghiêm túc. Hơn nữa, việc sắp xếp, bố trí nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch nên hầu như không có phản ứng tiêu cực, ai cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo điều kiện đi lại, an tâm công tác và duy trình sự ổn định trong bộ máy hành chính sau sáp nhập, ngày 22-7, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, mỗi người thay đổi địa điểm làm việc từ trung tâm hành chính tỉnh cũ (Pleiku) tới trung tâm hành chính tỉnh mới (Quy Nhơn) hoặc ngược lại được hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng (2 triệu đồng tiền đi lại và 4 triệu đồng tiền thuê nhà). Thời gian hỗ trợ kéo dài trong 2 năm, từ ngày 1-7-2025 đến hết 30-6-2027.

Những ngày đầu sáp nhập, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai còn vận động các doanh nghiệp vận tải, tổ chức những chuyến xe “0 đồng” hỗ trợ việc đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Những chuyến xe chất lượng cao khởi hành từ 3 giờ 15 phút sáng thứ Hai hàng tuần xuống Quy Nhơn làm việc và 17 giờ 30 phút thứ Sáu từ phường Quy Nhơn về Pleiku.

Anh Nguyễn Văn Nga-Ban Công tác Công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-chia sẻ: “Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan khi bố trí xe đưa đón đã giúp chúng tôi vững tin hơn, giảm bớt được phần nào khó khăn trong việc đi lại. Tôi sẽ cố gắng công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Xây dựng-cho hay: Mỗi tuần có gần 400 người từ Pleiku xuống Quy Nhơn làm việc và trở về Gia Lai (cũ) vào cuối tuần. Ngoài bố trí xe đưa đón, Sở Xây dựng còn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện, bố trí lái xe để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao.