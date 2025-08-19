Emagazine

Sau khi xuất ngũ, anh Trần Quang Hồng về lái xe tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai. Công việc bận rộn nhưng anh đã sắp xếp thời gian hợp lý để vừa làm tốt nhiệm vụ cơ quan vừa theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.

Anh Trần Quang Hồng (SN 1980), quê ở xã Nhân Tiến, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) nhưng sinh sống và lập nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Anh từng là quân nhân thuộc Trung đoàn Công binh 280 (nay là Lữ đoàn 280, Quân Khu 5). Sau khi xuất ngũ (năm 2004), anh về công tác tại BHXH tỉnh Gia Lai cho đến nay.

Công việc chuyên môn không liên quan gì đến nhiếp ảnh, bản thân anh cũng không có kiến thức, kỹ năng với bộ môn nghệ thuật này nhưng với đam mê nhiếp ảnh từ bé, anh Hồng đã tự học, tự tìm hiểu và tham khảo chỉ dẫn từ các nhiếp ảnh gia. Anh chia sẻ: "Dù công việc bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Bởi lẽ, tôi yêu nghệ thuật, yêu những nét đặc trưng của con người Gia Lai nói riêng và các vùng miền nói chung".

Những năm tháng trong quân ngũ và sau này về công tác tại BHXH tỉnh, anh đều tham gia các chương trình nghệ thuật diễn ra trên địa bàn. Một trong những cơ duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh chuyên nghiệp là dịp Festival cồng chiêng Quốc tế Gia Lai năm 2009, anh may mắn gặp nghệ sĩ Trần Văn Hùng (Hùng Hoa Lư) và được nhận làm học trò.

“Thầy luôn chỉ bảo, hướng dẫn tận tình trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật và hướng dẫn tôi tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực miền Trung và Tây Nguyên, quốc gia, quốc tế"-anh Hồng nói.

Theo anh Hồng, nhiếp ảnh đòi hỏi sự yêu nghề và nỗ lực không ngừng để vượt qua thử thách, luyện tập và hoàn thiện kỹ năng. Với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cần kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, tư duy sáng tạo, ý tưởng và những phẩm chất cá nhân như đam mê mãnh liệt, kiên nhẫn, khả năng quan sát tinh tế và kỹ năng giao tiếp. Từ đó, mỗi tác phẩm ra đời chính là khi ống kính và tâm hồn người nghệ sĩ bắt trọn những khoảnh khắc đáng giá trong cuộc sống.

Với anh Hồng, mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một kỷ niệm, khoảnh khắc đáng giá. Anh kể: "Năm 2014, tôi đi sáng tác tại huyện Kông Chro. Vào sáng sớm, khi đang chạy xe máy đến cuối một ngôi làng, tôi phát hiện một căn nhà nhỏ lợp cỏ tranh, trước sân có một cụ già hơn 80 tuổi, da nhăn, trên người vắt mảnh vải thổ cẩm đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Khi tôi vào nhà, bà từ từ đứng lên lấy nước mời tôi. Bà đi lại khó khăn, phải chống gậy. Khoảnh khắc bà đứng lên, trên tay cầm cây gậy đen bóng theo thời gian, tôi ngỡ ngàng vì khoảnh khắc quá đẹp và nhanh chóng chụp lại tấm ảnh làm kỷ niệm. Tác phẩm chụp bà cụ chống gậy tôi đặt tên là Stand- nghĩa là đứng vững".

Sau khi về nhà, anh Hồng rửa ảnh và đem đến cho thầy xem. Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư rất tâm đắc vì sự tiến bộ của học trò. "Sau khi xem tác phẩm này, thầy tôi đã thốt lên "Rất tuyệt!" và hướng dẫn tôi đăng ký tham gia cuộc thi ảnh tại Hồng Kông. Tác phẩm Stand đạt Huy chương vàng FIAP và tiếp tục đạt Cup Chân dung tại cuộc thi này"-anh Hồng chia sẻ.

Ngoài giải thưởng trong nước, một số tác phẩm của tôi đạt giải thưởng nhiếp ảnh thuộc Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (Photographic Society of America-PSA), giải thưởng của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP-Federation International Art Photography), Worldwide Photography Gala Awards (Anh)…

Nói về dự định trong tương lai, anh Hồng cho biết: Gia Lai và Bình Định đã hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới. Điều này tiếp thêm cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác và sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới về đề tài Tây Nguyên và biển đảo cũng như các lễ hội, phong tục, cuộc sống đời thường…

Nhận xét về học trò, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư nhấn mạnh: Hồng là một trong số những học trò mà tôi rất quý bởi sự ham học hỏi, chịu khó và siêng năng. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, tôi đã có sự tín nhiệm bởi ở Hồng toát lên sự hiền lành, thẳng thắn, trung thực. Qua học tập, Hồng đã có những tiến bộ rõ rệt và bước đầu có những kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực này.

Đánh giá về anh Trần Quang Hồng, ông Nguyễn Văn Mau, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, chia sẻ: Trong công việc, anh Hồng là một tài xế rất cẩn thận, kỹ tính và luôn có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện nhiện vụ được giao. Anh sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện để anh phát triển kỹ năng nhiếp ảnh.

