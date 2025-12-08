Emagazine

E-magazine Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm “lộc trời”.

Mùa rong mứt thường bắt đầu từ cuối tháng 11 và chỉ kéo dài khoảng vài tháng, tùy vào con nước. Bởi vậy, người dân phải tranh thủ từ 3-5 giờ sáng, khi thủy triều rút thấp nhất.

Hành trang họ mang theo gồm dao, bao tải cùng đôi tay chai sần. Nguy hiểm cũng luôn rình rập họ, bởi đá trơn, hà bám nhọn sắc và những con sóng có thể quật ngã bất cứ lúc nào.

rong-mut-4.jpg
Những người phụ nữ đang bám ghềnh đá để hái rong. Ảnh: Dũng Nhân

Tay ướt lạnh run run, nhưng ông Nguyễn Văn Dũng (phường Quy Nhơn Đông) vẫn cười lạc quan: “Đi hái rong cực lắm, sơ sẩy một chút là sóng hất liền. Nhưng mùa này tàu ghe nằm bờ hết rồi, rong mứt là nguồn thu chính để lo Tết; mệt, sợ mấy cũng phải ráng đi cho đủ bữa”.

khi-troi-con-mo-suong-ca-ghenh-da-nhon-ly-da-nhuom-cam-boi-ao-phao-cua-nhung-nguoi-miet-mai-hai-rong.jpg
Dù đối diện hiểm nguy, nhưng người dân vẫn cố gắng bám biển, mong dành dụm được chút tiền để đón Tết. Ảnh: Dũng Nhân

Không chỉ là sinh kế, rong mứt còn là món ăn quen thuộc từ biển. Ông Nguyễn Ngọc Luận (phường Quy Nhơn Đông) vừa gom bó rong, vừa chia sẻ: “Rong luộc ăn rất giòn, lại mát, tốt cho người lớn tuổi. Rong giúp thanh nhiệt, trị ho, nóng trong người. Nhà tôi ăn quen rồi, thiếu là nhớ”.

Những năm gần đây, rong mứt trở thành sản vật được nhiều người tìm mua. Đầu vụ, giá bán lên đến khoảng 300.000 đồng/kg, là khoản thu nhập đáng kể giữa những ngày biển động.

Do vậy, dù đối diện hiểm nguy, người dân vẫn cố gắng bám biển, mong dành dụm thêm chút đỉnh để lo cho cái Tết được ấm cúng.

Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý. Clip: Dũng Nhân
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

Emagazine

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Emagazine

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Thư viện xanh về làng Canh Tiến

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

Emagazine

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

Emagazine

(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

Emagazine

(GLO)- Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Emagazine

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Multimedia

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

TN - Đất & Người

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.