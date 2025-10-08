Emagazine

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân. Kết quả này khẳng định quyết tâm chính trị cao, được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo dấu ấn rõ nét ngay từ cơ sở.

hinh1.jpg

Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sau 3 tháng triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, tinh thần làm việc tại các trụ sở hành chính công thực sự chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, hướng tới sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công chính là thước do hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp. Quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được rút ngắn, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu, gây bức xúc cho người dân.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Minh Bình-Chủ tịch UBND Phường An Phú-cho hay: “Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, do đó cán bộ, công chức phải đồng lòng vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, nhiều công việc từ chính quyền cấp thành phố chuyển xuống dễ phát sinh vấn đề mới. Vì vậy, cán bộ, công chức phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu với một tâm thế sẵn sàng phục vụ người dân một cách tốt nhất”.

Nhiều người dân lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn từng thao tác, từ tạo tài khoản, đăng nhập, đến nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. “Dù lượng người đến làm thủ tục khá đông nhưng cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình. Tôi chỉ mất có vài phút để hoàn thành thủ tục hộ tịch, không phải đi lại nhiều. Tôi rất hài lòng, cán bộ, công chức ở đây rất nhiệt tình, chu đáo hơn trước”-anh Hin (làng Mơ Nú, phường An Phú) chia sẻ.

Tương tự, bà Lê Thị Thắm (thôn Vạn Long, xã An Hòa) cũng rất bất ngờ khi chỉ vài ngày sau khi nộp hồ sơ “xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp”, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã gọi điện thông báo thủ tục đã hoàn tất. Bà Thắm tấm tắc khen: “Vừa đến Trung tâm đã có đoàn viên, thanh niên hỏi han, hướng dẫn tận tình. Cán bộ thì xem xét hồ sơ, hướng dẫn rất kỹ, quy trình nhanh, gọn. Tôi rất hài lòng về thái độ, tinh thần phục vụ ở đây”.

hinh4.jpg

Theo kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến ngày 16-9, xã An Hòa đạt 91,63 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 9/135 xã, phường toàn tỉnh. Để có được kết quả này, ngoài việc chuẩn bị kỹ về nhân lực, cơ sở vật chất, yếu tố then chốt là tinh thần phục vụ “gần dân, sát dân” của đội ngũ cán bộ, công chức.

Còn tại xã Canh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thu Thủy thông tin: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, xã đã thành lập thêm 1 điểm tiếp nhận, trả kết quả tại thôn Hiển Đông và 1 tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,34%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 100%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 99,46%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá: Sau gần 3 tháng sắp xếp, hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở Gia Lai đã hoạt động ổn định, bước đầu đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

hinh2.jpg

Trong bối cảnh mới, với tinh thần quyết liệt và tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo tỉnh Gia Lai không chỉ chú trọng vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền 2 cấp, mà còn tập trung tạo lập môi trường thuận lợi, khơi thông thể chế và chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Điều này thể hiện rõ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 8-2025 khi tỉnh trao 27 quyết định chấp thuận chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 26.262 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD); đồng thời, trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án có tổng vốn gần 93.430 tỷ đồng (khoảng 3,6 tỷ USD). Các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá, đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ hiện đại của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

“Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng” (cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn). Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền”-Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

hinh8.jpg

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Dissescou Cyril Thibaut Ioan-Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte., Ltd (Singapore) bày tỏ: “Là một nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi rất coi trọng tầm nhìn xa và tính minh bạch. Sự hỗ trợ nhận được cho đến nay khiến chúng tôi tin tưởng vào sức hấp dẫn lâu dài của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cũng tin rằng, bằng việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ, dự án Điện gió Vân Canh-Bình Định sẽ thành công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đưa tỉnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo”.

ten.jpg
