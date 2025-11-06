Trong bộ máy Nhà nước của dân, do dân và vì dân, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được giao trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Để thực sự xứng đáng với niềm tin ấy, người đại biểu không chỉ cần trí tuệ, bản lĩnh mà còn phải là trung tâm đoàn kết, là tiếng nói của sự thật, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Dù đã bước qua tuổi 71, rời xa nghị trường từ lâu, song ông Ksor Phước-nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vẫn dõi theo từng phiên họp của các vị đại biểu thời nay.

Khi chia sẻ về tâm huyết của mình đối với Quốc hội và thế hệ đại biểu hôm nay, ông đã gửi gắm nhiều trăn trở, đồng thời là những lời nhắn nhủ sâu sắc. Ông cho rằng, mỗi ĐBQH dù ở thời kỳ nào cũng phải không ngừng rèn luyện, học hỏi và giữ gìn phẩm chất “người đại biểu của Nhân dân”.

Theo ông Ksor Phước-nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, dù ở thời điểm nào, mỗi đại biểu Quốc hội cũng phải sát dân để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Theo nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, điều đầu tiên mà thế hệ đại biểu hôm nay cần ghi nhớ là phải phát huy truyền thống và tinh thần cống hiến của các khóa trước.

Những đại biểu đi trước đã để lại tấm gương về ý chí, nghị lực, tinh thần sáng tạo và sự tận tụy vì Nhân dân. Do đó, các đại biểu khóa mới cần kế thừa, chọn lọc, điều gì tốt thì phát huy, điều gì không còn phù hợp thì mạnh dạn thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thời đại. “Cuộc sống luôn vận động, vì thế Quốc hội cũng phải đổi mới để đồng hành cùng đất nước”-ông nói.

Bên cạnh đó, ông Ksor Phước cũng nhấn mạnh rằng: Người ĐBQH trước hết phải có tâm và đức. Mỗi đại biểu cần bám sát chương trình nghị sự, tận tụy với công việc, đặt lợi ích của Nhân dân và đất nước lên trên hết. Ông cho rằng sự liêm chính, công tâm và minh bạch là phẩm chất không thể thiếu của người đại biểu dân cử. Ông Ksor Phước căn dặn: “Người đại biểu phải là tấm gương sáng về đạo đức, về lối sống, về tinh thần trách nhiệm trước dân”.

Ông Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ĐBQH các khóa X, XI, XII, XIII; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) căn dặn các vị ĐBQH ngày nay.

Ông mở chiếc tủ gỗ cũ bên góc phòng, cẩn thận lấy ra tập ảnh đã nhuốm màu thời gian. Trong từng khung hình là những chuyến công tác theo dọc dài đất nước, từ miền núi phía Bắc đến tận mũi Cà Mau.

Vừa lật từng tấm ảnh, ông vừa nói: “Một trong những điều tôi luôn nhắc nhở anh em là tránh tư tưởng cục bộ địa phương. ĐBQH không chỉ đại diện cho cử tri của tỉnh mình, mà còn là đại biểu của hơn 100 triệu người dân Việt Nam.

Vì vậy, mỗi quyết định, mỗi lá phiếu hay phát biểu tại nghị trường đều phải hướng đến lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc. Phải làm việc với tinh thần: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dù ở vùng nào, miền nào, cũng phải đồng cam cộng khổ, cùng nhau phát triển”.

Ông Ksor Phước cũng dành nhiều tâm huyết khi nói về yêu cầu đối với người đại biểu dân cử trong giai đoạn mới. Ông cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số, ĐBQH phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn. Dẫn lời của Lê nin “Học, học nữa, học mãi”, ông nói, tinh thần cầu thị và ham học hỏi là nền tảng để mỗi ĐBQH làm tốt nhiệm vụ của mình.

Theo ông, học tập không chỉ ở sách vở mà còn ở thực tiễn đời sống, bởi “thực tiễn cuộc sống là trường đại học vĩ đại nhất”. Người đại biểu phải gần dân, hiểu dân, đi sâu đi sát cơ sở để lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Từ đó, các chính sách, nghị quyết của Quốc hội mới thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Trong khi đó, ông Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai (cũ) mong muốn: Để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, các ĐBQH hôm nay cần luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi quyết sách tại nghị trường phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, từ hơi thở của buôn làng, góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Ông tin tưởng rằng, thế hệ đại biểu hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của người đại biểu nhân dân.

Những lời gửi gắm của các ông Ksor Phước, Hà Sơn Nhin không chỉ là kinh nghiệm quý báu của một người từng nhiều năm gắn bó với nghị trường, mà còn là "kim chỉ nam" để thế hệ ĐBQH hôm nay tiếp bước, giữ vững bản lĩnh, phát huy trí tuệ và phụng sự Nhân dân bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm.

Trong những năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Hiến pháp, pháp luật, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Đặc biệt, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều hình thức đổi mới, kết hợp giữa khảo sát, xem xét báo cáo với kiểm tra thực tế, tổ chức các cuộc làm việc với UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành.

Ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (Khóa XV) nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng tôi luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ cũng như trong toàn dân. Chúng tôi dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong giai đoạn hiện nay là sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các đại biểu người DTTS đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo chủ trương lớn của Đảng được triển khai thuận lợi.

Chia sẻ về thời khắc lịch sử khi Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đại biểu Rơ Châm H’Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Khươl-xúc động nói: “Đây là thời khắc trọng đại đối với quá trình phát triển của đất nước. Lịch sử đã trao cho ĐBQH khóa XV vinh dự được bấm nút thể hiện sự tán thành rất cao với nghị quyết này. Tôi tin rằng, từ bước đi chiến lược đó, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, các địa phương sẽ bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế và động lực mới”.

Không chỉ dừng lại ở việc “bấm nút thông qua” nghị quyết, các đại biểu còn tích cực đưa chính sách vào cuộc sống. Họ trở về với địa phương, cùng chính quyền cơ sở triển khai nghị quyết, nắm bắt khó khăn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, để mỗi quyết sách của Quốc hội thực sự trở thành động lực phát triển.

Đại biểu Siu Hương-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai luôn được biết đến với phong cách làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và gần dân. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, nắm bắt tại cơ sở trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp, đại biểu Hương đã kịp thời chuyển tải đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là sau khi chuyển 1.065 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã.

Từ thực tiễn ấy, bà Siu Hương kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về vị trí việc làm, bảo đảm số lượng công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời có chính sách tiền lương, đãi ngộ phù hợp để khích lệ cán bộ, công chức gắn bó lâu dài với cơ sở.

Còn đại biểu Rơ Châm H’Phik cho biết người dân rất phấn khởi trước hiệu quả của mô hình mới. Các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đất đai được giải quyết nhanh hơn, an ninh nông thôn được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ băn khoăn về lực lượng vũ trang cấp xã; trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã hiện chỉ có 5 người, phần lớn không chính quy, gây khó khăn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Không chỉ hoạt động tại nghị trường, ĐBQH còn là cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân, giữa chính sách và thực tiễn cuộc sống. Họ mang tiếng nói của buôn làng đến Quốc hội và đem nghị quyết của Quốc hội về lan tỏa trong từng thôn, từng xã.

Từ Quốc hội đến hội đồng nhân dân, UBND các cấp, ngày càng có nhiều cán bộ người DTTS trưởng thành, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào Tây Nguyên trong bộ máy chính quyền. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần “đại đoàn kết toàn dân tộc”, nền tảng vững chắc để đất nước vững bước trên con đường bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các ĐBQH người DTTS là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Trên hành trình mới của đất nước, mỗi ĐBQH hôm nay chính là người "giữ lửa" niềm tin, người nối dài truyền thống phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Và chính từ sự tiếp nối ấy, hình ảnh người đại biểu dân cử-trung thực, bản lĩnh, gần dân và vì dân sẽ mãi tỏa sáng trong lòng cử tri, góp phần xây dựng Quốc hội thật sự là hiện thân của ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.