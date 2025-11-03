Phát triển bền vững từ tầm nhìn, kỷ cương

(GLO)- Trong không khí hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, Ðảng ủy phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lấy ý kiến góp ý của toàn thể cán bộ, đảng viên vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội.

Tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược

Các ý kiến góp ý đều thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, khẳng định đây là một văn kiện mang tầm nhìn xa, phản ánh đúng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, Đảng ta vẫn kiên định bản lĩnh, giữ vững định hướng XHCN, lãnh đạo toàn dân đoàn kết vượt qua thử thách, đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gặp gỡ nhân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: N.M

Ông Đặng Mạnh Cường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Nam-khẳng định: Cán bộ, đảng viên phường Quy Nhơn Nam đánh giá, dự thảo Báo cáo chính trị lần này không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm qua mà còn thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm nhìn phát triển dài hạn, khẳng định rõ cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới.

Những bài học được đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, quản lý được trình bày cô đọng, có giá trị định hướng cao, đặc biệt là bài học “dựa vào dân, vì dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nhiều ý kiến góp ý thể hiện trách nhiệm xây dựng Đảng, đề nghị làm rõ hơn nội dung tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu; khắc phục bệnh hình thức trong thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải “đi tận nơi, nhìn tận mắt”, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nói đi đôi với làm để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Không chỉ quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng, các ý kiến còn thống nhất rằng, phát triển đất nước phải gắn liền với phát triển văn hóa, con người. Việc khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc được xem là “ngọn lửa bên trong” để thúc đẩy xã hội tiến lên bền vững.

Nhiều đảng viên cho rằng, 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ. Trong đó, thể chế được ví như “chiếc chìa khóa vàng” để khơi thông mọi nguồn lực; nhân lực là yếu tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới; còn hạ tầng-cả cứng và mềm-chính là “đường băng” để Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên số.

Sinh viên học nghề công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: N.M

Các ý kiến thống nhất cao với quan điểm coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để bảo vệ doanh nhân, khuyến khích sáng tạo, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên khẳng định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ XIII đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đạt kết quả rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được ví như “cuộc chiến không khoan nhượng”, thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị và tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, nhiệm kỳ tới cần tiếp tục kiên trì, nhất quán với phương châm “xây đi đôi với chống”, “lấy xây là chính”, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong đó, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được xem là mệnh lệnh từ lòng dân.

Nhiều ý kiến đề nghị Trung ương cần bổ sung giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh; đổi mới công tác cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, công tâm, lấy hiệu quả công việc, uy tín và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo.

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở là nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, pháp luật; kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, tránh hình thức.

Mỗi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng trong lao động, học tập, sinh hoạt để góp phần làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.