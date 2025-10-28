Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 45-CV/BTGDVTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức đợt cao điểm lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chú trọng các mô hình, cách thức truyền thông mới trên nền tảng số; tuyên truyền hiệu quả các ý kiến góp ý tiêu biểu, tâm huyết, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao; qua đó, lan tỏa tinh thần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt nhân dân… tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo văn kiện.

Hướng dẫn kịp thời, đầy đủ để cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, chủ động tham gia góp ý thông qua ứng dụng VNeID bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả. Thành lập các tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện qua thư và các kênh, các hình thức lấy ý kiến.