Thuế cơ sở 9 phủ sóng eTax Mobile: Bước tiến trong chuyển đổi số, lợi ích cho người nộp thuế

(GLO)- Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng hộ kinh doanh đông, hiện Thuế cơ sở 9 đã hoàn thành việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile-nền tảng thuế điện tử dành cho thiết bị di động, đến 100% hộ kinh doanh trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện Chư Prông và Ðức Cơ (cũ), khu vực Tây Gia Lai.

Hiện hơn 98% số thuế của hộ kinh doanh (HKD) nộp vào ngân sách đã được thực hiện qua ứng dụng eTax Mobile. Đây là minh chứng sống động cho hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.

Tiện lợi, tiết kiệm, tin cậy

Ứng dụng eTax Mobile do Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế) triển khai dành cho HKD, cá nhân sử dụng trên thiết bị di động, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu mã số thuế, nghĩa vụ thuế phát sinh, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ khác.

Khi nhận thông báo số tiền thuế phải nộp, bà Bùi Trần Thị Liễu (xã Chư Prông) nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile mà không cần phải đến cơ quan thuế nộp như trước đây. Ảnh: Sơn Ca

Đối với HKD, do yếu tố đặc thù mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, chủ hộ gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh, quản lý cửa hàng, điểm bán hàng.

Tại địa bàn Chư Prông và Đức Cơ (cũ), việc triển khai eTax Mobile được Thuế cơ sở 9 thực hiện đồng bộ, sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng HKD. Nhiều HKD đánh giá đây là một giải pháp “3 tiện ích” (tiện lợi, tiết kiệm, tin cậy), giúp họ yên tâm thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, đúng hạn.

Bà Bùi Trần Thị Liễu-Chủ HKD tạp hóa trên đường Hùng Vương (xã Chư Prông) chia sẻ: “Tôi đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Khi nhận được thông báo số tiền thuế phải nộp, tôi chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể nộp thuế ngay. Rất nhanh và tiện, không cần phải rời khỏi tiệm để đi nộp thuế như trước đây”.

Tương tự, bà Lê Thị Bích Thảo-Chủ HKD văn phòng phẩm trên đường Kpă Klơng (xã Chư Prông) cho biết: “Hoạt động kinh doanh hiện nay của HKD gần như đều qua điện thoại, từ trao đổi, thanh toán đến liên hệ với cơ quan thuế. Việc kết nối qua eTax Mobile nhanh, kịp thời, tiện lợi và rõ ràng. Tôi thấy rất thuận tiện và yên tâm vì mọi nghĩa vụ thuế được thực hiện đúng hạn”.

Hiện, 2.255 HKD do Thuế cơ sở 9 quản lý đã đăng ký eTax Mobile, tỷ lệ đạt 100%. Đi đôi với đó là số thuế nộp qua eTax Mobile ngày càng tăng. Trong 9 tháng năm 2025, số thuế lũy kế nộp qua eTax Mobile của HKD là 17,456 tỷ đồng, đạt 98,1% trên tổng số thuế phải nộp.

Riêng trong tháng 9-2025, số thuế HKD nộp qua eTax Mobile là 1,33 tỷ đồng, đạt 100% trên tổng số thuế HKD đã thực hiện vào ngân sách nhà nước.

Công cụ hỗ trợ quản lý thuế hiệu quả

Ông Trương Văn Hợi-Phó Trưởng Thuế cơ sở 9-nhìn nhận: “Trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, eTax Mobile không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tại địa bàn.

Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng người nộp thuế nhiều nhưng cán bộ thuế ít thì việc triển khai ứng dụng này chính là công cụ hỗ trợ đắc lực để cơ quan thuế quản lý hiệu quả hơn”.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Sơn Ca

Để đạt được kết quả này, Thuế cơ sở 9 đã đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế trong suốt quá trình sử dụng ứng dụng. Các tổ quản lý thuế trực thuộc Thuế cơ sở 9 thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, giải đáp vướng mắc, giúp HKD khai thác tối đa các tính năng của eTax Mobile, biến ứng dụng này trở thành kênh kết nối thông tin hiệu quả, hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Ông Trần Quang Thành-Phó Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai-đánh giá: Hiện nay, gần 100% HKD trên địa bàn tỉnh đã cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile; riêng trong tháng 9-2025, số thuế nộp qua ứng dụng này chiếm hơn 96% tổng số thuế HKD đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với Thuế cơ sở 9, đơn vị đang quản lý địa bàn 14 xã (Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Mơ, Ia Púch, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn)-cũng là địa bàn biên giới, kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện eTax Mobile là nỗ lực đáng ghi nhận, nhất là tỷ lệ HKD đã cài đặt, sử dụng, nộp thuế qua eTax Mobile hằng tháng có sự tăng trưởng tích cực.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thuế tỉnh Gia Lai tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người nộp thuế. Đồng thời, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, hướng dẫn chính sách để người nộp thuế tiếp cận thông tin nhanh, chính xác trong bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách.

Ngành Thuế tỉnh tiếp tục khuyến khích cá nhân, hộ gia đình cài đặt, sử dụng eTax Mobile để thực hiện các nghĩa vụ tài chính như nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản liên quan đến đất đai, giúp người dân chủ động nộp thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị di động kết nối internet.