Tự soi, tự sửa để củng cố niềm tin của nhân dân

(GLO)- Trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Ðảng trình Ðại hội XIV, công tác xây dựng Ðảng về đạo đức được đặt ở vị trí nổi bật, là trụ cột quan trọng bên cạnh xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cách tiếp cận này vừa kế thừa, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Ðảng cầm quyền, vừa đáp ứng yêu cầu bức thiết của công tác chỉnh đốn Ðảng hiện nay.

“Đảng là đạo đức, là văn minh” không phải là một khẩu hiệu mang tính tuyên truyền, mà là chuẩn mực cốt lõi để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo và củng cố niềm tin của nhân dân.

Khi Đảng là đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ đại diện cho tổ chức đảng, mà còn là hình ảnh trực tiếp, cụ thể của Đảng trong đời sống xã hội.

Cán bộ, đảng viên xã Ia Ly thăm hỏi đời sống người dân làng Mun. Ảnh: Minh Lý

Theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã được đặc biệt coi trọng. Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên; trách nhiệm nêu gương, tinh thần “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đề cao.

Tuy nhiên, Văn kiện cũng thẳng thắn chỉ rõ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, sự suy thoái về đạo đức, lối sống vẫn diễn biến phức tạp, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhân dân.

Từ góc độ nghiên cứu và giảng dạy lý luận, Th.S Phan Thị Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - cho rằng, xây dựng Đảng về đạo đức phải được hiểu là xây dựng chuẩn mực hành vi của người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đạo đức không chỉ dừng ở phẩm chất cá nhân, mà còn là trách nhiệm chính trị, kỷ luật tự giác, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Theo bà Nga, giải pháp căn cơ là tiếp tục thể chế hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thành những quy định cụ thể, dễ kiểm tra, giám sát; đồng thời đưa nội dung rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nêu gương trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm, tránh hình thức.

Ở cơ sở - nơi “gần dân, sát việc”, yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức càng bộc lộ rõ nét. Ông Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ - thẳng thắn nhìn nhận: Nhân dân quan sát rất kỹ thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên. Một cán bộ xã hay cán bộ tỉnh làm việc thiếu trách nhiệm, ứng xử không chuẩn mực thì khó tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Theo ông Cường, muốn Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, trước hết người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu từ những việc làm cụ thể, hằng ngày như: Tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính… Cùng với đó, cần phát huy vai trò giám sát của MTTQ, đoàn thể và nhân dân, coi đây là “kênh kiểm tra đạo đức” thiết thực và hiệu quả.

Từ trải nghiệm của người làm công tác đảng ở cơ sở, ông Nguyễn Văn Trắc (phường Pleiku) bày tỏ sự đồng tình cao với việc coi trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Theo ông, đạo đức của người đảng viên không nằm ở lời nói hay báo cáo, mà thể hiện ở lối sống, biết xấu hổ khi làm sai và biết tự sửa mình trước khi tổ chức phải nhắc nhở.

Ông cho rằng, cần làm thực chất hơn việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; phê bình phải thẳng thắn, vì sự trong sạch của Đảng, không né tránh, không nể nang.

Để xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các vi phạm về đạo đức, lối sống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và báo chí. Đặc biệt, phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự giác coi đạo đức là danh dự, là nền tảng của uy tín chính trị.

Xây dựng Đảng là đạo đức là quá trình tự chỉnh đốn thường xuyên, liên tục. Khi mỗi cán bộ, đảng viên giữ được đạo đức trong thực thi quyền lực, giữ được sự trong sáng trong động cơ phấn đấu thì uy tín và sức mạnh của Đảng sẽ được bồi đắp một cách bền vững.

Đó chính là trục tư tưởng xuyên suốt mà dự thảo Văn kiện Đại hội XIV hướng tới, đồng thời cũng là yêu cầu thực tiễn đang đặt ra ở Gia Lai hiện nay.