(GLO)- Sáng 8-12, tại TP. Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đồng chí: Lê Minh Hưng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 2.125 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku), đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Đảng ủy; các cơ quan Đảng ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2025, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku). Ảnh: N.S

Theo đó, toàn ngành đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tham mưu ban hành phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao (nhiều hơn nhiệm kỳ trước 44 đề án, là nhiệm kỳ có số lượng đề án lớn nhất từ khóa XI đến nay).

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời kiện toàn, bổ sung lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương, đơn vị và cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Cùng với đó, việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng sau sáp nhập, hợp nhất; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, tổ chức công việc.

Tại Gia Lai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 20-11, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 3.611 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 147.255 đảng viên. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường; thường xuyên rà soát, sàng lọc, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, ngày càng thực chất hơn.

Các tham luận tại hội nghị đã tập trung nêu bật một số mô hình hay, cách làm mới và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku). Ảnh: N.S

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương kết quả ngành đã đạt được trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, thời gian tới, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, do đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thực hiện tốt các mặt công tác sau đại hội gắn với chuẩn bị công tác bầu cử, tạo điều kiện quan trọng cho công tác xây dựng, kiện toàn.

Triển khai có hiệu quả cơ chế phân cấp, phân quyền, gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm của địa phương; hướng dẫn địa phương các nội dung được phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc.

Đồng thời, tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng bộ về công tác cán bộ; công tâm khách quan theo đúng “có vào, có ra, có lên, có xuống”, "7 dám"; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn...

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng bằng khen cho 13 tập thể (trong đó có Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai) và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025.