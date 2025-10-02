“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới với 4 tiêu chí cốt lõi: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; đội ngũ cán bộ, đảng viên tốt.

Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả

Qua hơn 3 năm, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng; phong trào tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có trách nhiệm, gắn bó hơn với nhân dân.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thọ Lộc 1 (phường An Nhơn Nam) Phan Châu Tuấn (bìa trái) vận động nhân dân chung tay xây dựng khu phố văn minh, an ninh, an toàn. Ảnh: N.Q

Chi bộ tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) là một trong những điểm sáng tiêu biểu. Chi bộ có 65 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức thảo luận chuyên đề, thường xuyên trao đổi thời sự, nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân. Phó Bí thư Chi bộ Trần Văn Châu khẳng định: Qua xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, tinh thần đoàn kết, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy rõ rệt. Chi bộ đã tập trung vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay xây dựng khu phố văn hóa, an toàn, văn minh.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Định Đào Xuân Huy cho hay, Đảng ủy chỉ đạo sát sao các chi bộ trực thuộc gắn mô hình “4 tốt” với trách nhiệm của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. “Hiệu quả hoạt động của cấp ủy được xem là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, chúng tôi đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng nghị quyết, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và chú trọng phát triển đảng viên mới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng”, ông Huy nói.

Còn tại Đảng bộ phường An Nhơn Nam, để thực hiện tốt mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, Đảng bộ phường xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc rèn luyện với hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thọ Lộc 1 (phường An Nhơn Nam) Phan Châu Tuấn chia sẻ: Trong sinh hoạt, chúng tôi bám sát nhiệm vụ chính trị từng tháng. Đặc thù chi bộ có khá đông đảng viên (63 đảng viên), chi bộ đã phân công từng đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình để kịp thời tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo ANTT, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế… Nhờ vậy, nhiều năm liền chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, tổ dân phố Thọ Lộc 1 liên tục được công nhận Tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95 - 98%.

Nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân

Không chỉ dừng lại ở việc tạo khí thế thi đua, mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhiều chi bộ, đảng bộ ở cơ sở từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa đều có sự đổi mới trong lề lối làm việc, gắn trách nhiệm đảng viên với đời sống nhân dân, qua đó nâng cao sức mạnh đoàn kết và niềm tin của quần chúng.

. Ông Đinh Ướp (giữa), Bí thư Chi bộ làng Kon Giọt 1 (xã Bình Phú) vận động nhân dân bảo vệ môi trường trong làng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: N.Q

Tại Chi bộ làng Kon Giọt 1 (xã Bình Phú), cứ đầu tháng, chi bộ lại sinh hoạt với sự tham gia đông đủ 47 đảng viên. “Điểm nhấn quan trọng là nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chúng tôi chuẩn bị nội dung trước, thảo luận dân chủ, điều hành khoa học, tạo không khí cởi mở. Với cách làm đó, buổi sinh hoạt chi bộ trở nên linh hoạt, phong phú về nội dung, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Nhờ vậy, nhận thức của đảng viên ngày càng nâng cao, vai trò lãnh đạo được phát huy rõ"-Bí thư Chi bộ Đinh Ướp bày tỏ.

Thành công của Chi bộ làng Kon Giọt 1 là đã vận động nhân dân thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Năng suất lúa 2 vụ đạt hơn 60 tạ/ha, tăng gấp 1,5 - 2 lần trước đây; bà con trồng hơn 100 ha rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi, từng bước thoát nghèo bền vững.

Theo đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trương xây dựng “Chi bộ bốn tốt” hay “Đảng bộ bốn tốt” là một trong những nội dung mới, yêu cầu mới trong việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đây là giải pháp quan trọng được Đảng ta xác định nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp.

Đồng chí Mai Việt Trung nhận định phong trào xây dựng mô hình trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Nhiều nơi có cách làm sáng tạo, thiết thực, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng có bản lĩnh, uy tín. Đây là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Muốn thực hiện tốt đường lối của Đảng phải chăm lo củng cố chi bộ. Chi bộ tốt thì mọi chủ trương, chính sách của Đảng mới được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng và ngược lại, nếu chi bộ yếu kém thì chủ trương, đường lối của Đảng không đi được vào cuộc sống.

“Gắn với thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay, mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai có hiệu quả tại các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi chi bộ cơ sở tốt thì Đảng mới vững và khi Đảng vững mạnh thì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mới thành công”-đồng chí Mai Việt Trung nhấn mạnh.