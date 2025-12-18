Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Ba trụ cột cải cách tạo nền tảng liêm chính và hiệu quả

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ 3 trọng tâm mang tính quyết định: Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.

Đây là 3 trụ cột cấu thành một chỉnh thể thống nhất, tác động qua lại, bổ trợ lẫn nhau, hướng tới xây dựng một mô hình quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Nổi bật trước hết là công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và kết quả rõ nét. Không dừng lại ở xử lý vụ việc cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng đã từng bước tiếp cận “vùng lõi” của vấn đề từ những kẽ hở trong thể chế, cơ chế quản lý đến các nhóm lợi ích tiềm ẩn trong những lĩnh vực nhạy cảm.

Cách tiếp cận ngày càng rõ ràng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục, có chiến lược, có công cụ pháp lý mạnh và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Công chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú. Ảnh: Phương Dung

Tác động xã hội của công cuộc này là rất rõ ràng, không chỉ khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho quá trình làm trong sạch bộ máy. Đây là nền tảng cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời là yếu tố then chốt củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quan trọng không kém là chuyển dịch trọng tâm từ “xử lý” sang “phòng ngừa”. Việc rà soát, sửa đổi hàng loạt quy định, cơ chế, quy trình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, đầu tư công, đấu thầu, tài chính công; thúc đẩy chính phủ điện tử, dữ liệu số, công khai, minh bạch…

Cùng với phòng, chống tham nhũng là tiến trình tinh gọn bộ máy, một cuộc cải cách mang tính cấu trúc sâu rộng, tác động từ Trung ương đến địa phương. Đây là nhiệm vụ khó, đụng chạm đến lợi ích của nhiều tầng nấc, nhưng là yêu cầu không thể trì hoãn.

Tinh gọn bộ máy không phải là cắt giảm cơ học mà là tư duy lại toàn diện cách tổ chức và vận hành. Việc sáp nhập cơ quan, hợp nhất đầu mối, giảm cấp trung gian, nhất thể hóa một số chức danh; việc xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn hóa nhiệm vụ; cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền… đã làm thay đổi căn bản phương thức quản trị.

Nhờ đó, chỉ đạo điều hành thông suốt hơn, thủ tục hành chính gọn nhẹ hơn, trách nhiệm phân định rõ ràng hơn và hiệu quả phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là bước đi phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, nơi chất lượng được đặt lên trên số lượng, trách nhiệm gắn liền với thẩm quyền.

Khâu then chốt vận hành bộ máy trong sạch, vững mạnh

Tuy nhiên, muốn bộ máy tinh gọn vận hành hiệu quả thì điều cốt lõi là phải có “đúng người”, ở “đúng chỗ”. Vì vậy, công tác cán bộ trở thành khâu then chốt quyết định chất lượng của toàn bộ quá trình cải cách.

Không thể có bộ máy hiệu lực nếu đội ngũ cán bộ yếu kém hoặc thiếu liêm chính; không thể có quản trị hiện đại nếu nặng tư duy cũ và không dám đổi mới; không thể chống tham nhũng hiệu quả nếu thiếu bản lĩnh, thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm.

Những năm qua, công tác cán bộ đã được đổi mới theo hướng thực chất và minh bạch hơn. Đánh giá cán bộ ngày càng dựa trên sản phẩm, kết quả cụ thể. Quy trình bổ nhiệm được kiểm soát chặt chẽ từ nhiều khâu, nhiều cấp, nhằm ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Cán bộ trẻ năng động, sáng tạo làm nên sinh khí mới cho đội ngũ. Ảnh: Bá Bính

Công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh, không chỉ để rèn luyện thực tiễn mà còn để phá vỡ “vùng an toàn” cục bộ địa phương. Việc mạnh dạn sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đang tạo ra sinh khí mới trong đội ngũ.

Cùng với đó là việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả người giữ chức vụ cao, thể hiện sự nghiêm minh vừa mang tính “thanh lọc”, vừa có tác dụng “răn đe”, góp phần xây dựng môi trường công vụ lành mạnh, nơi người có năng lực, khát vọng cống hiến được phát huy.

Ba lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng; tinh gọn bộ máy và công tác cán bộ, khi được triển khai đồng bộ, tạo thành “tam giác chiến lược” của cải cách chính trị.

Chống tham nhũng để bảo vệ sự liêm chính; tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả và công tác cán bộ để bảo đảm nguồn lực con người đủ năng lực vận hành hệ thống. Khi 3 trụ cột này cùng hướng, sức mạnh của hệ thống chính trị được nhân lên.

Những kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Chính 3 trụ cột này đang trở thành “động cơ nội sinh” giúp hệ thống chính trị tự đổi mới, tự hoàn thiện, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo thế, tạo lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.