Gia Lai triển khai thẻ đảng viên gắn chip, hiện đại hóa công tác Ðảng

(GLO)- Cùng với cả nước, Ðảng bộ tỉnh Gia Lai đã triển khai đổi thẻ đảng viên gắn chip theo mẫu mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác xây dựng Ðảng, hướng tới hiện đại, chính quy và minh bạch.

Hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên

Việc đổi thẻ đảng viên được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng Điều lệ và quy định của Trung ương, nhằm nâng cao ý thức phấn đấu, kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Công tác đổi thẻ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, thẻ đảng điện tử quản lý thông tin đảng viên được tập trung, bảo đảm tính chính xác, bảo mật cao, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy trong việc xác minh, rà soát, cập nhật dữ liệu.

Thẻ tích hợp nhiều tiện ích thông minh như: tra cứu thông tin, quá trình sinh hoạt, kết quả rèn luyện, học tập lý luận chính trị, quyền lợi của đảng viên… Từ đó, đảng viên nâng cao tính tự giác, minh bạch trong quá trình rèn luyện, sinh hoạt.

Công an phường Pleiku thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ đảng viên gắn chip. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên gắn chip là cần thiết, góp phần xây dựng tổ chức đảng minh bạch và hiệu quả.

Việc cấp thẻ đảng viên gắn chip dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại nhiều lợi ích rõ rệt. Trước hết là sự chuẩn hóa và tập trung thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy đảng trong việc xác minh, rà soát và cập nhật dữ liệu đảng viên phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, bầu cử, khen thưởng, kỷ luật.

Bên cạnh đó, thẻ đảng viên gắn chip góp phần giảm bớt giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong Đảng. Thông tin của đảng viên được lưu trữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc gia, gắn với danh tính điện tử của từng cá nhân, hạn chế tối đa các sai sót, thất lạc hoặc gian lận thông tin.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đảng viên thể hiện tinh thần đổi mới, năng động của các tổ chức cơ sở đảng, là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số toàn diện của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ chủ trương đến hành động cụ thể

Tại phường An Khê, 100% đảng viên chính thức (1.718/1.718 đảng viên) đủ điều kiện đã hoàn thành nộp hồ sơ đổi thẻ. Còn tại xã Lơ Pang, theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Trần Thị Ngọc Hà, đến nay, Đảng bộ xã có 617/646 đảng viên đã hoàn thành việc đổi thẻ (đạt tỷ lệ 96%).

“Việc gắn đổi thẻ đảng viên với dữ liệu dân cư giúp hệ thống thông tin đảng viên liên thông, chính xác, hiện đại, giảm thủ tục hành chính và hướng tới quản lý thông minh. Đây cũng là cơ hội để từng đảng viên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm với tổ chức”-bà Hà khẳng định.

Công an xã Bình Hiệp tiến hành thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Bình Hiệp, việc triển khai đổi thẻ đảng viên thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Bí thư Đảng ủy xã Lê Minh Lực cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; các tổ công tác được thành lập để đến tận các chi bộ thôn hướng dẫn, hỗ trợ từng đảng viên kê khai nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dữ liệu; tổ công tác cũng tới tận nhà tư vấn, hỗ trợ cho đảng viên lớn tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn.

Nhờ vậy, toàn xã có 629/629 đảng viên chính thức (đạt tỷ lệ 100%) hoàn tất việc đổi thẻ. “Đây là thời điểm để góp phần tăng cường củng cố tổ chức đảng, đưa quản lý đảng viên vào nền tảng số hóa”-ông Lực nhấn mạnh.

Gia Lai là một trong những địa phương có tỷ lệ cao trong việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ đảng viên trên toàn quốc. Với số lượng thu nhận thông tin đổi thẻ lớn, Trung ương đã in và cấp phát cho tỉnh 123.195 thẻ đảng viên mới, giúp Gia Lai trở thành địa phương xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố về số lượng thu nhận thông tin, in và cấp đổi thẻ đợt đầu. Theo kế hoạch, việc phát thẻ tại Gia Lai sẽ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 139 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với hơn 6.600 đảng viên, phường Quy Nhơn là địa phương có số đảng viên cao nhất tỉnh.

Thượng tá Võ Thép Trường Sơn-Trưởng Công an phường-cho hay, đơn vị phải triển khai kế hoạch “cuốn chiếu” để đảm bảo tiến độ.

“Các cán bộ, chiến sĩ tăng ca và thay phiên làm xuyên đêm nhập dữ liệu. Đơn vị cũng liên lạc với tổ công tác cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện”-Thượng tá Võ Thép Trường Sơn nói.

Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương có chủ trương cấp thẻ đảng viên gắn chip, dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quyết liệt, đồng bộ công tác đổi thẻ đảng viên bảo đảm mục đích, yêu cầu của Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung cho biết: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, đối khớp thông tin hồ sơ đảng viên và phối hợp với lực lượng Công an hoàn thiện dữ liệu để phục vụ công tác cấp thẻ.

Cùng với đó, các địa phương trong toàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những hành động khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Điều này thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong tiên phong thực hiện các chủ trương của Trung ương”.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận thông tin của 138.263/141.794 đảng viên, đạt 97,51% số đảng viên trong diện đổi thẻ, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Đằng sau mỗi tấm thẻ là nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” của cán bộ, chiến sĩ Công an và đội ngũ công chức cấp xã, minh chứng cho xu thế tất yếu chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh.