Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Tổ chức cơ sở đảng còn là nơi nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, là “cầu nối” giữa Đảng và nhân dân. Để từ đây, Đảng đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, phù hợp. Vì vậy, việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Trong bài “Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt”(*) đăng trên báo Nhân Dân ngày 31-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Quan điểm này tiếp tục được Người nhấn mạnh khi nói chuyện ở lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện ngày 18-1-1967: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

Rõ ràng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở. Chi bộ tốt, chi bộ trong sạch vững mạnh thì tổ chức cơ sở đảng tốt và Đảng vững mạnh.

Bởi lẽ, tổ chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng còn là nơi đề ra nghị quyết lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Mặt khác, tổ chức cơ sở đảng cũng là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, giải quyết mọi vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở.

Vì thế, nếu tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của mình; xây dựng, củng cố và nâng cao sức mạnh nhân tố chính trị, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thì sẽ góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngược lại, không phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng thì không những không hoàn thành nhiệm vụ mà tinh thần, tư tưởng, bản lĩnh chính trị của đảng viên cũng bị dao động, diễn biến khó lường.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Để cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần và thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng phải luôn luôn coi trọng lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; làm cho cán bộ, đảng viên “có lập trường vững chắc”. Bởi lẽ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người không hiểu biết chính trị, chỉ phất phơ cốt làm sao cho hết ngày, hết giờ thôi. Do đó, giáo dục chính trị, tư tưởng là một điều rất quan trọng”.

Người yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng “phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác”.

Thực tế, thông qua lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cơ sở đảng đã trực tiếp góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; xây dựng lòng yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; rèn luyện bản lĩnh, tinh thần và ý chí quyết tâm cho cán bộ, đảng viên.

Công tác này được triển khai thực hiện bằng các cuộc sinh hoạt, hoạt động giáo dục cụ thể như: học tập chính trị; nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt tư tưởng; thông báo tình hình chính trị-thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; tổ chức ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở.

Làm được điều đó, tổ chức cơ sở đảng sẽ góp một phần quan trọng trong việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên về lý luận chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; về truyền thống văn hóa của dân tộc; về mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng bộ xã Vĩnh Quang tổ chức họp triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Ảnh: ĐVCC

Tổ chức cơ sở đảng cũng chính là nơi quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện và giao nhiệm vụ thử thách cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Người cũng khẳng định: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt... Cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Cho nên, Người nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”.

Từ thực tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nơi nào mà cán bộ cấp trên biết lựa chọn và dìu dắt, thì có nhiều cán bộ mới nảy nở và công việc rất phát triển. Trái lại, nơi nào cán bộ cấp trên không biết lựa chọn, dìu dắt, thì vẫn thiếu người mà công việc cứ luộm thuộm”.

Thực tế chứng minh, nơi nào cán bộ, nhất là các cấp ủy viên mà có năng lực thực tiễn gắn với lý luận về nghiệp vụ và kỹ năng công tác đảng, công tác dân vận khéo, nhiệt tình, hăng hái, gần gũi quần chúng, biết làm công tác quần chúng thì nơi đó phong trào ngày càng phát triển theo hướng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị.

Mọi công tác đều hoàn thành, tình hình mọi mặt ổn định, sản xuất và đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nếu cán bộ yếu kém thì tình hình sẽ diễn biến ngược lại.

Và cũng có thể nhìn nhận, chất lượng sinh hoạt chi bộ được phản ánh từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác đạt được hàng năm; kết quả đem lại ngay ở cơ quan, đơn vị, địa phương nơi chi bộ phụ trách.

Thường trực Đảng ủy phường Pleiku làm việc với các chi bộ tổ dân phố Phù Đổng vào ngày 22-10-2025. ﻿Ảnh: Bá Bính

Chúng ta có thể khẳng định rằng, tổ chức cơ sở đảng chính là nơi quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ việc trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện nâng cao về trình độ chuyên môn trong lãnh đạo, quản lý, cũng như xử trí các tình huống nảy sinh trong thực tế.

Đồng thời, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị trước những khó khăn thử thách của thực tiễn công việc; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định, nền nếp trong học tập, sinh hoạt và công tác... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị.

Dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: “...Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng... Đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở...”(**). Điều đó chứng tỏ, Đảng ta một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay và sắp tới.

-------------------------------------

(*) Những đoạn trích dẫn trong ngoặc kép tham khảo tại: Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB CTQG, 2011, trang 14 và 15.

(**) Trang 57