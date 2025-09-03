Xây dựng Đảng ở cơ sở vững mạnh trong tình hình mới

(GLO)- Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực tiễn đã chứng minh: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do đảng viên gương mẫu, hăng hái”. Tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên chính là nhân tố then chốt tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đảng viên tiên phong, chi bộ vững mạnh

Ông Ngô Đức Phương-Chi ủy viên chi bộ kiêm Trưởng thôn 7, xã Biển Hồ-chia sẻ: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đảng viên phải không ngừng cập nhật kiến thức, sử dụng hiệu quả mạng xã hội để phục vụ công tác.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu, vì vậy với trách nhiệm của một đảng viên, tôi luôn chủ động bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đảng ủy xã Biển Hồ họp triển khai nhiệm vụ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

﻿ở cơ sở. Ảnh: Phương Dung

Cùng quan điểm, bà Đào Thị Ninh-Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Gào-khẳng định: Quan trọng hơn cả là giữ vững tư tưởng, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân. Là cán bộ, đảng viên, tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật văn bản mới của đảng và ứng dụng công nghệ số trong công việc hằng ngày.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên.

Chi bộ làng Krông (xã Ia Mơ) với 16 đảng viên dù còn khó khăn trong công tác tạo nguồn, vẫn đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 2-3 đảng viên trong giai đoạn 2025-2027, đặc biệt chú trọng lực lượng trẻ.

“Đảng viên phải đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi Ia Mơ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Ksor Thăng nhấn mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu

Trên cơ sở nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy xã, phường, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, phát huy dân chủ, đoàn kết, từ đó nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ở Đảng bộ xã Biển Hồ, với 61 tổ chức cơ sở đảng và 1.189 đảng viên, công tác xây dựng đảng được xác định là một trong những khâu đột phá. Bí thư Đảng ủy xã Nay Kiên nhấn mạnh: “Mục tiêu quan trọng là giữ mối quan hệ gần gũi với nhân dân, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ kiểm tra, giám sát”.

Tại xã Phú Thiện, toàn xã có 69 tổ chức đảng, 100% chi bộ khu dân cư có chi ủy; 97,3% trưởng thôn, làng là đảng viên; 81,1% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng.

Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hồng Duy cho biết: Bên cạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, nữ giới, Đảng bộ còn tăng cường kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, tránh dẫn đến sai phạm. Đồng thời, phong trào “Dân vận khéo” được phát huy mạnh mẽ, nhiều mô hình phù hợp thực tiễn được nhân rộng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ xã Gào cũng đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo. Cùng với phát triển đảng viên mới, Đảng bộ chú trọng củng cố tổ chức cơ sở, gắn trách nhiệm của từng đảng viên với kết quả xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Bằng quyết tâm chính trị cao, sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cùng những giải pháp đồng bộ, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở đang được nâng lên rõ rệt. Khi tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, sẽ tạo nền tảng để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở chính là “chìa khóa” mở ra bước phát triển toàn diện, bền vững cho mỗi địa phương.