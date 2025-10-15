Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chặng đường vẻ vang của công tác dân vận

76 năm trước, ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật, khẳng định: Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại với nhân dân xã Phù Mỹ Đông nhằm tạo đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Tác phẩm không chỉ kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ mà còn là cẩm nang sâu sắc, toàn diện về công tác dân vận với những chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với các tổ chức chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên… trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.

Tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 15-10-1930 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; lấy ngày 15-10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy quyền làm chủ và tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, công tác dân vận của Đảng ngày càng khẳng định vai trò chiến lược, góp phần to lớn vào những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Đó cũng là nền tảng, động lực để công tác dân vận ngày càng phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Hiện nay, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhất là vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân vận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện tốt công tác dân vận càng giúp tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Tại tỉnh Gia Lai, nhiều năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định vai trò là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phong trào đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và đông đảo quần chúng trong xây dựng đời sống mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy-đánh giá: Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, nhiều vấn đề bức thiết của nhân dân được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 5 năm (2020-2025), toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 5.813 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ ngày 1-3-2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngay sau khi hợp nhất, Ban đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương và lĩnh vực về công tác khoa giáo, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban đã chỉ đạo phát huy vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phát triển KT-XH; tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tổ chức tốt các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin của nhân dân và sự ổn định của tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được quan tâm, góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống 95 năm công tác dân vận của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Gia Lai tiếp tục tự tu dưỡng, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương; tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân.