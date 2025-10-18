Tự hào về ngành "có tầm quan trọng đặc biệt"

Bởi vì vai trò công tác văn phòng quan trọng như vậy, cho nên ngay từ ngày đầu thành lập Đảng cách đây 95 năm (3/2/1930-3/2/2025), Bộ phận tham mưu, giúp việc phục vụ cho các hoạt động của Đảng, trước hết là các hoạt động phục vụ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10-1930) văn phòng cấp ủy đã hình thành. Thực chất đây là các hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng.

Vì vậy, ngày 29-01-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 43 quyết định lấy ngày 18-10-1930 là ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời cũng là ngày truyền thống của văn phòng cấp ủy Đảng các cấp. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động của văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình ra đời và sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng trong cuộc đấu tranh oanh liệt giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là sự nghiệp cách mạng đầy hy sinh, gian khổ và đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại sâu sắc, viết nên trang sử hào hùng, vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc. Bằng sự phấn đấu, hy sinh, lòng trung thành, tận tụy, năng động, đổi mới, sáng tạo, làm việc khoa học và có hiệu quả, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các cấp đã có sự đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của đất nước, dân tộc và của Đảng ta.

Trải qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, nhân viên văn phòng cấp ủy các cấp thuộc tỉnh Gia Lai (cũ) đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu và phục vụ cấp ủy theo đúng chức năng của mình. Nhớ lại, khi Hiệp định Geneve 1954 về hòa bình ở Việt Nam, thực hiện Hiệp định này, vĩ tuyến 17 là giới tuyến tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc, đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc, để sau 2 năm tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, Đảng ta nắm bắt được âm mưu thủ đoạn của Mỹ-Diệm không bao giờ chúng thực hiện Hiệp định. Vì vậy, Đảng ta đã để lại một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại hoạt động, ổn định và phát triển phong trào, xây dựng căn cứ ở miền Nam, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai họ Ngô.

Tại Gia Lai, thực hiện chủ trương của Khu ủy Khu 5 và Trung ương, Tỉnh ủy chủ trương đi đôi với việc ổn định tình hình cơ sở, duy trì và xây dựng, phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng cả vùng Kinh và vùng đồng bào DTTS, là việc tìm địa điểm để xây dựng căn cứ địa. Căn cứ địa với yêu cầu phải đảm bảo sao cho bí mật, an toàn mà gần dân, xa địch, tiến lùi khi có sự cố một cách an toàn, thuận lợi. Văn phòng cấp ủy được giao nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Sau khi khảo sát tình hình thực địa, Văn phòng Tỉnh ủy đã đề xuất hai nơi là: Kông Chro hoặc Kbang là hai địa điểm đảm bảo các yêu cầu đề ra của Tỉnh ủy. Và như chúng ta đã biết, Kbang-K.10- Krong đã được chọn. Suốt chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược, căn cứ Krong-K10 đã làm tròn sứ mệnh của mình như yêu cầu ngay ngày đầu đặt ra cho căn cứ.

Trong 21 năm ấy, văn phòng cấp ủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu nghiên cứu tổng hợp, thông tin, hậu cần, đảm bảo vật chất phục vụ mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Và những tháng ngày đầu sau giải phóng bao công việc hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khắc phục nạn đói cơm, lạt muối, thất học, bệnh tật... với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai và văn phòng cấp ủy các cấp thuộc tỉnh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối năm 1975, thực hiện chủ trương của Trung ương và Khu ủy Khu 5, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập, hai văn phòng cấp ủy tỉnh cũng theo đó hội tụ về một nhà. Nhiệm vụ chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy bấy giờ nặng nề, bề bộn công việc với những công tác sắp xếp bộ máy đồng thời với chỉ đạo sản xuất, ổn định đời sống mọi mặt cho nhân dân hai tỉnh với địa bàn rất rộng, tình hình an ninh chính trị còn phức tạp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên văn phòng cấp ủy từ nhiều nguồn: phần lớn từ căn cứ ra, đa số chưa được đào tạo công tác văn phòng bài bản, một phần cán bộ nhân viên từ miền Bắc tăng cường vào và tiếp nhận một số cán bộ nhân viên từ vùng mới giải phóng. Tuy có chuyên môn, có trình độ học vấn, nhưng về mặt nhận thức lập trường giai cấp, chính trị, chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng-một công việc đặc thù trong cơ quan của Đảng thì còn cần liên tục được quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo...



Là “người trong cuộc”, tôi khi ấy và cho tới ngày nay rất vui mừng và tự hào là mình được công tác trong môi trường đoàn kết, hết mình phục vụ cho cấp ủy, được lãnh đạo trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí thường trực, chánh phó văn phòng luôn quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình. Nhiều người được cho đi đào tạo về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, dần bổ sung cho đội ngũ làm công tác văn phòng các cấp đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên” để phục vụ cấp ủy ngày một tốt hơn!

Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác văn phòng cấp ủy, là những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp qua các thời kỳ, chúng ta có quyền phấn khởi tự hào rằng mình đã có phần đóng góp cho công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Có câu rằng: “thần thiên nhờ bộ hạ”, cấp ủy các cấp trong các thời kỳ hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, thống nhất nước nhà và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nhà là có công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên của văn phòng cấp ủy các cấp, như lời Bác Hồ từng khẳng định: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo giải quyết công việc sẽ không đúng”!

Tự hào với “sứ mệnh có tầm quan trọng đặc biệt trong thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy, chúng tôi tin tưởng rằng, sau sáp nhập hai tỉnh Bình Định vào Gia Lai, những người làm công tác văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, sớm ổn định tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất đảm bảo tốt nhất có thể, để làm tròn chức năng tham mưu và phục vụ cấp ủy một cách tốt nhất!

