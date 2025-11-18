Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Chiến thắng Plei Me có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Plei Me đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của sức mạnh vô địch từ khối đại đoàn kết toàn dân, là nguồn lực tinh thần vô giá giúp Gia Lai vượt qua thử thách, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Bài học quý giá về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Chiến thắng Plei Me là trận đầu đánh Mỹ thắng lớn, góp phần làm phá sản bước đầu chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam, khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là minh chứng hùng hồn cho chân lý: Sức mạnh quyết định không đến từ vũ khí tối tân mà từ ý chí kiên cường, tinh thần “dám đánh và quyết thắng” của quân và dân ta.

Đồn Plei Me là một cứ điểm quan trọng của địch, án ngữ ở vùng núi Chư Prông địa bàn Tây Nguyên (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Ảnh: TLLSQS

Trong suốt chiến dịch, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đồng cam cộng khổ, góp sức người, sức của: Người gùi gạo, tải đạn, người dẫn đường, người nuôi giấu thương binh, giữ bí mật căn cứ. Già làng, trưởng thôn vận động con cháu một lòng theo Đảng, biến từng buôn làng thành “pháo đài lòng dân”. Chính sự gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên thế trận lòng dân rộng khắp, hóa giải ưu thế cơ động đường không của quân Mỹ, làm nên chiến thắng vang dội của Chiến dịch Plei Me - một chiến thắng của ý chí, trí tuệ và lòng dân Tây Nguyên.

Chiến thắng Plei Me để lại nhiều bài học sâu sắc về nghệ thuật quân sự, công tác đảng, công tác chính trị và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Khu ủy 5, Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động chuẩn bị mọi mặt: Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức lực lượng, bảo đảm hậu cần, dân công, an ninh vùng căn cứ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phong trào vận động nhân dân phục vụ chiến dịch được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần “thà hy sinh chứ không khuất phục”, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Các đoàn cán bộ xuống cơ sở vận động dân công, huy động sức người, sức của phục vụ chiến dịch.

Hàng nghìn thanh niên các dân tộc hăng hái lên đường phục vụ tiền tuyến. Nhân dân đã đóng góp hơn 1.200 tấn lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Hình ảnh những đoàn người gùi gạo, tải thương, giã gạo giữa rừng sâu đã trở thành biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết trong chiến tranh nhân dân ở Gia Lai.

Sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần Plei Me tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết một lòng, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kết hợp phát huy nội lực với việc tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư chăm lo phát triển giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh… Qua đó, đã tạo được nền tảng vững chắc, tiền đề quan trọng cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, toàn diện và bền vững trên tất cả lĩnh vực, đời sống xã hội thời gian tiếp theo.

Phát huy tinh thần Plei Me trong giai đoạn mới

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Gia Lai có nhiều lợi thế phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết. Trong bối cảnh ấy, bài học từ Chiến thắng Plei Me càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc, là động lực tinh thần để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển và phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me giai đoạn mới, việc tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là một trong những yếu tố quan trọng, nền tảng để xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Người dân xã Ia Pia phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng quê hương. Ảnh: P.D

Thứ nhất, để củng cố khối đại đoàn kết, nhiệm vụ cốt lõi là phải xây dựng sự đồng thuận xã hội. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò của đại đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cấp ủy, chính quyền cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; MTTQ, các đoàn thể cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để lắng nghe và kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp này không chỉ huy động được sức mạnh vô cùng to lớn của người dân trong tổ chức thực hiện các quyết sách mà còn là cách thức quan trọng để các cấp chính quyền tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ. Kinh nghiệm quý về việc lựa chọn cán bộ giỏi trong Chiến dịch Plei Me cần được vận dụng để xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế. Tập trung giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hợp tác đối tác công - tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng. Tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực phải được coi là động lực đột phá để thực hiện khát vọng phát triển của tỉnh; điều này liên kết chặt chẽ với bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí quyết thắng trong Chiến dịch Plei Me. Gia Lai cần chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thị trường; xây dựng chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài; khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất.

Thứ năm, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân-nền tảng của khối đại đoàn kết. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo động lực tinh thần để nhân dân hăng hái lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương.

Thứ sáu, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh. Quán triệt tư tưởng “dựng nước đi đôi với giữ nước”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm môi trường hòa bình cho phát triển.

60 năm đã qua, nhưng bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong Chiến dịch Plei Me vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa lịch sử, là nguồn sức mạnh, cổ vũ động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân tiếp tục vững bước đi lên trong công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

------------------

(*) Các tiêu đề trong bài do tòa soạn đặt