Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

THANH HIẾU THẢO
(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái này là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới.

1. Một trong những luận điệu phổ biến nhất là việc cố tình thu nhỏ quy mô và phủ nhận kết quả của Chiến thắng Plei Me. Một số đối tượng thông tin trên mạng cho rằng đây chỉ là “trận đánh nhỏ”, “không ảnh hưởng đến chiến lược của Mỹ”.

Nhận định này hoàn toàn phi khoa học và trái ngược với các công trình lịch sử quân sự chính thống. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Lịch sử Quân khu 5, Lịch sử Bộ đội Tây Nguyên, Lịch sử Sư đoàn 320… đều khẳng định Chiến thắng Plei Me năm 1965 là trận đánh then chốt, buộc Mỹ phải điều Lữ đoàn Không kỵ số 1-lực lượng tinh nhuệ bậc nhất lúc bấy giờ vào chiến trường Tây Nguyên.

Thực tiễn chiến đấu trên chiến trường cho thấy quân và dân ta đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 1.700 tên địch, bắn rơi, phá hủy 59 máy bay, bắn cháy 89 xe quân sự, giữ vững căn cứ Plei Me. Những con số đó không thể là kết quả của một trận đánh “không đáng kể” được!

chien-thang-plei-me.jpg
Bản đồ các tọa độ oanh kích B-52 của Mỹ tại khu vực Plei Me - Chư Pông (15-20/11/1965). Ảnh tư liệu

Một kiểu xuyên tạc khác nữa là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng chiến thắng là “ngẫu nhiên” hoặc “đánh tự phát”. Thực chất, hệ thống văn kiện của Trung ương Cục miền Nam, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên thời điểm 1965 cho thấy tư duy chỉ đạo chiến lược sắc bén của Đảng ta: chủ động tiến công, đánh chắc thắng, kết hợp tài tình giữa công kiên và vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân các dân tộc Jrai, Bahnar…

Báo cáo của chính Sư đoàn 1 Không kỵ Mỹ cũng phải thừa nhận rằng: “For the first time, U.S. troops faced a well-organized, aggressive and coordinated People's Army force” (tạm dịch: “Lần đầu tiên, quân đội Mỹ phải đối mặt với một lực lượng quân đội nhân dân được tổ chức chặt chẽ, chủ động tiến công và phối hợp nhịp nhàng”, cho thấy đối phương cũng công nhận sức mạnh tổ chức và tinh thần chủ động của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã cố tình bóp méo tình hình thương vong của hai bên, thổi phồng thiệt hại của quân ta hoặc giảm nhẹ tổn thất của quân Mỹ-ngụy nhằm tạo tâm lý hoài nghi trong dư luận.

Tuy nhiên, cả sử liệu Việt Nam và báo cáo hậu chiến của quân đội Mỹ đều thống nhất rằng Lữ đoàn Không kỵ số 1 chịu thiệt hại nặng nề về người và phương tiện. Nhiều tài liệu của Mỹ mô tả đây là trận đánh “gây tổn thất tinh thần nghiêm trọng” đối với lực lượng Không kỵ.

chien-thang-plei-me-2.png
Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965. Ảnh tư liệu

Nguy hiểm hơn, một số kênh YouTube, TikTok đã lợi dụng cắt ghép hình ảnh, chỉ sử dụng tư liệu từ phía Mỹ, cố tình loại bỏ toàn bộ tài liệu chính thống của Việt Nam để dựng lại trận đánh theo hướng sai lệch. Đây là biểu hiện rõ ràng của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhằm xuyên tạc lịch sử, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với truyền thống cách mạng của dân tộc.

Những luận điệu nêu trên hoàn toàn đi ngược lại hệ thống tư liệu lịch sử có độ tin cậy cao của cả Việt Nam và Mỹ. Theo Lịch sử Bộ đội Tây Nguyên, Plei Me là chiến dịch phản công quy mô lớn đầu tiên đánh bại chiến thuật “trực thăng vận, thiết xa vận” của Mỹ, giúp bộ đội ta nắm bắt quy luật tác chiến của Không kỵ Hoa Kỳ, tạo tiền đề quan trọng cho các chiến thắng sau này tại Đắk Tô - Tân Cảnh.

Chiến thắng này buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược “tìm và diệt”, đánh dấu thất bại đầu tiên của lực lượng Không kỵ, lực lượng được xem là “át chủ bài” của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam.

2. Sau sáp nhập tỉnh từ ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu cao hơn về ổn định chính trị, củng cố thế trận lòng dân và tăng sức đề kháng trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc lịch sử, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mỗi chúng ta cần đẩy mạnh thông tin chính thống. Cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta cần nhận diện, phản bác thông tin sai trái; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, tham quan các di tích Plei Me, Khu căn cứ cách mạng K10 và các thiết chế lịch sử di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh công khai đối với các nguồn tin xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử.

Chiến thắng Plei Me là niềm tự hào của quân và dân Gia Lai, là giá trị lịch sử bất biến. Mọi luận điệu xuyên tạc đều nhằm làm suy yếu niềm tin vào Đảng, gây lệch lạc nhận thức, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Bảo vệ sự thật lịch sử, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa thông tin chính thống về Chiến thắng Plei Me năm 1965 chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là sự tri ân sâu sắc của chúng ta đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, vì tự do của dân tộc.

Khi sự thật được khẳng định, khi giá trị Chiến thắng Plei Me được lan tỏa bằng những chứng cứ khoa học và tiếng nói chính thống, tỉnh Gia Lai hôm nay sẽ có thêm bản lĩnh và sức mạnh để tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và nhân văn; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điểm nhấn khác biệt từ Nghị quyết 71-NQ/TW là chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo

Nghị quyết 71-NQ/TW: Bước ngoặt chiến lược của giáo dục, lời đáp trả những luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra một bước ngoặt chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây cũng là lời đáp trả mạnh mẽ trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Thời sự - Bình luận

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

