Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái này là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tỉnh Gia Lai trong bối cảnh mới.

1. Một trong những luận điệu phổ biến nhất là việc cố tình thu nhỏ quy mô và phủ nhận kết quả của Chiến thắng Plei Me. Một số đối tượng thông tin trên mạng cho rằng đây chỉ là “trận đánh nhỏ”, “không ảnh hưởng đến chiến lược của Mỹ”.

Nhận định này hoàn toàn phi khoa học và trái ngược với các công trình lịch sử quân sự chính thống. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Lịch sử Quân khu 5, Lịch sử Bộ đội Tây Nguyên, Lịch sử Sư đoàn 320… đều khẳng định Chiến thắng Plei Me năm 1965 là trận đánh then chốt, buộc Mỹ phải điều Lữ đoàn Không kỵ số 1-lực lượng tinh nhuệ bậc nhất lúc bấy giờ vào chiến trường Tây Nguyên.

Thực tiễn chiến đấu trên chiến trường cho thấy quân và dân ta đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 1.700 tên địch, bắn rơi, phá hủy 59 máy bay, bắn cháy 89 xe quân sự, giữ vững căn cứ Plei Me. Những con số đó không thể là kết quả của một trận đánh “không đáng kể” được!

Bản đồ các tọa độ oanh kích B-52 của Mỹ tại khu vực Plei Me - Chư Pông (15-20/11/1965). Ảnh tư liệu

Một kiểu xuyên tạc khác nữa là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng chiến thắng là “ngẫu nhiên” hoặc “đánh tự phát”. Thực chất, hệ thống văn kiện của Trung ương Cục miền Nam, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên thời điểm 1965 cho thấy tư duy chỉ đạo chiến lược sắc bén của Đảng ta: chủ động tiến công, đánh chắc thắng, kết hợp tài tình giữa công kiên và vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân các dân tộc Jrai, Bahnar…

Báo cáo của chính Sư đoàn 1 Không kỵ Mỹ cũng phải thừa nhận rằng: “For the first time, U.S. troops faced a well-organized, aggressive and coordinated People's Army force” (tạm dịch: “Lần đầu tiên, quân đội Mỹ phải đối mặt với một lực lượng quân đội nhân dân được tổ chức chặt chẽ, chủ động tiến công và phối hợp nhịp nhàng”, cho thấy đối phương cũng công nhận sức mạnh tổ chức và tinh thần chủ động của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã cố tình bóp méo tình hình thương vong của hai bên, thổi phồng thiệt hại của quân ta hoặc giảm nhẹ tổn thất của quân Mỹ-ngụy nhằm tạo tâm lý hoài nghi trong dư luận.

Tuy nhiên, cả sử liệu Việt Nam và báo cáo hậu chiến của quân đội Mỹ đều thống nhất rằng Lữ đoàn Không kỵ số 1 chịu thiệt hại nặng nề về người và phương tiện. Nhiều tài liệu của Mỹ mô tả đây là trận đánh “gây tổn thất tinh thần nghiêm trọng” đối với lực lượng Không kỵ.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965. Ảnh tư liệu

Nguy hiểm hơn, một số kênh YouTube, TikTok đã lợi dụng cắt ghép hình ảnh, chỉ sử dụng tư liệu từ phía Mỹ, cố tình loại bỏ toàn bộ tài liệu chính thống của Việt Nam để dựng lại trận đánh theo hướng sai lệch. Đây là biểu hiện rõ ràng của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, nhằm xuyên tạc lịch sử, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với truyền thống cách mạng của dân tộc.

Những luận điệu nêu trên hoàn toàn đi ngược lại hệ thống tư liệu lịch sử có độ tin cậy cao của cả Việt Nam và Mỹ. Theo Lịch sử Bộ đội Tây Nguyên, Plei Me là chiến dịch phản công quy mô lớn đầu tiên đánh bại chiến thuật “trực thăng vận, thiết xa vận” của Mỹ, giúp bộ đội ta nắm bắt quy luật tác chiến của Không kỵ Hoa Kỳ, tạo tiền đề quan trọng cho các chiến thắng sau này tại Đắk Tô - Tân Cảnh.

Chiến thắng này buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược “tìm và diệt”, đánh dấu thất bại đầu tiên của lực lượng Không kỵ, lực lượng được xem là “át chủ bài” của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam.

2. Sau sáp nhập tỉnh từ ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu cao hơn về ổn định chính trị, củng cố thế trận lòng dân và tăng sức đề kháng trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc lịch sử, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mỗi chúng ta cần đẩy mạnh thông tin chính thống. Cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta cần nhận diện, phản bác thông tin sai trái; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, tham quan các di tích Plei Me, Khu căn cứ cách mạng K10 và các thiết chế lịch sử di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh công khai đối với các nguồn tin xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử.

Chiến thắng Plei Me là niềm tự hào của quân và dân Gia Lai, là giá trị lịch sử bất biến. Mọi luận điệu xuyên tạc đều nhằm làm suy yếu niềm tin vào Đảng, gây lệch lạc nhận thức, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Bảo vệ sự thật lịch sử, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, lan tỏa thông tin chính thống về Chiến thắng Plei Me năm 1965 chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là sự tri ân sâu sắc của chúng ta đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, vì tự do của dân tộc.

Khi sự thật được khẳng định, khi giá trị Chiến thắng Plei Me được lan tỏa bằng những chứng cứ khoa học và tiếng nói chính thống, tỉnh Gia Lai hôm nay sẽ có thêm bản lĩnh và sức mạnh để tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và nhân văn; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.