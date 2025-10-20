Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me tại xã Ia Pia.

Đoàn công tác kiểm tra tại Quảng trường Kpa Klơng, xã Chư Prông. Ảnh: Vũ Thảo

Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me (19/10/1965 - 19/11/1965) thuộc xã Ia Ga, huyện Chư Prông cũ, tỉnh Gia Lai (nay thuộc thôn Tân Thủy, xã Ia Pia) được xếp hạng Di tích quốc gia vào năm 2009.

Chiến dịch Plei Me là trận đầu đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 30 ngày tấn công quyết liệt, bộ đội chủ lực Tây Nguyên cùng quân và dân Gia Lai (trực tiếp là huyện 5, nay là xã Ia Pia) đã tiêu diệt 1.700 lính Mỹ và 1.274 lính ngụy; Chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy; 1 tiểu đoàn Mỹ (Lữ đoàn 3 Sư không vận số 1); 1 tiểu đoàn ngụy; phá hủy 89 xe quân sự; bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng.

Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me. Ảnh: Vũ Thảo

Với chiến công oanh liệt này, Chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử với Huân chương Quân công hạng nhất. Theo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: “Quân đội ta không có huân chương nào cao hơn huân chương quân công hạng nhất nhưng để xứng đáng với Chiến thắng Plei Me nên tặng chiến thắng này 2 huân chương quân công hạng nhất”.

Qua kiểm tra thực địa tại Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me và nghe báo cáo từ địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để đảm bảo công tác tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này.

Đồng thời, đề nghị địa phương nghiên cứu lồng ghép, kết nối địa điểm thung lũng Ia Drăng vào quần thể Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me, tiến tới xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm Di tích lịch sử chiến thắng Plei Me (xã Ia Pia). Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng thông tin: Hội thảo khoa học “60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18-11-2025 tại phường Pleiku; Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra tại Quảng trường Kpă Klơng, xã Chư Prông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối.