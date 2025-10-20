Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me tại xã Ia Pia.

doan-cong-tac-kiem-tra-tai-quang-truong-kpa-klong-xa-chu-prong-anh-vu-thao.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại Quảng trường Kpa Klơng, xã Chư Prông. Ảnh: Vũ Thảo

Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me (19/10/1965 - 19/11/1965) thuộc xã Ia Ga, huyện Chư Prông cũ, tỉnh Gia Lai (nay thuộc thôn Tân Thủy, xã Ia Pia) được xếp hạng Di tích quốc gia vào năm 2009.

Chiến dịch Plei Me là trận đầu đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 30 ngày tấn công quyết liệt, bộ đội chủ lực Tây Nguyên cùng quân và dân Gia Lai (trực tiếp là huyện 5, nay là xã Ia Pia) đã tiêu diệt 1.700 lính Mỹ và 1.274 lính ngụy; Chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy; 1 tiểu đoàn Mỹ (Lữ đoàn 3 Sư không vận số 1); 1 tiểu đoàn ngụy; phá hủy 89 xe quân sự; bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-dang-huong-tai-di-tich-lich-su-chien-thang-plei-me-xa-ia-pia-anh-vu-thao.jpg
Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me. Ảnh: Vũ Thảo

Với chiến công oanh liệt này, Chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử với Huân chương Quân công hạng nhất. Theo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: “Quân đội ta không có huân chương nào cao hơn huân chương quân công hạng nhất nhưng để xứng đáng với Chiến thắng Plei Me nên tặng chiến thắng này 2 huân chương quân công hạng nhất”.

Qua kiểm tra thực địa tại Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me và nghe báo cáo từ địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để đảm bảo công tác tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này.

Đồng thời, đề nghị địa phương nghiên cứu lồng ghép, kết nối địa điểm thung lũng Ia Drăng vào quần thể Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me, tiến tới xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-den-tham-di-tich-lich-su-chien-thang-plei-me-xa-ia-pia-anh-vu-thao.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm Di tích lịch sử chiến thắng Plei Me (xã Ia Pia). Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng thông tin: Hội thảo khoa học “60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18-11-2025 tại phường Pleiku; Lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra tại Quảng trường Kpă Klơng, xã Chư Prông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Thời sự

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

Thời sự

(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để sớm thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Cán bộ Thuế cơ sở 9 đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng eTax Mobile. Ảnh: Sơn Ca

Thuế cơ sở 9 phủ sóng eTax Mobile: Bước tiến trong chuyển đổi số, lợi ích cho người nộp thuế

Thời sự

(GLO)- Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, số lượng hộ kinh doanh đông, hiện Thuế cơ sở 9 đã hoàn thành việc phủ sóng ứng dụng eTax Mobile-nền tảng thuế điện tử dành cho thiết bị di động, đến 100% hộ kinh doanh trên địa bàn 14 xã thuộc 2 huyện Chư Prông và Ðức Cơ (cũ), khu vực Tây Gia Lai.

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Kiên quyết chấm dứt khai thác IUU trong năm 2025

Thời sự

(GLO)- Chiều 14-10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tàu không số tại điểm C43B.

Tưởng niệm các chiến sĩ Tàu không số tại điểm C43B

Thời sự

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của hải trình, tàu 390 đưa Đoàn công tác các địa phương đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ năm 2025 hướng về vùng biển Quảng Ngãi - nơi có bến tàu không số C43B, địa danh gắn liền với “Đường Hồ Chí Minh trên biển” huyền thoại.

null