Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phóng sự - Ký sự

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Hồi ức người lính trận Ia Drăng

Ông Siu Long (SN 1945) từng tham gia trận đánh tại thung lũng Ia Drăng (tháng 11-1965) dưới chân núi Chư Prông - trận mở màn Chiến dịch Plei Me, ghi dấu chiến thắng cấp chiến dịch đầu tiên của bộ đội ta trước quân Mỹ. Nhà ông ở làng Gòong, cách chiến địa năm xưa chừng 15 km.

dscf8612.jpg
Ông Siu Long thăm lại chiến trường xưa - thung lũng Ia Drăng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng chúng tôi quay lại nơi từng là chiến địa ác liệt nay đã phủ xanh cây rừng, người cựu chiến binh hơn 40 tuổi Đảng bồi hồi kể lại: “Khi tham gia trận đánh, mình mới tròn 20 tuổi, còn chưa sõi tiếng Kinh. Khi đó, bộ đội chủ lực đánh trận này chủ yếu từ miền Bắc vào mặt trận Tây Nguyên, không quen với địa hình rừng núi hiểm trở, khí hậu vùng biên giới lại vô cùng khắc nghiệt".

Ông làm nhiệm vụ trinh sát, dẫn đường cho bộ đội trong các đợt hành quân. Hai địa điểm trong chiến dịch là thung lũng Ia Drăng tới trận địa Plei Me cách nhau 25 km đường rừng núi hiểm trở, đi và về đều nguy hiểm. “Chỉ một chút sơ suất là nguy hiểm đến cả đoàn quân”, ông nói.

Trong ký ức của ông, trực thăng Mỹ quần thảo đêm ngày trên bầu trời. Ngay dưới chân dãy núi Chư Prông là một bãi đáp, nơi máy bay lên xuống như cào cào. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu lạ, chúng lập tức trút bom đạn xuống mặt đất.

h3.jpg
Giữa thung lũng Ia Drăng, người lính trận năm xưa bái vọng về đồi Chư Kó, nơi bao đồng đội đã ngã xuống trong những trận giao tranh ác liệt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cắm nén hương thơm xuống ụ đất dưới gốc cây nhìn thẳng về ngọn đồi Chư Kó đối diện dãy núi Chư Prông, ông Siu Long bảo rằng: Những ụ cao như thế này thường là nơi để bộ đội ta kê súng bắn.

"Trong một trận giao tranh ác liệt, mình cùng với chị Rơ Lan Giáp ở làng Bạc núp dưới một ụ đất như vậy. Khi bom Mỹ dội xuống rừng khộp, tuy không trúng trực tiếp nhưng mình bị mảnh bom văng vào trán, máu chảy đầm đìa. Quay sang thấy chị Giáp nằm gục xuống ụ đất, bom “cắt” mất chỏm đầu. Chị Giáp hy sinh khi mới ngoài 20, một thiếu nữ Jrai đang ở độ tuổi rất đẹp”-ông bồi hồi kể lại.

Gặp một người bạn từ nước Mỹ

Thời gian đã phủ màu xanh lên những vết thương cũ. 60 năm sau ngày im tiếng súng, thung lũng Ia Drăng hồi sinh giữa rừng biên giới. Ông Siu Long trở về làng, sống cuộc đời bình dị nhưng vẫn tận tâm giữ rừng, giữ làng, bảo vệ vùng biên giới.

Ông từng được biểu dương tại hội nghị già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên (tháng 3-2009). Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp xây dựng vùng đất nơi biên cương.

h2.jpg
Chiếc ghim cài áo hình lá cờ Việt Nam và Mỹ được ông Siu Long trân trọng như một biểu tượng của hòa bình. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gần đây, tại ngôi làng trên vùng đất biên giới Ia Púch, ông Siu Long đón một vị khách đặc biệt đến từ nước Mỹ. Đó là đoàn làm phim tài liệu “Cuộc đọ sức của ý chí” trong hành trình ghi hình tại chiến trường xưa - thung lũng Ia Drăng. Trong đoàn có ông Craig McNamara, con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara - người từng được xem là “kiến trúc sư trưởng” của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Trái ngược với cha mình, ngay từ khi còn nhỏ, Craig đã luôn phản đối cuộc chiến ấy. Và chuyến đi đến Ia Drăng lần này, với ông, không chỉ là một chuyến thăm lại chiến trường xưa nơi cha ông từng đặt chân, mà còn là một hành trình của ký ức và hòa giải.

dscf8643.jpg
Ông Siu Long (trái) giới thiệu chiếc nỏ ông tự tay làm hơn 30 năm trước. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trước khi trở về Mỹ, ông Craig đã tặng cho ông Siu Long một chiếc ghim cài áo hình lá cờ Việt Nam và Mỹ như một biểu tượng của hòa bình. “Mình rất vui với món quà này, cho thấy Việt Nam và Mỹ nay đã là bạn”, người cựu chiến binh già chia sẻ.

Để đáp lại, ông Siu Long muốn tặng “người bạn đến từ nước Mỹ” chiếc nỏ được ông tự tay làm và giữ gìn hơn 30 năm qua trong ngôi nhà gỗ đơn sơ ở làng Gòong. Ông giới thiệu: “Chiếc nỏ này được làm từ cây mằng lăng và cây hương, dây nỏ được bện từ một loại dây leo trong rừng gọi là “ruột mèo”, rất bền theo thời gian. Bộ tên làm bằng lồ ô, đựng trong ống nứa già”.

ong-siu-long.jpg
Người lính trận Ia Drăng muốn tặng lại chiếc nỏ truyền thống của người Tây Nguyên cho người bạn đến từ nước Mỹ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo vị già làng này, chiếc nỏ là vũ khí truyền thống của người Tây Nguyên trong các cuộc săn bắt. Tuy thô sơ, mộc mạc nhưng đây là biểu tượng cho sức mạnh và bản lĩnh của người đàn ông, sẵn sàng bảo vệ buôn làng khi có kẻ thù.

Chúng tôi đã liên hệ với ê-kíp làm phim để giúp chuyển món quà của ông đến tay người bạn Mỹ ở bên kia bán cầu. Có lẽ, món quà giản dị nhưng chứa đựng tinh thần bất khuất của người Tây Nguyên khi đến nước Mỹ, sẽ mang theo thông điệp mà người lính trận Ia Drăng muốn gửi đi: Người Tây Nguyên luôn sống chan hòa với thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình nhưng không bao giờ khuất phục trước quân xâm lược.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Phóng sự - Ký sự

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Phóng sự - Ký sự

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Phóng sự - Ký sự

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Phóng sự - Ký sự

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Phóng sự - Ký sự

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Phóng sự - Ký sự

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Phóng sự - Ký sự

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

null