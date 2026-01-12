Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo baochinhphu.vn; vtv.vn)

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 68/QĐ-TTg thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng. Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng.

thanh-lap-hoi-dong-danh-gia-tru-luong-khoang-san-quoc-gia.jpg
Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Ảnh: baochinhphu.vn

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Bộ NN&MT); Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ NN&MT); Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Văn phòng Chính phủ); Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ NN&MT); Phó Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Bộ NN&MT); Trưởng phòng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ NN&MT); Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Bộ NN&MT.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò bổ sung xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm hoặc các khoáng sản mới phát hiện thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ NN&MT làm cơ sở cho công tác quản lý, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

Đồng thời, xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản trong quá trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Hội đồng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ban hành quy chế làm việc của Hội đồng; có thể mời các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực khác có liên quan tham gia vào việc thẩm định trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

null