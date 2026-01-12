Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trần Đức Thắng. Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Ảnh: baochinhphu.vn

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Bộ NN&MT); Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ NN&MT); Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Văn phòng Chính phủ); Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ NN&MT); Phó Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Bộ NN&MT); Trưởng phòng Địa chất, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ NN&MT); Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Bộ NN&MT.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò bổ sung xác định trữ lượng khoáng sản đi kèm hoặc các khoáng sản mới phát hiện thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ NN&MT làm cơ sở cho công tác quản lý, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

Đồng thời, xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản trong quá trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Hội đồng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ban hành quy chế làm việc của Hội đồng; có thể mời các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực khác có liên quan tham gia vào việc thẩm định trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.