Du lịch chiến trường xưa

(GLO)- Cuối tháng 2 vừa qua, một cựu binh Mỹ đưa gia đình quay lại thăm nơi ông từng đóng quân trong Chiến dịch Plei Me, thung lũng Ia Drăng và một số địa danh khác trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đầu tháng 3 này, một số đoàn cựu chiến binh Việt Nam cũng về thăm lại chiến trường xưa trên vùng đất biên cương phía Tây Nam của tỉnh với những địa danh đi vào lịch sử.

Về lại chiến trường xưa

Về lại chiến trường xưa là cuộc ngược dòng quá khứ tìm lại những ký ức dẫu qua thời gian vẫn chưa bị lãng quên đối với những người trong cuộc. Hướng dẫn viên Nguyễn Lê Hoàng Anh-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch sinh thái Gia Lai là người hướng dẫn gia đình cựu binh Mỹ thăm lại những nơi ông từng đóng quân. Chị cũng có cơ duyên dẫn nhiều đoàn khách quốc tế thăm những địa danh huyền thoại như: thung lũng Ia Drăng, Plei Me, bãi đáp X-Ray dưới chân núi Chư Prông, dòng sông Ia Dăng.

Các nhà khoa học và nhân chứng khảo sát thực địa tại thung lũng Ia Drăng (xã Ia Púch, huyện Chư Prông). Ảnh: Bá Tính

Chị Hoàng Anh cho biết: Nhiều cựu binh Mỹ khi qua đây mới chỉ mười tám, đôi mươi. Hơn nửa thế kỷ mới có dịp quay lại, họ không khỏi xúc động trước nơi từng là chiến địa dù vết tích chiến tranh đã thay bằng màu xanh cuộc sống. Nhiều người đã khóc. Có người vục mặt xuống dòng sông Ia Drăng như tìm kiếm, gột rửa điều gì. “Điều thú vị khi dẫn du khách là chúng tôi được nghe cựu binh Mỹ kể lại ký ức chiến tranh vô cùng sống động”-hướng dẫn viên Hoàng Anh chia sẻ.

Sau 50 năm giải phóng tỉnh và tròn 60 năm chiến thắng lừng lẫy Plei Me (năm 1965), vùng “chiến địa” Chư Prông vẫn chưa thôi sức hút, nhất là với các cựu binh từ 2 chiến tuyến và thế hệ con cháu của họ. Vừa dẫn một đoàn cựu chiến binh Việt Nam thăm lại những địa danh lừng lẫy như thung lũng Ia Drăng, Plei Me, hướng dẫn viên Trương Thị Phương Nga (Công ty TNHH Thương mại du lịch sinh thái Gia Lai) chia sẻ: Đến đâu, các cựu chiến binh đều như sống lại với những ký ức vui buồn đến đó. Mỗi tấc đất của chiến trường năm xưa như vẫn còn in đậm dấu chân người lính.

Một cựu chiến binh Mỹ đưa gia đình thăm lại chiến trường xưa tại Chư Prông (ảnh nhân vật cung cấp)

Theo các hướng dẫn viên, khách thăm chiến trường xưa không chỉ có những người trong cuộc, mà còn có gia đình, con cháu của họ, thậm chí những người quen biết. Ngoài ra, còn có các nhà nghiên cứu, thầy cô dạy môn Lịch sử. Thời gian càng lùi xa, các cựu chiến binh càng ít có cơ hội trở lại nơi một thời chinh chiến nhưng con cháu họ vẫn quay lại để tìm ký ức của cha ông. Vì vậy, chiến địa năm xưa là điểm du lịch ký ức đầy cảm xúc.

Giàu tiềm năng phát triển du lịch

Chúng tôi vừa đi một vòng đường vành đai biên giới, thăm lại chiến trường xưa trong bạt ngàn màu xanh giữa bầu trời hòa bình. Đường biên cương xa vợi nhưng tuyệt đẹp và thanh bình, mở ra hết màu xanh non của rừng cao su đến rừng khộp vừa qua mùa thay lá.

Thung lũng Ia Drăng (nay thuộc địa phận xã Ia Púch), nơi ghi dấu trận đánh gây “tổn thất nghiêm trọng của Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ trong trận đầu ra quân ở Tây Nguyên” (Hồi ký của tướng Westmoreland) ngoài màu xanh cây rừng là sự trù phú của nhà cửa, trang trại, nương rẫy. Sừng sững dãy Chư Prông và dòng sông Ia Drăng phẳng lặng-nơi từng có 2 bãi đáp X-Ray và Albany của quân đội Mỹ, làm chứng nhân của thời gian.

Từ thung lũng Ia Drăng đến địa điểm đặt bia Chiến thắng Plei Me (xã Ia Ga) khoảng 25 km theo quốc lộ 14C. Trận đánh thung lũng Ia Drăng là một phần quan trọng trong Chiến dịch Plei Me năm 1965 của ta. Chiến thắng Plei Me có ý nghĩa đặc biệt “làm thay đổi cục diện chiến tranh” bởi đây là trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên của quân giải phóng miền Nam.

Cách bia chiến thắng hơn 1 km theo đường chim bay là thác Nhà Thương (hay còn gọi Jrai Píc) ở xã Ia Pia. Đỉnh thác là một khối đá khổng lồ hình vòng cung dài 50 m tạo nên một vòm hang với độ dài tương xứng ngay bên dưới. Nhìn từ xa, dòng thác như suối tóc bạc đổ xuống tạo nên một tuyệt tác giữa núi rừng biên cương.

Người già ở đây kể rằng, dưới chân thác trước đây có một hang đá rất rộng. Thời kỳ chiến tranh, đây là nơi trú ẩn an toàn cho dân làng, là nơi sơ cấp cứu bộ đội bị thương trước khi chuyển về trạm phẫu nên gọi là thác Nhà Thương.

Thung lũng Ia Drăng từng là chiến địa nay tràn ngập màu xanh cây rừng. Ảnh: Minh Châu

Các địa danh, địa điểm gắn với những trận đánh lừng lẫy trên vùng đất biên cương phía Tây Nam tỉnh hình thành nên tuyến du lịch chiến trường xưa đầy cảm xúc không chỉ với người trong cuộc. Ngoài một số đơn vị lữ hành đang khai thác ổn định tour này, chính quyền địa phương cũng nỗ lực làm gia tăng sức hút của các điểm đến. Chiến thắng Plei Me đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, được đưa vào quy hoạch phát triển du lịch, tầm nhìn đến năm 2030. Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965 cũng vừa được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng có chuyến khảo sát, đánh giá thực trạng di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me và thung lũng Ia Drăng, nghe hiến kế, triển khai nhiệm vụ liên quan nhằm phát huy ý nghĩa và giá trị lịch sử các điểm di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và huyện Chư Prông cần phối hợp chặt chẽ, đánh giá cụ thể công tác quy hoạch đất đai, các phương án đầu tư xây dựng khả thi, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quần thể di tích Chiến thắng Plei Me, tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng như giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Mục đích là để di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me phát huy giá trị và ý nghĩa. Cùng với đó, xây dựng phương án kết nối các điểm di tích để hình thành, khai thác tuyến du lịch về nguồn, thăm chiến trường xưa thực sự ấn tượng.