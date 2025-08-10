Danh mục
Xuân Thạnh - làng chài bình yên

ĐOAN NGỌC
(GLO)- Nép mình bên những triền cát trắng mịn, làng biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) hiện ra bình dị, mộc mạc mà quyến rũ đến lạ.

Không ồn ào, không xô bồ, đây là điểm đến lý tưởng để du khách rời xa phố thị, tìm về với thiên nhiên trong lành, lặng nghe sóng ru, gió hát và cảm nhận nhịp sống thuần hậu của cộng đồng ngư dân.

124.jpg
Làng biển Xuân Thạnh nép mình bên bờ biển xanh ngắt. Ảnh: Đoan Ngọc

Xuân Thạnh có 2 bãi biển - bãi Trước và bãi Sau - được ngăn cách bởi dãy gành đá có tục danh là gành Méc. Bãi Trước là nơi ngư dân mưu sinh qua bao thế hệ. Sáng tinh mơ, từng đoàn thuyền, thúng trở về bờ sau một đêm lênh đênh trên sóng, mang theo những mẻ cá, mực tươi rói còn ánh bạc dưới nắng. Trên bờ, người người nhộn nhịp mua bán hải sản.

126.jpg
Gành Méc nằm giữa 2 bãi biển, tạo nên điểm nhấn cảnh quan độc đáo cho làng biển Xuân Thạnh. Ảnh: Đoan Ngọc

Bãi Sau lại mang nét trầm lặng hơn, có bãi tắm trải dài với cát vàng mịn, nước biển trong veo đến tận đáy, là nơi lý tưởng cho du khách cắm trại, tắm biển, ngắm hoàng hôn, hay đơn giản là rảo bước thư thả giữa không gian chan hòa gió biển. Đây cũng là bãi tắm yêu thích của người địa phương, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của bao thế hệ lớn lên cùng biển.

Không bị cuốn theo dòng chảy thương mại hóa, Xuân Thạnh vẫn giữ nguyên vẻ yên bình của một làng chài xưa. Những homestay nhỏ xinh nằm nép mình sau rặng phi lao, bữa ăn hải sản dân dã, sự hiếu khách của chủ nhà...tất cả tạo nên trải nghiệm khó quên cho du khách.

