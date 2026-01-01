Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Việt Nam là một trong sáu nước được Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn

G.B (Theo TTXVN, TNO)

(GLO)- Việt Nam là một trong sáu nước được Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn, kế hoạch Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc vừa công bố.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Việt Nam (Ảnh minh họa).
Ngày 31-12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết, nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ sáu quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cụ thể, sáu nước được gia hạn miễn phí xử lý loại thị thực này gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Theo kế hoạch Bộ trưởng Koo Yun Cheol công bố, việc miễn phí thị thực C-3-2, dự kiến hết hạn vào ngày 31-12-2025, sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6-2026. Phí xử lý thị thực C-3-2 hiện tại là 18.000 won, tương đương 12,46 USD.

Bộ trưởng Koo Yun Cheol cho biết, kế hoạch này nhằm duy trì đà tăng trưởng du lịch Hàn Quốc.

Với tín đồ du lịch Hàn Quốc thì mùa xuân là thời gian tuyệt vời để đến đây tận hưởng.

