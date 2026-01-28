“Ngược ngàn” vào Đak Sơmei: Khi mầm xanh viết tiếp bản tình ca của đất

(GLO)- Rời bỏ sự hào nhoáng của phố thị, tôi chọn chuyến hành trình “ngược ngàn” dấn thân vào vùng lõi xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai, để ‘mục sở thị’ đại ngàn đang chuyển mình trong một nhịp thở mới.

Giữa cái se lạnh đầu năm của vùng cao, mỗi bước chân bộ hành xuyên qua những cánh cung rừng không chỉ để kiểm chứng hiện trạng xanh hóa đất trống đồi trọc của Công ty Cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Vietourist Holdings; mà còn là để nghe, để thấy và để hiểu rõ hơn câu chuyện về khát vọng hồi sinh ‘lá phổi xanh’ gắn liền với tương lai của đồng bào Bahnar.

Gian nan cung đường dấn thân và “ốc đảo” Bahnar

Đak Sơmei không dành cho những người thích sự bằng phẳng. Để đến được vùng đất này, tôi phải vượt qua quãng đường hơn 55 km từ trung tâm huyện Đak Đoa. Con đường uốn lượn như dải lụa vắt ngang sườn núi, dẫn lối vào một trong những xã đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai.

Đặt chân đến đây vào một buổi sớm đầu năm, cái nắng của Gia Lai không gay gắt như giữa hạ mà dịu ngọt, quyện cùng luồng không khí se lạnh khiến tinh thần tỉnh táo đến lạ kỳ. Đak Sơmei hiện ra đầy hoang sơ với gần 100% dân số là người đồng bào Bahnar. Nhưng đằng sau vẻ đẹp bình yên ấy là những con số biết nói đầy trăn trở, khi có đến hàng trăm hộ dân vẫn thuộc diện nghèo. Đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ thiên nhiên, nhưng thiên nhiên thì đang dần kiệt quệ.

Trước khi tiến sâu vào rừng thực địa, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông. Trong tiết trời đặc trưng của đầu năm, những nụ cười trong veo của các em học sinh như sưởi ấm cả không gian. Tại đây, đoàn thực địa đã gặp gỡ các thầy cô giáo, người gieo chữ thầm lặng giữa đại ngàn và trao tặng những phần quà thiết thực cho các em nhỏ. Nhìn những đôi mắt lấp lánh niềm vui khi đón nhận sự quan tâm, tôi hiểu rằng hành trình “ngược ngàn” này không chỉ để khám phá, mà còn mang theo cả hơi ấm của sự sẻ chia cộng đồng.

Niềm vui của các em học sinh tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông khi nhận những phần quà. Ảnh: Kim Thoa

Mầm xanh trên đất cằn sỏi đá và lời hứa của doanh nghiệp

Tạm biệt mái trường nhỏ, chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ xuyên qua những triền đồi để kiểm chứng hiện trạng rừng đang được trồng. Dưới chân tôi, mặt đất không đỏ quạch màu bazan như đặc trưng thường thấy của vùng lõi Tây Nguyên mà có phần rắn rỏi, pha chút cát sỏi và đá mồ côi. Đây là một thử thách không nhỏ cho việc trồng rừng, nhưng lại là nơi lý tưởng để những giống cây bản địa khẳng định sức sống mãnh liệt.

Chính trên nền đất ấy, những mầm xanh của Hoàng Kim Tây Nguyên và Vietourist Holdings đang bám rễ. Việc đi bộ giúp tôi quan sát kỹ hơn từng hố trồng, từng lớp đất bao quanh mầm cây non. Không có sự hỗ trợ của xe cơ giới ở địa hình này, mọi thứ đều dựa vào sức người và sự kiên trì bền bỉ.

Dừng chân bên một vạt rừng đang dần phủ xanh, tôi gặp ông Nguyễn Văn Dũng-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên. Lau giọt mồ hôi giữa trưa nắng nơi vạt rừng đang dần tái sinh, ông Nguyễn Văn Dũng nói về sứ mệnh của Hoàng Kim Tây Nguyên và Vietourist Holdings bằng một niềm tin kiên định. Với ông, giá trị của một doanh nghiệp xã hội không nằm ở những con số báo cáo, mà ở sự hồi sinh của cả đất và người. Mục tiêu không chỉ là phủ xanh đồi trọc, mà là biến rừng thành nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào Bahnar. Ông tin rằng, chỉ khi ‘rừng nuôi người’, người dân mới thực tâm giữ rừng, và đó chính là lúc những ‘hạt giống hy vọng’ đẩy lùi cái nghèo thực sự nảy mầm.

Ông Nguyễn Văn Dũng-Tổng Giám đốc Công ty Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên chia sẻ về mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Kim Thoa

Để những hạt giống ấy bám rễ sâu, ông Dũng cũng rất trân trọng sự đồng hành sát sao của chính quyền xã Đak Sơmei. Đây là ‘bệ phóng’ vững chắc về pháp lý và kết nối cộng đồng. Sự đồng lòng ấy là nền tảng để Đak Sơmei vươn mình trở thành một lá phổi xanh quan trọng, góp phần làm giàu đẹp thêm Khu Dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.

Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của những người Bahnar đang thoăn thoắt đôi tay bên các hố cây, tôi hiểu rằng sự dấn thân của doanh nghiệp vào vùng khó đã bắt đầu kết trái. Mai này, cánh rừng ấy sẽ không chỉ che chở bản làng trước gió bão, mà còn trở thành nguồn sống bền vững cho nhiều thế hệ tiếp nối.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn quản trị của Vietourist Holdings cùng sứ mệnh xã hội của Hoàng Kim Tây Nguyên đã biến một dự án lâm nghiệp thuần túy trở thành một cuộc ‘cách mạng’ về ý thức và sinh kế. Cánh rừng không còn là “vô chủ”, nó là hơi thở, là nguồn thu nhập và là di sản cho thế hệ mai sau của người dân Đak Sơmei.

Khát vọng vươn xa từ sự lặng im của rừng

Khi bóng chiều bắt đầu đổ dài trên những tán rừng non, Đak Sơmei lặng đến mức tôi có cảm giác mình nghe được cả dòng nhựa sống đang chầm chậm dâng lên trong từng thân cây nhỏ. Sự dấn thân của doanh nghiệp vào vùng khó này không chỉ mang lại màu xanh cho đất trống đồi trọc, mà còn mang lại niềm tin cho những người dân vốn bao đời chỉ biết dựa vào nương rẫy bấp bênh.

Hành trình trồng rừng ấy không hề đơn độc, đây là một chương quan trọng trong bản giao hưởng lớn mà những người làm dự án đang miệt mài viết nên. Ở đó, nếu những mầm xanh tại Đak Sơmei là những nốt trầm âm thầm bám rễ vào lòng đất, thì loạt hoạt động văn hóa kết nối chính là những nốt cao ngân vang, mang câu chuyện của đại ngàn đến gần hơn với trái tim cộng đồng.

Đoàn thực địa đi bộ xuyên qua những cánh rừng tại xã Đak Sơmei để kiểm tra từng mầm xanh. Ảnh: Kim Thoa

Rời Đak Sơmei khi màn sương mỏng bắt đầu giăng lối, tôi hiểu rằng muốn rừng xanh bền vững, trước hết phải trồng niềm hy vọng vào lòng người. Và hy vọng ấy đang được thắp lên, không chỉ bằng mồ hôi thấm vào đất đá Đak Sơmei, mà còn bằng sự sẻ chia đầy nhân văn của cộng đồng qua những hành trình kết nối bền bỉ.

Ánh hoàng hôn dần khép lại một ngày thực địa đẫm mồ hôi nhưng chan chứa niềm tin, tôi nhận ra những mầm xanh lặng lẽ ở Đak Sơmei chính là điểm khởi đầu của một hành trình lan tỏa rộng lớn hơn. Để những giá trị nhân văn ấy không dừng lại ở bìa rừng, những khát vọng xanh cần được tiếp nối và “ngân vang” trong lòng cộng đồng.

Như một cách cộng hưởng sức mạnh và lan tỏa yêu thương, câu chuyện của đại ngàn sẽ được kể tiếp bằng ngôn ngữ âm nhạc trong đêm nhạc phi lợi nhuận với chủ đề “Ngân vang khát vọng đại ngàn”, thuộc dự án Hành trình Việt Nam, diễn ra vào tối 1-3-2026 tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đó sẽ là nhịp cầu kết nối những trái tim chung một nhịp đập vì môi trường và cộng đồng.