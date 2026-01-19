Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Vào cuối tuần, các em học sinh được nghỉ học nên rủ nhau đi hái đót. Vừa đi vừa trò chuyện, gặp bãi đót nở rộ thì dừng hái, tiếng cười đùa vang cả một cung đường rừng.

Các em học sinh tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi hái đót. Ảnh: H.N

Nhóm học sinh đặt từng bó đót nhỏ rải rác ven đường. Quá trưa, các em quay lại gom về, mỗi em cũng hái được hơn chục cân đót. Em Dai (làng Bok Rei, xã Đak Sơmei) cho biết: “Em cùng 4 người bạn trong làng hái đót một buổi sáng bán cũng kiếm được mỗi người gần 100 nghìn đồng”.

Các điểm thu mua đót và phơi khô ngay trên cung đường rừng. Ảnh: H.N

Chúng tôi ghé lại làng Kon Pơ Dram (xã Đak Sơmei) để thăm bà Khit, người bà quá tuổi lao động nhưng phải chăm 11 đứa cháu. Con dâu bà vừa qua đời, còn con trai bà phải đi làm ăn xa.

Hàng xóm cho biết, mấy ngày nay đót nở nhiều, bà cùng các cháu đi hái đến tối mịt mới về. Nhờ đót mà nhà bà có thêm nguồn thu đáng kể, đỡ chật vật hơn.

Tại điểm thu mua đót làng Kon Mahar (xã Đak Sơmei), anh Thoát vác từ trên xe máy xuống 3 bó đót nặng trĩu, gương mặt lộ rõ niềm vui.

“Hôm nay, các con không đi học nên cả nhà cùng vào rừng hái đót. Chừng này bán cũng được gần 500 nghìn đồng, mua được nhiều gạo lắm!” - anh hồ hởi khoe thành quả hơn nửa ngày lao động của gia đình.

Anh Thoát bán đót tươi cho một điểm thu mua ở làng Kon Mahar. Ảnh: H.N

Thung lũng Đak Sơmei nằm lọt thỏm giữa núi cao rừng thẳm. Độ chừng nửa tháng trở lại đây, xe cộ ra vào tấp nập để chở đót về xuôi. Trên con đường rừng cách làng hơn 5 km, chị Phùng Thị Yến Ly đã có 14 năm “cắm chốt” thu mua đót của bà con ngay khi họ vừa ra khỏi rừng.

“Mùa này lúc nào cũng tất bật, không có thời gian nghỉ. Mùa đót rộ chỉ chừng nửa tháng nên phải tranh thủ” - chị Ly nói.

Đã quá trưa, tay chị vẫn thoăn thoắt rải những bó đót ngay ngắn dọc trên con đường bê tông dẫn vào làng. Mùa khô, nắng to rất thuận lợi cho phơi đót.

“Mình mua đót tươi và phơi tại chỗ. Sau đó sẽ có thương lái vào tận nơi thu mua. Chút nữa dân đi rẫy về mình đón mua tiếp, kịp thì trải ra phơi nắng chiều” - chị Ly vừa trò chuyện, vừa rải những nắm đót đều tăm tắp xuống mặt đường.

Đót tươi được chị Ly thu mua với giá khoảng 7.500 đồng/kg. Giá sẽ cao hơn, khoảng 8.000 đồng/kg nếu bà con gùi về bán trong làng. Trung bình mỗi ngày, chị thu mua từ 1,5 đến 2 tạ đót tươi. Điểm thu mua của chị chỉ là một trong hàng chục điểm dọc con đường rừng.

Mùa đót rừng rộ lên chừng nửa tháng, đi trên những ngả đường rừng ở Đak Sơmei đều thấy đót. Ảnh: H.N

Chiều xuống, những chuyến xe chở đầy đót nối nhau ngược xuôi trên con đường liên xã. Trên các triền rừng, dấu chân người hái đót in đậm giữa nắng gió mùa khô.

Mùa đót qua nhanh như chính vòng đời ngắn ngủi của loài hoa rừng, nhưng vẫn kịp neo lại niềm vui cho bao phận người nơi vùng rừng núi này.