Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Rộn ràng mùa đót ở Đak Sơmei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, hoa đót nở rộ khắp triền rừng. Từ sáng sớm, người dân xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã vào rừng hái đót với mong muốn có thêm khoản thu nhập cho gia đình.

Vào cuối tuần, các em học sinh được nghỉ học nên rủ nhau đi hái đót. Vừa đi vừa trò chuyện, gặp bãi đót nở rộ thì dừng hái, tiếng cười đùa vang cả một cung đường rừng.

hai-dot-2.jpg
Các em học sinh tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đi hái đót. Ảnh: H.N

Nhóm học sinh đặt từng bó đót nhỏ rải rác ven đường. Quá trưa, các em quay lại gom về, mỗi em cũng hái được hơn chục cân đót. Em Dai (làng Bok Rei, xã Đak Sơmei) cho biết: “Em cùng 4 người bạn trong làng hái đót một buổi sáng bán cũng kiếm được mỗi người gần 100 nghìn đồng”.

hai-dot-3-2.jpg
Các điểm thu mua đót và phơi khô ngay trên cung đường rừng. Ảnh: H.N

Chúng tôi ghé lại làng Kon Pơ Dram (xã Đak Sơmei) để thăm bà Khit, người bà quá tuổi lao động nhưng phải chăm 11 đứa cháu. Con dâu bà vừa qua đời, còn con trai bà phải đi làm ăn xa.

Hàng xóm cho biết, mấy ngày nay đót nở nhiều, bà cùng các cháu đi hái đến tối mịt mới về. Nhờ đót mà nhà bà có thêm nguồn thu đáng kể, đỡ chật vật hơn.

Tại điểm thu mua đót làng Kon Mahar (xã Đak Sơmei), anh Thoát vác từ trên xe máy xuống 3 bó đót nặng trĩu, gương mặt lộ rõ niềm vui.

“Hôm nay, các con không đi học nên cả nhà cùng vào rừng hái đót. Chừng này bán cũng được gần 500 nghìn đồng, mua được nhiều gạo lắm!” - anh hồ hởi khoe thành quả hơn nửa ngày lao động của gia đình.

hai-dot-4.jpg
Anh Thoát bán đót tươi cho một điểm thu mua ở làng Kon Mahar. Ảnh: H.N

Thung lũng Đak Sơmei nằm lọt thỏm giữa núi cao rừng thẳm. Độ chừng nửa tháng trở lại đây, xe cộ ra vào tấp nập để chở đót về xuôi. Trên con đường rừng cách làng hơn 5 km, chị Phùng Thị Yến Ly đã có 14 năm “cắm chốt” thu mua đót của bà con ngay khi họ vừa ra khỏi rừng.

“Mùa này lúc nào cũng tất bật, không có thời gian nghỉ. Mùa đót rộ chỉ chừng nửa tháng nên phải tranh thủ” - chị Ly nói.

Đã quá trưa, tay chị vẫn thoăn thoắt rải những bó đót ngay ngắn dọc trên con đường bê tông dẫn vào làng. Mùa khô, nắng to rất thuận lợi cho phơi đót.

“Mình mua đót tươi và phơi tại chỗ. Sau đó sẽ có thương lái vào tận nơi thu mua. Chút nữa dân đi rẫy về mình đón mua tiếp, kịp thì trải ra phơi nắng chiều” - chị Ly vừa trò chuyện, vừa rải những nắm đót đều tăm tắp xuống mặt đường.

Đót tươi được chị Ly thu mua với giá khoảng 7.500 đồng/kg. Giá sẽ cao hơn, khoảng 8.000 đồng/kg nếu bà con gùi về bán trong làng. Trung bình mỗi ngày, chị thu mua từ 1,5 đến 2 tạ đót tươi. Điểm thu mua của chị chỉ là một trong hàng chục điểm dọc con đường rừng.

hai-dot-5.jpg
Mùa đót rừng rộ lên chừng nửa tháng, đi trên những ngả đường rừng ở Đak Sơmei đều thấy đót. Ảnh: H.N

Chiều xuống, những chuyến xe chở đầy đót nối nhau ngược xuôi trên con đường liên xã. Trên các triền rừng, dấu chân người hái đót in đậm giữa nắng gió mùa khô.

Mùa đót qua nhanh như chính vòng đời ngắn ngủi của loài hoa rừng, nhưng vẫn kịp neo lại niềm vui cho bao phận người nơi vùng rừng núi này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Đời sống

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Tươi vui những làng tái định cư

Đổi thay những làng tái định cư

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, các làng tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai khoác lên mình một diện mạo mới ấm áp, tươi vui. Chuẩn bị vui xuân, đón Tết, bà con nơi đây bày tỏ sự niềm tin về một cuộc sống ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn.

Lễ ra quân triển khai mô hình Tuyến đường số tại tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

Xã hội

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Đời sống

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Đời sống

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

null