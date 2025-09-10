Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

Sau ngày giải phóng, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, từng đoàn người ở khắp nơi đổ về vùng Tây Nguyên để khai hoang, phát triển kinh tế. Trong số đó, người dân các xã Tây Vinh, Tây Bình, Tây An (huyện Tây Sơn cũ) sau khi vượt đèo An Khê và đèo Mang Yang, đã chọn vùng căn cứ cách mạng Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai cũ) làm quê hương thứ 2 để định cư, xây dựng cuộc sống mới.

Ông Nguyễn Văn Thứa (thôn 18, xã Đak Sơmei) bên vườn sầu riêng trồng xen canh với cà phê. Ảnh: Nguyễn Diệp

Lúc bấy giờ, Đak Sơmei là vùng đất còn hoang sơ, dân cư thưa thớt. Ban đầu, các hộ dân di cư về đây đa phần để buôn bán, trao đổi hàng hóa; số khác làm công nhân sản xuất cà phê, chè…

Thời gian sau đó, họ bắt đầu khai hoang ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ những cây ngắn ngày như mì, bắp, khoai lang để đảm bảo lương thực, người dân đã dần chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… Những cây trồng có giá trị kinh tế cao giúp các hộ dân đến từ vùng đất Tây Sơn có cuộc sống khấm khá trên quê hương thứ 2.

Nhớ lại những ngày đầu mới lên lập nghiệp (năm 1995), ông Nguyễn Văn Thứa (60 tuổi, thôn 18, xã Đak Sơmei) chia sẻ: Những năm đó, nhà cửa thưa thớt, cuộc sống người dân trong vùng còn rất nhiều khó khăn. Hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất, phương tiện di chuyển cũng hiếm.

"Sau khi khai hoang, tôi trồng các loại cây ngắn ngày như mì, bắp, khoai lang để đảm bảo lương thực, duy trì cuộc sống. Cuộc sống của gia đình tôi cũng như các hộ dân xung quanh thật sự thay đổi từ khi chuyển sang trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả… bởi khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây cực kỳ phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày. Chúng tôi cũng tích cực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từ đó nâng cao thu nhập"-ông Thứa cho hay.

Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất Đak Sơmei, giờ đây, gia đình ông Thứa sở hữu 2.600 cây cà phê kinh doanh, trồng xen canh thêm 80 cây sầu riêng, bơ booth cùng 1.000 trụ hồ tiêu… Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông lãi khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vườn cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn 4C của anh Bùi Văn Tuấn (thôn 18, xã Đak Sơmei. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tương tự, anh Bùi Văn Tuấn (ở cùng thôn) theo gia đình lên vùng đất Đak Sơmei lập nghiệp khi mới 16 tuổi. Sau bao năm bươn chải trên quê hương mới, gia đình anh Tuấn cũng có cơ ngơi ổn định với khoảng thu nhập 400-500 triệu đồng/năm.

“Ở dưới quê ngày đó đất sản xuất không nhiều nên cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Khi nghe người quen giới thiệu trên này đất đai rộng lớn và màu mỡ, gia đình tôi lên đây định cư mang theo khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no nơi quê hương mới"-anh Tuấn kể.

Cùng với việc canh tác 1 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C, anh Tuấn còn liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) để thu mua cà phê của người dân trong vùng. Đồng thời, anh cũng sắm xe tải để vận chuyển hàng nông sản thuê cho người dân.

"Cuộc sống của người dân gốc Tây Sơn đã khởi sắc. Bà con không chỉ chăm lo làm ăn phát triển kinh tế mà còn chung tay xây dựng quê hương thứ 2 ngày càng giàu đẹp”-anh Tuấn khẳng định.

Ông Đỗ Văn Quang-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 18-chia sẻ: Thôn có 224 hộ dân ở nhiều tỉnh, thành và đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống hòa thuận. Đặc biệt, 46 hộ từ huyện Tây Sơn (cũ) di cư lên đây, sinh sống liền kề nhau. Hiện nay, nhà nào cũng có 1-3 ha cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Bình quân mỗi hộ thu nhập 500 triệu đồng/năm, cá biệt một số hộ có mức thu nhập 1-2 tỷ đồng/năm.

“Người dân không chỉ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước mà còn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: đóng góp làm đường giao thông nông thôn, lắp điện đường thắp sáng bảo đảm an ninh trật tự”- ông Quang thông tin thêm.

Ông Vũ Hữu Thân - Phó Chánh Văn phòng UBND xã Đak Sơmei - cho hay: Đa số người dân gốc huyện Tây Sơn cũ đều cần cù, chịu khó. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, giá cà phê và các loại nông sản tăng cao, nhiều hộ có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Bà con sống rất hòa đồng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với người dân trong vùng để cùng nhau vươn lên làm giàu trên mảnh đất Đak Sơmei.