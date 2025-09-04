Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Trù phú khu Đông Tuy Phước
Tại xóm 21, thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) có một nhà bia tưởng niệm được xây dựng trang nghiêm, người dân địa phương chăm chút chu đáo. Nhà bia này do người dân xóm 21 góp công sức, tiền của xây dựng nhằm tỏ lòng biết ơn 41 người con quê hương đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vào dịp 30-4, 27-7, 2-9 và Tết cổ truyền hằng năm, người dân địa phương đều trang trọng tổ chức lễ viếng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Ông Lương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Vinh Quang 2, hồi tưởng: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn thôn Vinh Quang 2 là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Dù gặp muôn vàn khó khăn, quân và dân nơi đây vẫn bám trụ, chiến đấu kiên cường, để rồi cùng với quân dân trong tỉnh và cả nước giành thắng lợi, thống nhất non sông.
Để xứng đáng với truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước Đông không ngừng nỗ lực, đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông, nhờ thuận lợi về giao thông, lại được đầm Thị Nại bao bọc ở phía Đông nên xã có điều kiện phát triển dịch vụ, buôn bán và nuôi trồng thủy sản. Các khu dịch vụ, thương mại tại Gò Bồi, Kỳ Sơn được quy hoạch, đầu tư xây dựng bài bản, đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân địa phương.
Đặc biệt, Khu du lịch sinh thái Cồn Chim ở thôn Vinh Quang 2 ẩn mình giữa vùng đầm Thị Nại, mang vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình. Hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng với những đàn cò, sếu, le le dập dìu quanh năm tạo sức hút cho du khách; là tiền đề để địa phương phát triển du lịch sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng.
Về Tuy Phước Đông hôm nay, từ khu vực trung tâm xã đến các thôn, xóm, đâu đâu cũng có những căn nhà cao tầng, khang trang. Hình ảnh “phố trong làng” với các khu dịch vụ, thương mại buôn bán nhộn nhịp trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho hay: Xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn xã trong năm 2025 đạt từ 8,5 - 9% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiện có trên địa bàn; phát huy thế mạnh về các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái.
“Tới đây, xã tập trung rà soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Đồng thời, đổi mới tư duy, chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”; lấy người dân, DN làm trung tâm. Bên cạnh đó, xã quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất mới, hiệu quả để vươn lên làm giàu bền vững”, ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, nhấn mạnh.
V.L
“Đất lửa thành đồng” vươn mình cùng đất nước
Phường Hoài Nhơn Bắc được mệnh danh là “đất lửa thành đồng” trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Hôm nay, cùng với cả nước, Hoài Nhơn Bắc đang khẳng định sức sống mới, vươn mình mạnh mẽ trên hành trình tiếp nối truyền thống anh hùng để dựng xây tương lai.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Hoài Nhơn Bắc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với nhiều điểm sáng nổi bật. Kinh tế tăng trưởng bình quân 13,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý giữa ngư - nông - lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển rõ nét với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục duy trì vững chắc; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97%; đến năm 2024 không còn hộ nghèo.
Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị - nông thôn đổi thay nhanh chóng. Những tuyến đường hoa, đường cờ, vườn cây của CCB, hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tạo nên môi trường sống văn minh, an toàn, giàu bản sắc.
Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hoài Nhơn Bắc đặt mục tiêu tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn đến năm 2030 đạt 105 tỷ đồng. Phường xác định 3 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý đất đai minh bạch để thu hút đầu tư và huy động đa dạng nguồn lực phát triển hạ tầng - nhất là giao thông, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch cộng đồng.
Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, khẳng định: Mục tiêu cao nhất không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mà còn hướng tới nâng cao đời sống người dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử, tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương. Trên nền tảng đó, phường quyết tâm cùng các địa phương trong tỉnh và cả nước hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
N.N
Hội Sơn đổi thay
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đồi núi hiểm trở ở xã Hội Sơn (trước đây là xã Cát Sơn và Cát Lâm, thuộc huyện Phù Cát cũ) là căn cứ địa cách mạng kiên trung. Vùng đất hứng chịu mưa bom, bão đạn ấy giờ đã khoác lên mình “chiếc áo mới” khang trang, đang từng ngày đổi thay, vươn lên mạnh mẽ.
Hội Sơn có địa hình đồi núi trập trùng, hiểm trở, thuận lợi để lực lượng cách mạng chọn làm căn cứ. Những địa danh như Hòn Chè, Soi Quyên đã in dấu bước chân và chiến công của cán bộ, chiến sĩ Tỉnh ủy Bình Định (cũ).
Trong suốt 5 ngày đêm (từ ngày 10 đến 15-10-1965), một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 3 cùng bộ đội địa phương, du kích và các chiến sĩ an ninh tỉnh kiên cường bám trụ, liên tục đánh bật nhiều đợt tấn công, gây thiệt hại nặng cho địch. Khi non sông liền một dải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội Sơn bắt tay khắc phục hậu quả chiến tranh, dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chủ tịch UBND xã Hà Trọng Dưỡng hồ hởi cho biết: Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc cho KT-XH phát triển.
Nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp ở xã Hội Sơn là đã phát huy hiệu quả hồ chứa nước Hội Sơn có dung tích chứa hơn 44,5 triệu m3 để “đánh thức” các vùng đất khô khát như: Thạch Bàn Đông, Thạch Bàn Tây, Hội Sơn…
Mỗi năm, bà con nông dân chuyển đổi gần 500 ha lúa sang canh tác các loại cây trồng cạn cho giá trị kinh tế cao như bưởi, xoài, đậu phụng, ớt, bắp lai, rau màu. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 7,05%/năm. Mỗi ha đất canh tác cây trồng cạn ở đây cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.
Giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn xã đã có hàng chục công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế… được đầu tư xây dựng và nâng cấp với kinh phí gần 80 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã duy trì ở mức cao, bình quân đạt 12,39%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,75 triệu đồng/năm, vượt 2,8 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ.
Vùng căn cứ cách mạng năm xưa nay đang vươn mình mạnh mẽ. Từ những con đường bê tông nối dài, những cánh đồng cây trái trĩu quả, những khu dân cư khang trang, Hội Sơn đã trở thành biểu tượng của sự đổi thay.
N.H