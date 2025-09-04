Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Trù phú khu Đông Tuy Phước

Tại xóm 21, thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) có một nhà bia tưởng niệm được xây dựng trang nghiêm, người dân địa phương chăm chút chu đáo. Nhà bia này do người dân xóm 21 góp công sức, tiền của xây dựng nhằm tỏ lòng biết ơn 41 người con quê hương đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vào dịp 30-4, 27-7, 2-9 và Tết cổ truyền hằng năm, người dân địa phương đều trang trọng tổ chức lễ viếng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Khu du lịch sinh thái Cồn Chim ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: V.L

Ông Lương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ thôn Vinh Quang 2, hồi tưởng: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn thôn Vinh Quang 2 là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Dù gặp muôn vàn khó khăn, quân và dân nơi đây vẫn bám trụ, chiến đấu kiên cường, để rồi cùng với quân dân trong tỉnh và cả nước giành thắng lợi, thống nhất non sông.

Để xứng đáng với truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước Đông không ngừng nỗ lực, đoàn kết chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước Đông, nhờ thuận lợi về giao thông, lại được đầm Thị Nại bao bọc ở phía Đông nên xã có điều kiện phát triển dịch vụ, buôn bán và nuôi trồng thủy sản. Các khu dịch vụ, thương mại tại Gò Bồi, Kỳ Sơn được quy hoạch, đầu tư xây dựng bài bản, đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân địa phương.

Đặc biệt, Khu du lịch sinh thái Cồn Chim ở thôn Vinh Quang 2 ẩn mình giữa vùng đầm Thị Nại, mang vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình. Hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng với những đàn cò, sếu, le le dập dìu quanh năm tạo sức hút cho du khách; là tiền đề để địa phương phát triển du lịch sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng.

Về Tuy Phước Đông hôm nay, từ khu vực trung tâm xã đến các thôn, xóm, đâu đâu cũng có những căn nhà cao tầng, khang trang. Hình ảnh “phố trong làng” với các khu dịch vụ, thương mại buôn bán nhộn nhịp trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho hay: Xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn xã trong năm 2025 đạt từ 8,5 - 9% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiện có trên địa bàn; phát huy thế mạnh về các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái.

“Tới đây, xã tập trung rà soát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Đồng thời, đổi mới tư duy, chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”; lấy người dân, DN làm trung tâm. Bên cạnh đó, xã quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất mới, hiệu quả để vươn lên làm giàu bền vững”, ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông, nhấn mạnh.

V.L